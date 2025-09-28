- Todeszone für Arbeitsanreize
Das deutsche Sozialsystem versorgt jene, die nicht arbeiten, und benachteiligt jene, die sich selbst versorgen wollen. Für Eltern mit zwei Kindern ist es derzeit sogar rational, es mit der Erwerbsarbeit bloß nicht zu übertreiben.
Nun also doch. Was vor gar nicht allzu langer Zeit von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) noch als „Bullshit“ tituliert wurde, betreibt sie nun selbst: Kürzungen im Sozialstaat. Erst am Freitag dieser Woche kündigte sie im Bundestag an, ihr Ministerium habe eine Reform des Bürgergeldes vorbereitet und sie werde sich dazu nun mit dem Kanzler abstimmen. Wenn man der Berichterstattung der Welt Glauben schenken darf, hat es die entsprechende Gesetzesvorlage durchaus in sich:
- Das Schonvermögen soll auf 15.000 Euro abgesenkt werden.
- Wer Termine beim Jobcenter versäumt, muss künftig mit einer Minderung der Geldleistungen um bis zu 30 Prozent rechnen.
- Verweigern sich Leistungsempfänger vollständig, zumutbare Arbeit anzunehmen, droht sogar deren vollständige Streichung.
- Und wer in einer zu teuren Wohnung lebt, soll nicht mehr von einer Übergangszeit profitieren, sondern muss sofort in eine preiswertere umziehen.
Objektiv betrachtet ist das eine neuerliche sozialdemokratische Kehrtwende um 180 Grad. Man erinnere sich: Vor mehr als 20 Jahren setzte Bundeskanzler Gerhard Schröder seine Hartz-IV-Reformen ins Werk. Die Sozialdemokraten sollten etwa zwei Jahrzehnte politisch daran leiden. In der letzten Legislaturperiode kam dann die Kehrtwende hin zum „Bürgergeld“. Es sollte ein Befreiungsschlag werden.
