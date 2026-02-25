- Gleiche Blödheit für alle
Durch Goethe in leichter Sprache oder die Abschaffung von Tests sollen Schüler weniger Stress haben. Doch der Niveauschwund deutscher Bildungspolitik macht alle dümmer. Wie der Wunsch nach mehr Gerechtigkeit die deutsche Schülerleistung mindert.
Im Jahr 2001 wurde das Land der Dichter und Denker durch die erste Pisa-Studie regelrecht gedemütigt. Nicht nur, dass die Leistungen der Schüler im internationalen Vergleich bloß Mittelmaß waren. Sie erwiesen sich auch mehr als anderswo vom Geldbeutel des Elternhauses abhängig.
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