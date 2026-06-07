- Es ist nicht die Zeit für Klassenkampf
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat sein aktualisiertes Steuerkonzept veröffentlicht. Nicht alle Ideen darin sind „leistungsfeindlich“. DGB und SPD müssen sich dennoch vom Geist des 19. Jahrhunderts verabschieden. Sonst kommt das Land nicht mehr auf Kurs.
Ganz Deutschland wartet auf Reformen. Im Zentrum der Debatte stehen schon seit Monaten die Steuer- und die Sozialpolitik. Bei Rente, Pflege und Gesundheitsversorgung laufen die Kosten aus dem Ruder. Im Jahr 1990 lagen die Sozialversicherungsbeiträge noch bei 36 Prozent, heute sind es bereits 42. Und ohne Reformen könnten sie bis 2040 auf 46 Prozent und mehr ansteigen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.