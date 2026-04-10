Soldaten stehen in der Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne beim feierlichen Appell
Soldaten stehen in der Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne beim feierlichen Appell / picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

„Deutschland im Ernstfall“ Zu spät erwacht

Ferdinand Gehringer und Johannes Steger, beide in der Sicherheitsbranche tätig, fragen, was geschieht, wenn Deutschland angegriffen wird. Ihr Buch trifft einen Nerv, weil es die neue Verwundbarkeit des Landes ernst nimmt – und zugleich zeigt, wie sehr Deutschland sicherheitspolitisch hinterherdenkt.

VON FLORIAN HARTLEB am 10. April 2026 11 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

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Es ist das Verdienst dieses Buches, eine Frage wieder ins Zentrum zu rücken, die Deutschland zu lange verdrängt hat: Was geschieht eigentlich, wenn dieses Land angegriffen wird? Ferdinand Gehringer und Johannes Steger denken den Ernstfall nicht nur militärisch, sondern auch als Krise moderner Verwundbarkeit — als Gemengelage aus Cyberangriffen, Sabotage, Terrorismus, Ausfällen kritischer Infrastruktur, Desinformation und politischer Überforderung.

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IngoFrank | Fr., 10. April 2026 - 17:08

wird ?
Kommt darauf an von welcher Seite !
Von Osten …… steht der Russe ehr am Rhein bis der letzte deutsche Soldat „außer Dienst“ die Kaserne von zu Hause aus dann endlich erreicht hat……👏🏻
Darüber haben wir Kameraden schon zu meiner Wehrdienszeit in den 70zigern bei der NVA lustig gemacht und daran scheint sich in den letzten 50 Jahren auch nichts geändert zu haben 😜😜
Mit besten Gruß aus der Erfurter Republik

Jens Böhme | Fr., 10. April 2026 - 18:41

Die Deutschen und deutschen Urlauber, die gedacht haben, in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) scheint die Sonne ohn' Unterlass und man lebt dort absolut sicher, sind schneller eines Besseren belehrt worden, als die Deutschen in Deutschland. Hier in Deutschland glaubt man immer noch, es werden keine Raketen und Drohnen reinfliegen, weil Deutschland niemanden interessiert. Letzteres mag richtig sein. Der Russe beschiesst in der Ukraine keineswegs locker militärische Ziele. Also stehen einfachere und leichtere Ziele im militärischen Handbuch, um Moral und Gegenwehr zu schwächen bzw. zu zermürben.

Sunstreet | Fr., 10. April 2026 - 20:48

Leider bekommen die Angsttrompeter und Kriegstreiber immer mehr Raum bei cicero.
Propaganda pur! Der militärisch-industrielle-Komplex arbeitet unterstützt von „gekauften“ Medien und willfährigen Politikern auf Hochtouren. Und sicher geht es dabei nicht um die Sicherheit des Landes und uns Bürger.
Wie meistens geht es nur um Macht und Geld!

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