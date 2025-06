Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Die Datenlage ist eindeutig: Je länger Kinder und Jugendliche vor Internet und Smartphone sitzen, desto höher das Risiko, schwerwiegende psychische Probleme zu entwickeln. Immer mehr Studien belegen, was in der breiten Gesellschaft längst ein dumpfes Bauchgefühl verursacht hat. So zeigte Ende letzten Jahres bereits eine Umfrage des Instituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur, dass 82 Prozent der Deutschen der Auffassung sind, digitale Medien hätten einen negativen Einfluss auf Heranwachsende. Lediglich neun Prozent waren der Umfrage zufolge der Meinung, dass es keinerlei negativen Auswirkungen hätte, wenn sich Kinder stundenlang auf Plattformen wie TikTok oder Instagram herumtrieben.

Und dass dieses ungute Gefühl eben weit mehr sein könnte, als dumpfes Grummeln oder typisch deutscher Technik-Skepsis, das belegen die Wissenschaften mittlerweile eindeutig: So kam eine Untersuchung des angesehenen Karolinska Instituts im Auftrag der schwedischen Regierung vor gut einem Jahr zu dem Ergebnis, dass digitale Medien Schülern nicht nur zum Nutzen gereichen, sondern, im Gegenteil, negative Auswirkungen auf die Bildungskarriere von Kindern hätten. Sie erhöhten die Ablenkungsgefahr im Unterricht, verringerten das soziale Engagement und wirkten sich später sogar auf die akademische Leistung aus. Die Tidö-Parteien im schwedischen Reichstag zogen aus der Erhebung die Konsequenzen. 2024 beschlossen sie ein Handyverbot an schwedischen Schulen. Frankreich zog kurz darauf nach. Ebenso die Niederlande und Australien. Dänemark, Österreich und Finnland stehen in der Warteschleife.