DGB
Gewerkschafter protestieren während seiner Rede auf dem DGB-Kongress gegen Friedrich Merz / picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Jansse

DGB legt Steuerkonzept vor Es ist nicht die Zeit für Klassenkampf

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat sein aktualisiertes Steuerkonzept veröffentlicht. Nicht alle Ideen darin sind „leistungsfeindlich“. DGB und SPD müssen sich dennoch vom Geist des 19. Jahrhunderts verabschieden. Sonst kommt das Land nicht mehr auf Kurs.

VON MATHIAS BRODKORB am 7. Juni 2026 11 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Zur Artikelübersicht

Ganz Deutschland wartet auf Reformen. Im Zentrum der Debatte stehen schon seit Monaten die Steuer- und die Sozialpolitik. Bei Rente, Pflege und Gesundheitsversorgung laufen die Kosten aus dem Ruder. Im Jahr 1990 lagen die Sozialversicherungsbeiträge noch bei 36 Prozent, heute sind es bereits 42. Und ohne Reformen könnten sie bis 2040 auf 46 Prozent und mehr ansteigen.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Pamina | So., 7. Juni 2026 - 17:12

Wo sehen Sie denn Reformen? Ich sehe hier nur Umverteilung und Kürzungsorgien und Mehrbelastung für die, Bürger, mit Ausnahme der Grundsicherungsempfänger. Es gibt keine wirklichen Reformen am System. So werden wir in 5 Jahren wieder da stehen, wo wir heute sind und wieder ist nicht genug Geld da. Und so geht das immer weiter. Sinnlos.

Karl-Heinz Weiß | So., 7. Juni 2026 - 18:07

Der DGB verlor seit dem Jahr 2000 rund ein Drittel seiner Mitglieder. Hat er tatsächlich mit den geschilderten Vorschlägen das Ohr bei seinen rund 5 Millionen Mitgliedern ? Vor allem IG Metall-Betriebsräte scheinen beim Thema "Realismus " oft schon wesentlich weiter zu sein als die buhrufenden Funktionärskader. Wenn die Wut-Stimmen für die AfD nicht ernster genommen werden, dürfte bald das nächste Drittel der Mitglieder abwandern.

Ingo frank | So., 7. Juni 2026 - 18:47

Das wird schneller als in den vergangenen Jahren passieren und zwar vorhersehbar in der Hälfte der Zeit.
Die Frage bleibt allerdings, wohin gehen die Enttäuschten ?
Sie werden versuchen eine neue „Heimat“ suchen und wohl auch finden. So war’s in der Geschichte bisher immer. Ob’s denen die Verantwortung dafür tragen, gefällt. oder auch nicht !
MfG a d Erfurter Republik

Ingo frank | So., 7. Juni 2026 - 18:18

Nee, kommt darauf an wer das viele Geld bekommt ? Diejenigen die seit Jahren in diesem Land leben, weder Sprache kennen, noch selbst einen Fuß zur Selbstintegration heben, die
geduldet sind ? auf Abschiebung warten ?
Da lt. Regierungsanfrage noch nicht einmal. die Gesamtkosten/ Asylant beziffert werden kann ?Was kosten Anwälte, Gerichtskosten inkl. Gutachten bei Klagen negativ beschiedener Asylanträge ?
Was sind und Kosten die 500 verschiedenen der Ergänzungsleistungen zum Bürgergeld ? Wie werden die einzelnen Zahlungen, von wem beglichen? Von Unterkunft bis zum Zahnarzt ? Was kostet die Migranten Förder & Integrationsprogramme ?
Wenn weit über die Hälfte des zu Verfügung stehenden Geldes der Arbeitsagentur
für Gehälter ausgegeben werden ?
Wie hoch sind denn die Kosten des Sozialstaates aufgeschlüsselt auf alle Kostenstellen die Anfallen in Bund Ländern & Kommunen ? Kein Mensch kennt die Zahl !
Alle reden von zu hohen Kosten ?
Für W e n ist die Frage ?
MfG a d Erf. Rep.

