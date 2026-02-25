Gleiche Blödheit für alle
Auch mit noch so viel Geld könnten ungleiche Leistungen in der Schule niemals aus der Welt geschafft werden / Illustration: Lisa Rock

Deutschlands Bildungsmisere Gleiche Blödheit für alle

Durch Goethe in leichter Sprache oder die Abschaffung von Tests sollen Schüler weniger Stress haben. Doch der Niveauschwund deutscher Bildungspolitik macht alle dümmer. Wie der Wunsch nach mehr Gerechtigkeit die deutsche Schülerleistung mindert.

VON MATHIAS BRODKORB UND KLAUS ZIERER am 15. März 2026 11 min

Porträt Mathias Brodkorb

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Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Univ.-Prof. Dr. Klaus Zierer, Erziehungs- wissenschaftler und Universitätsprofessor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg, studierte das Lehramt an Grundschulen an der LMU München, wo er auch promoviert und habilitiert wurde. Er ist Associated Research Fellow an der University of Oxford.

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Im Jahr 2001 wurde das Land der Dichter und Denker durch die erste Pisa-Studie regelrecht gedemütigt. Nicht nur, dass die Leistungen der Schüler im internationalen Vergleich bloß Mittelmaß waren. Sie erwiesen sich auch mehr als anderswo vom Geldbeutel des Elternhauses abhängig.

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