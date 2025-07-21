Deutschlands Gesundheitssystem am Abgrund - Krank Berlin

Das Gesundheitssystem pfeift aus dem letzten Loch. Vertreter der Krankenkassen befürchten bald erste Insolvenzen. Über die Jahre hinweg sind die Ausgaben explodiert und ein Ende ohne echte Reformen ist nicht in Sicht. Muss Nina Warken den Notfallknopf drücken?