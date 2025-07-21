Die MS Gesundheitssystem zerschellt am Eisberg der Vernunft
Die MS Gesundheitssystem zerschellt am Eisberg der Vernunft / Illustration: Lisa Rock

Deutschlands Gesundheitssystem am Abgrund Krank Berlin

Das Gesundheitssystem pfeift aus dem letzten Loch. Vertreter der Krankenkassen befürchten bald erste Insolvenzen. Über die Jahre hinweg sind die Ausgaben explodiert und ein Ende ohne echte Reformen ist nicht in Sicht. Muss Nina Warken den Notfallknopf drücken?

VON RALF HANSELLE am 12. August 2025 13 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Autoreninfo

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

Die Tinte unter dem Koalitionsvertrag war kaum trocken, da scherte einer der beiden Partner bereits wieder aus. Ausgerechnet Tim Klüssendorf, seit Juni gewählter Generalsekretär der SPD und in dieser Funktion Erbfolger von namhaften Sozialdemokraten wie Franz Müntefering oder Olaf Scholz, schlug unverhofft eigenwillige Töne an. Streitpunkt war die gemeinsame Gesundheitspolitik. Wieder einmal. Seit Ewigkeiten nämlich wird die Frage, wie Deutschland in Anbetracht eines doppelten demografischen Wandels aus alternden Babyboomer-Patienten und in die Jahre gekommenem Gesundheitspersonal zukünftig noch eine ambulante wie stationäre Versorgung sicherstellen will, heiß diskutiert.

Vermutlich geht der große Streit bereits auf das Jahr 1987 zurück. Damals hatte Helmut Kohl (CDU) erstmals eine umfassende und von vielen ersehnte Reform des Gesundheitswesens angekündigt. Aus heutiger Sicht war es eine Nichtigkeit: In dem ein Jahr später verabschiedeten Gesundheitsreformgesetz ging es unter anderem um die Einführung von Höchstbeträgen für Arzneimittel sowie um die Nichtfinanzierung von sogenannten Bagatellpräparaten. Kleine Schritte, nicht mehr. Und dennoch wurde das Wort „Gesundheitsreform“ bereits 1988 von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum „Wort des Jahres“ gekürt – nur um dann keine zehn Jahre später, im Winter 1996, den unrühmlichen Titel „Unwort des Jahres“ zu erhalten.

