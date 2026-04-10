- Zu spät erwacht
Ferdinand Gehringer und Johannes Steger, beide in der Sicherheitsbranche tätig, fragen, was geschieht, wenn Deutschland angegriffen wird. Ihr Buch trifft einen Nerv, weil es die neue Verwundbarkeit des Landes ernst nimmt – und zugleich zeigt, wie sehr Deutschland sicherheitspolitisch hinterherdenkt.
Es ist das Verdienst dieses Buches, eine Frage wieder ins Zentrum zu rücken, die Deutschland zu lange verdrängt hat: Was geschieht eigentlich, wenn dieses Land angegriffen wird? Ferdinand Gehringer und Johannes Steger denken den Ernstfall nicht nur militärisch, sondern auch als Krise moderner Verwundbarkeit — als Gemengelage aus Cyberangriffen, Sabotage, Terrorismus, Ausfällen kritischer Infrastruktur, Desinformation und politischer Überforderung.
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