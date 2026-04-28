Deutschland im Ernstfall - Die Illusion der Stabilität

Unser Staatsmodell ist im Normalbetrieb auf die penible Einhaltung von Abläufen optimiert, im Krisenmodus jedoch äußerst anfällig. Denn eine resiliente Gesellschaft entsteht nicht durch Schonung, sondern durch Aufklärung über Grenzen vollständiger Absicherung.