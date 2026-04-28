- Die Illusion der Stabilität
Unser Staatsmodell ist im Normalbetrieb auf die penible Einhaltung von Abläufen optimiert, im Krisenmodus jedoch äußerst anfällig. Denn eine resiliente Gesellschaft entsteht nicht durch Schonung, sondern durch Aufklärung über Grenzen vollständiger Absicherung.
Deutschland verwechselt Stabilität mit Zuständigkeiten und Ordnung mit Handlungsfähigkeit. Es klammert sich an eine gefährliche Lebenslüge: die Vorstellung, dass Stabilität eine staatliche Garantieleistung sei. Tatsächlich hat sich eine administrative Komfortlogik etabliert, in der jede Unwägbarkeit durch eine Verordnung und jede Gefahr durch eine Zuständigkeit oder ein Koordinierungszentrum scheinbar beherrschbar wird. Doch diese Fixierung auf Strukturen ist kein Ausdruck von Stärke, sondern die institutionalisierte Vermeidung von Risiko.
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