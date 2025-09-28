Rush hour
Deutschland vor der Bürgergeldreform Todeszone für Arbeitsanreize

Das deutsche Sozialsystem versorgt jene, die nicht arbeiten, und benachteiligt jene, die sich selbst versorgen wollen. Für Eltern mit zwei Kindern ist es derzeit sogar rational, es mit der Erwerbsarbeit bloß nicht zu übertreiben.

VON MATHIAS BRODKORB am 28. September 2025 6 min

Porträt Mathias Brodkorb

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Nun also doch. Was vor gar nicht allzu langer Zeit von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) noch als „Bullshit“ tituliert wurde, betreibt sie nun selbst: Kürzungen im Sozialstaat. Erst am Freitag dieser Woche kündigte sie im Bundestag an, ihr Ministerium habe eine Reform des Bürgergeldes vorbereitet und sie werde sich dazu nun mit dem Kanzler abstimmen. Wenn man der Berichterstattung der Welt Glauben schenken darf, hat es die entsprechende Gesetzesvorlage durchaus in sich:

  • Das Schonvermögen soll auf 15.000 Euro abgesenkt werden.
  • Wer Termine beim Jobcenter versäumt, muss künftig mit einer Minderung der Geldleistungen um bis zu 30 Prozent rechnen.
  • Verweigern sich Leistungsempfänger vollständig, zumutbare Arbeit anzunehmen, droht sogar deren vollständige Streichung.
  • Und wer in einer zu teuren Wohnung lebt, soll nicht mehr von einer Übergangszeit profitieren, sondern muss sofort in eine preiswertere umziehen.

Objektiv betrachtet ist das eine neuerliche sozialdemokratische Kehrtwende um 180 Grad. Man erinnere sich: Vor mehr als 20 Jahren setzte Bundeskanzler Gerhard Schröder seine Hartz-IV-Reformen ins Werk. Die Sozialdemokraten sollten etwa zwei Jahrzehnte politisch daran leiden. In der letzten Legislaturperiode kam dann die Kehrtwende hin zum „Bürgergeld“. Es sollte ein Befreiungsschlag werden.

Theodor Lanck | So., 28. September 2025 - 17:06

Die Analyse ist völlig richtig, Arbeit lohnt sich nicht (genug) im unteren Bereich zwischen Grundsicherung und Mindestlohn.
Es wird zudem immer von "Arbeitsanreizen" gesprochen, aber dann "Sanktionen" gefordert.
Drittens ist das Existenzminimum per Verfasssung geschützt.

Was folgt aus alldem?

Ein Allgemeines (nicht: bedingungsloses) Grundeinkommen FÜR JEDEN DEUTSCHEN in Höhe des Existenzminimus (Grundfreibetrag von derzeit 12.096 € p.a. (1.008 € mtl.), OHNE ANRECHNUNG von Arbeitseinkommen. JEDER verdiente Euro bleibt erhalten, mehr "Anreiz" geht nicht. Es gibt dann allerdings auch nicht mehr für eine teure Wohnung oder Heizung.

Die ganze Sozialbürokratie kann man sich dann auch sparen. Wenn eine teure Stadt wie München mehr bieten will, muss sie das selbst finanzieren.

Wenn man noch weiter gehen will, verbindet man das Grundeinkommen mit der Geldschöpfung, dann ist die Staatsverwaltung ganz raus.

Das ist Freiheit.

Stefan | So., 28. September 2025 - 17:30

Grundlegende Änderungen sind mit der CDU/SPD Koalition nicht zu machen.
Da ist auch das kollegiale Biersaufen auf dem Oktoberfest nur Makulatur und soll den künftig wählenden Bürgern simulieren wie toll doch der "Bullshit" den der Kanzler laut Bärbel Bas da verzapft hat im Prinzip doch ist.
Der Bürger jedoch, wenn er nicht zu tief in die Halblitergalone geschaut hat, wählt künftig nachweislich eher die Alternative für Deutschland, die es wahrscheinlich besser auf die Reihe bekommen wird, dieses Land zu regieren.
Frau Weidel stellt bei jeder ihrer Reden im Bundestag klar, was die AfD in Regierungsverantwortung zu tun gedenkt.
Das ist genau das, was Deutschland voranbringen würde und Kompromisse mit der SPD würden da auch nur den Erfolg gefährden.
Herr Merz der oberste Brandmaurer, weiß das sehr wohl und deshalb reitet er sein totes Pferd weiter bis zum Erbrechen, anstatt zuzugeben, ich habe mich geirrt, mit Klingbeil und der SPD fahre ich den Sozialstaat vollends an die Wand.

Maria Arenz | So., 28. September 2025 - 17:31

auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Das Welt-und Menschenbild, an dem seit etwa 50 Jahren Innen-Sozial, Migrations- und Außenpolitik ausgerichtet wurden, war und ist falsch. Je später jetzt wirklich umgesteuert wird, desto weniger Zeit und Geld wird noch zu Abfederung der -unvermeidlichen- härtesten Härten zur Verfügung stehen.

Thomas Veit | So., 28. September 2025 - 18:34

werden: solange fast 50% der Bürgergeldbezieher keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen läuft wohöl auch an dieser Stellschraube etwag gehörig falsch... ...!?? Und das bei einem 43+ Mrd. (!!!) Budget - jährlich.

>> Oder besser gewisse (Clan-) Strukturen aus fernen und näheren Ländern 'nicht anfassen'... ...?? [ich frage nur für einen Freund...😉]

