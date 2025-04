Die deutsche Publizistik benimmt sich in Sachen Donald Trump noch immer wie ein Psychiater. Was den eigenen Vorstellungen von der Welt widerspricht, kann demnach nur in der geistigen Erkrankung des Gegenüber wurzeln. Auch wenn Trumps Entscheidungen mitunter erratisch anmuten, liegt ihnen eine überaus rationale Strategie zugrunde.

Im Kern geht es um die Verteidigung der USA als weltweiten Hegemon. Dazu bedarf es neben einem starken Dollar weiterhin der weltweit potentesten militärischen Streitkräfte. Und Beides ist ohne wirtschaftliche Prosperität nicht zu haben.

Blickt man auf die letzten fünfzehn Jahre zurück, also auf die Periode seit der letzten weltweiten Finanzkrise, ist das Bild eindeutig: Die Wirtschaftsleistung je Einwohner hat sich in China seitdem nahezu verdreifacht. In den USA ist sie im selben Zeitraum nur um rund 70 Prozent gestiegen – und in Deutschland (und ganz Europa) nur um etwa 50 Prozent. Man braucht nur die ganze kleine Mathematik, um sich auszurechnen, wohin die Reise geht, wenn diese Entwicklung nicht gestoppt wird. China wird die USA als weltweiten Hegemon ablösen.

Weltbank des Westens

Dabei gehört es zur Ironie der Geschichte, dass China seinen Aufstieg nicht zuletzt den USA selbst zu verdanken hat. Ob Apple oder Tesla: Es waren US-amerikanische Großkonzerne, die die Herstellung von Hochtechnologieprodukten auch nach China auslagerten. Es ging dabei nie nur um die Erschließung der Märkte vor Ort, sondern immer auch um die Etablierung weltweit vernetzter Produktionskapazitäten. China sollte als Werkbank des Westens genutzt werden.

Das hatte drei Effekte: Es kam zur Abwanderung von Kapital und Arbeitsplätzen aus den USA und spiegelbildlich zu größerem Reichtum in China. Neben den Großkonzernen profitierten davon im Westen vor allem die Verbraucher durch vergleichsweise geringe Warenpreise. Und etwas Drittes kam hinzu: Das ehemalige Dritte-Welt-Land konnte in Blitzgeschwindigkeit zum technologischen Wissen des Westens aufschließen. Die Werkbank erwies sich als Weiterbildungsakademie einer ganzen Nation.

Was Donald Trump durch seine Zollpolitik erreichen will, sagt er ganz offen: Er will den Spieß umdrehen. Apple und Co. sollen wieder in den USA produzieren – und auch alle anderen, die mit den amerikanischen Konsumenten Geld verdienen wollen. Er will die Wertschöpfung zurückholen in sein eigenes Land. Dadurch soll die Wachstumskurve vor allem in China, aber auch Europa abgeflacht und die der USA deutlich angehoben werden. Es geht um die Selbstbehauptung einer Weltmacht.

Und es ist Europa, das in dieser Auseinandersetzung zerrieben werden könnte – entweder wirtschaftlich oder ethisch. China hat Europa erst kürzlich angeboten, die bilateralen Handelsaktivitäten zu intensivieren. Auch Deutschland müsste zu diesem Zweck seine Beziehungen zu einem Land normalisieren, dessen Staatschef Außenministerin Annalena Baerbock zu einem „Diktator“ erklärt hatte. Wollte Deutschland ethisch standhaft bleiben und an seiner „Westbindung“ festhalten, müsste es nach Lage der Dinge dafür seinen wirtschaftlichen Abstieg hinnehmen.

Der Kampf um den „Platz an der Sonne“

In Europa entwickelte sich die Wirtschaft in den letzten 15 Jahren allerdings noch schwächer als in den USA. Durch hohe Löhne und Sozialstandards kann es auf den Weltmärkten ohnehin nur mit technologischem Vorsprung und Qualität punkten. Beides gelingt immer weniger.

Technologisches Wissen und Kompetenz werden von China seit Jahrzehnten aufgesaugt wie von einem Schwamm. Hinzu kommt, dass Europa und mit ihm Deutschland unbeirrt an einer Politik der Klimaneutralität festhalten, während China und den USA das nicht im Traum einfällt. Die Folgen sind – ohne Kurskorrektur – schon heute klar: Europa beschneidet damit seine technologischen Möglichkeiten und wird preislich auf den Weltmärkten Jahr für Jahr immer mehr unter Druck geraten, während China und die USA sowohl macht- als auch wirtschaftspolitisch um den „Platz an der Sonne“ kämpfen.