Christa Wallau | So., 7. Juni 2026 - 18:37

Reformunfähigkeit, weil es keinen GEMEINSINN mehr gibt!
Jeder verteidigt seinen finanziellen u. rechtlichen Stand mit Zähnen und Klauen.
Niemand sieht ein, weshalb er verzichten soll, wenn andere verschont bleiben.

Der genaue Blick auf "gerechte" Verteilung ist bei verwöhnten Kindern viel kritischer als bei solchen, die früh gelernt haben, daß man um eines höheren Zieles willen manchmal einfach mit dem zufrieden sein sollte, was zur Verfügung steht, weil davon die Welt nicht untergeht, aber die Verhältnisse stabil bleiben.

Wie in Frankreich ist auch bei uns jetzt die Gesellschaft nicht nur durch Ego-Zentrismus, sondern zusätzlich fragmentiert durch
Parallel-Gruppen, die ihre eigenen Interessen
radikal vertreten und mitnichten auf die Bedürfnisse der Gesamtgesellschaft Rücksicht nehmen werden.
Wohlverstandener Patriotismus fehlt eben.
Ganz besonders in Deutschland!
Den Deutschen wurde er regelrecht
ausgetrieben - so wie ein Exorzist den Teufel aus einem Menschen herausjagt.

wie wird es ausgehen ? Diese Frage beschäftigt mich seit dem die Mutter aller Probleme 2015 nicht in der Lage war, unsere Grenzen i.ü. im Gegensatz zu Corona wenige Jahre später, zum richtigen Zeitpunkt zu schließen.
Ich bin der Überzeugung das Europa in seiner Gesamtheit den links grünen Irrweg verlassen wird.
Italien hat’s vorgemacht, Frankreich & England werden in kürze folgen und in Deutschland …. dauert halt etwas länger bis der Groschen fällt.
Woran ich i.ü. nicht glaube das die Abkehr von links grün in einen neuen Krieg mündet und btw. der Vergleich mit Weimaer Republik hinkt da kein verlorener Krieg voranging und die wirtschaftlichen Probleme durch mangelndes politischen Handelns der etablierten Parteien ihre hausgemachten Ursachen haben und als letztes: kein links regiertes Land hat eine Erfolgsgechichte vorzuweisen ehr Massenverelendung …..
Mit freundlichen Grüßen a d Erf. Rep.

Urban Will | So., 7. Juni 2026 - 18:51

Brodkorb.
Die obersten 5%, gemessen am Einkommen, zahlen ca. 42% der gesamten Einkommenssteuer. Das sollten Sie vielleicht dazu schreiben, wenn Sie aufführen, dass es „ok“ sei, diese Gruppe noch mehr zu belasten. Und dass die Arbeitgeber diese Mehrbelastung durch höhere Einkommen, von denen sich der Staat dann ja wieder seinen Teil holt, ausgleichen sollen, ist halt SPD-Klassenkampf-Logik.
Nein, Herr Brodkorb. Bleiben wir bei den Tatsachen: der Staat hat kein Einnahmeproblem, er kann nicht mit Geld umgehen, weder die SPD noch die CDU.

Jede Mehreinnahme durch Steuererhöhungen wird wieder verbrannt.
Im Hochsteuerland Deutschland die Abgaben noch mehr zu erhöhen wirkt abschreckender als alle dämlichen Horrorbilder, die man an die Wand malt, sollte die AfD regieren.
Aber nur die AfD würde bei den Ausgaben effektiv sparen. NGO's, blödsinnige Projekte im Ausland, Bürgergeld, etc. Investieren nur in Wirtschaftswachstum, keine Wohltaten.
Das sind die richtigen Ansätze.

C. Schnörr | So., 7. Juni 2026 - 19:36

… man - Zitat: „Drogenabhängigen“ - etwas zugesteht, steht der Entzug ganz vorne an. Davon ist nichts zu sehen. Im Gegenteil: die Dosis wird permanent gesteigert, um „mit Haltung“ ideologischen Schwachsinn weiter breitbandig zu finanzieren. Das Verbrennen des Geldes anderer Leute wird dann „Kampf“ genannt. Der Artikel eiert herum statt die richtigen Prioritäten zu setzen.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.