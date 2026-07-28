- Der schiefe Staat
Der Sozialstaat ist zur Belastung für die meisten Bürger und zum Unruhefaktor für die Stabilität des Landes geworden. Wer ihn wieder auf das rechte Maß begrenzen will, muss sich mit mächtigen Interessen anlegen – kann sich aber auf das Prinzip der Solidarität berufen.
Michael „Don Mikel“ Goman ist sicher einer der prominentesten Hilfsempfänger der Republik. Und vermutlich war der Chef des Goman-Clans in Leverkusen jahrelang auch der reichste. Im Verlauf eines vom Jahr 2018 an stattfindenden Prozesses gegen ihn erfuhr man, dass er Luxusautos (Rolls-Royce, Porsche, BMW) besaß und in seiner Villa die Griffe der Mikrowelle, des Kühlschranks, des Herdes und sogar der Kaffeemaschine vergoldet waren. Für die Behörden allerdings lebte er jahrelang am Existenzminimum. So konnten er und sein zur Volksgruppe der Roma gehöriger Clan, zusätzlich zu den Einnahmen aus Enkeltrick-Betrügereien und anderen kriminellen Aktivitäten, auch Grundsicherung beziehungsweise Bürgergeld vom Staat abkassieren. Laut Presseberichten geht es um mindestens 462.000 Euro.
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