Europa steckt also in der Klemme. Aus der könnte es sich höchstens noch durch disruptive Geschwindigkeit befreien. Aber Europa und Deutschland sind Stolz auf ihre Rechtsstaatlichkeit. Der Klasse der Juristen ist es nach dem Zweiten Weltkrieg gelungen, der Öffentlichkeit einzureden, dass Demokratie und Rechtsstaat im Grunde dasselbe seien. Das löste eine fatale Dynamik in der Staatspraxis aus: Je bürokratischer ein staatliches System ausgestaltet ist, als um so ehrenwerter und demokratischer gilt es heutigentags – jedenfalls bei den medialen, politischen und juristischen Eliten. Es ist so, als hätte sich Europa selbst in eine Garotte eingespannt und verspräche sich ein um so längeres Leben, je enger es die Schlinge aus Metall, die um den Hals führt, zuzöge.

Schwache Diagnose, schwache Therapie

Die Marienkäfer-Koalition aus Union und SPD müsste auf diese Weltlage beherzt reagieren. Es geht dabei nicht um Menschenrechte, Gefühlsduselei oder das Wort zum Sonntag. Es geht um handfeste Geo- und Machtpolitik und um die Verteidigung des Wohlstands der Nation.

Vor der Wahl schien es noch so, als hätte Friedrich Merz das begriffen. Er schilderte die Lage Deutschlands ziemlich schonungslos. Im Koalitionsvertrag ist davon nicht mehr viel übrig geblieben: „Im Inneren ist unsere Wirtschaft in einer anhaltenden Wachstumsschwäche. Das Leben in Deutschland ist komplizierter, teurer und anstrengender geworden. Zugleich stellt eine protektionistische Handelspolitik die Stabilität und Ordnung der Weltwirtschaft in Frage.“ Das war’s! Für ein Land, dass – noch – die Hälfte seines Wohlstandes den Weltmärkten verdankt, ist das eine erstaunliche Flughöhe.

Die Therapie fällt so schwach aus wie die Diagnose: eine Reform der Einkommensteuer – wenn das Geld dafür reicht. Kürzung der sozialen Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge – falls sie neu nach Deutschland kommen. Die schrittweise Absenkung der Körperschaftssteuer – aber erst ab 2028. Als der eigentliche „Wirtschaftsbooster“ soll stattdessen eine Sonderabschreibung für unternehmerische Investitionen wirken, so wie es im gesamten Papier nur so an neuen Subventionen wimmelt.

Investitionen aber werden je nach Art auf eine Refinanzierung von zehn bis vierzig Jahren gerechnet. Das setzt beim Unternehmer eine langfristige positive Prognose über die wirtschaftliche Entwicklung des Standortes voraus. Daran können auch großzügige Abschreibungsregelungen nichts ändern. Es wird zu erheblichen Mitnahmeeffekten kommen.

Stagnierende Wirtschaft

Deutschlands Wettbewerbslage bleibt unterdessen weiterhin überaus kritisch. Seit mehr als zehn Jahren stagniert oder sinkt die Industrieproduktion, seit mehr als fünf Jahren stagniert die gesamte Wirtschaft. Hinzu kommen immer mehr politische Wohltaten, die den Sozialstaat weiter verteuern und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zusätzlich belasten. Vom Fachkräftemangel, der erst ab 2025 so richtig zuschlagen wird, ganz zu schweigen!

Die Marienkäfer-Koalition kann oder will offenbar nicht verstehen, dass Deutschland und Europa an der Klippe stehen. Die verabredeten Maßnahmen sind so unambitioniert, als müsste dem Auto bloß ein kleiner Ölwechsel verpasst werden, um wieder störungsfrei zu fahren. Vor allem auf Drängen der CSU werden mit der Ausweitung der Mütterrente die sozialstaatlichen Leistungen sogar noch weiter ausgebaut. Es ist, als hätte das Land den Kontakt zur Realität und Weltpolitik verloren.

Eigentlich soll man neu gebildeten Regierungen eine Schonfrist von einhundert Tagen gönnen. Und es ist ohnehin bei jeder Regierung so, dass ein beschlossener Koalitionsvertrag um so bedeutungsloser wird, je weiter der Tag der Unterschrift zurückliegt. Das liegt vor allem daran, dass sich die Zukunft nicht vorhersagen lässt. Was heute noch wichtig erscheint, kann morgen schon ganz anders sein.

Eine Hoffnung gibt es noch: Noch nie hat Friedrich Merz ein Staatsamt innegehabt. Ämter können Menschen verändern. Man kann Deutschland und Europa nur wünschen, dass der neue Bundeskanzler von der ganzen Wucht des Amtes ergriffen wird und sich zu einem echten Staatsmann entwickelt – und notfalls mit allen Schlitten fährt, die ihn daran hindern wollen, dieses Land in die Zukunft zu führen.

Es gibt dafür ein historisches Vorbild: Gerhard Schröder. Dessen „Agenda 2010“ war von seiner Partei nicht zuvor per Parteitagsbeschluss abgesegnet worden. Er zwang seinen Reformkurs der SPD, dem Koalitionspartner und Deutschland insgesamt auf. Für das Land hat sich das ausgezahlt.