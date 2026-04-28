Ernstfall Bundeswehr Übung
Ein Soldat mit bei der gemeinsamen Einsatzübung der Bayerischen Polizei und der Bundeswehr im Oktober 2025 / picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum

Deutschland im Ernstfall Die Illusion der Stabilität

Unser Staatsmodell ist im Normalbetrieb auf die penible Einhaltung von Abläufen optimiert, im Krisenmodus jedoch äußerst anfällig. Denn eine resiliente Gesellschaft entsteht nicht durch Schonung, sondern durch Aufklärung über Grenzen vollständiger Absicherung.

VON FERDINAND GEHRINGER am 29. April 2026 6 min

Ferdinand Gehringer

Autoreninfo

Ferdinand Gehringer ist sicherheitspolitischer Analyst, Berater und (mit Johannes Steger) Autor des Buchs „Deutschland im Ernstfall“ (Hoffmann und Campe, 2025).

So erreichen Sie Ferdinand Gehringer:

Zur Artikelübersicht

Deutschland verwechselt Stabilität mit Zuständigkeiten und Ordnung mit Handlungsfähigkeit. Es klammert sich an eine gefährliche Lebenslüge: die Vorstellung, dass Stabilität eine staatliche Garantieleistung sei. Tatsächlich hat sich eine administrative Komfortlogik etabliert, in der jede Unwägbarkeit durch eine Verordnung und jede Gefahr durch eine Zuständigkeit oder ein Koordinierungszentrum scheinbar beherrschbar wird. Doch diese Fixierung auf Strukturen ist kein Ausdruck von Stärke, sondern die institutionalisierte Vermeidung von Risiko.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Ingbert Jüdt | Mi., 29. April 2026 - 07:55

… er sich als staatlich inszenierter Betrug herausgestellt: das war die »pandemische Lage« aka das Corona-Maßnahmenregime. Die »kollektive Fähigkeit zur Wirklichkeitsverarbeitung« wurde hier durch systematisches, kollektives Gaslighting manipuliert, staatliche (Falsch)Information war erkennbar »ein strategischer Faktor«, und tatsächlich hat staatliche Kommunikation »die kollektive Wirklichkeitswahrnehmung strukturiert«, um (in den Worten von Heinz Bude) »Folgebereitschaft herzustellen«.

Herr Gehringer hat Recht: einen angemessenen Umgang mit Krisenlagen kann man von unserem Staat (und unseren Eliten generell) nicht erwarten. Sehr viel wahrscheinlicher ist es, dass dem Bürger selbstverschuldete Ausweglosigkeit als externe Naturgewalt oder als Bösartigkeit ausländischer Staatschefs verkauft wird, sofern die Krise nicht vorsätzlich als Anlass eines neofeudalen Putschversuchs inszeniert wird.

Aber vielleicht zähle ich für Herrn Gehringer ja als Verbreiter »koordinierter Falschmeldungen«.

Alex | Mi., 29. April 2026 - 08:32

und Vorbereitung die einzige Überlebensgarantie, nur wer flexibel handelt kann sich schnell anpassen.

Flexibilität ist das Letzte, was der Deutsche und vor allem der deutsche Staat mit seinen trägen, verantwortungsscheuen und unpragmatischen Beamten, kann!

Auch erfordert der Ernstfall Härte & konsequentes Handeln, beides hat durch den zu lange währenden Einfluß der Linken massiv gellitten. Die Bundeswehr ist ein Witz, sie ist eine Weicheiarmee! Soldaten sind im Ernstfall zum Töten da, statt dessen werden sie behandelt wie rohe Eier. Frauen haben im Dienst an der Waffe nichts zu suchen.

Am wichtigsten ist aber gute Politik, die sich nicht von anderen Staaten instrumentalisieren läßt! Der Ukrainekonflikt ist nicht unserer, wir verlieren durch ihn nur, wir sollten uns für einen baldigen Frieden einsetzen. Rußland ist nicht unser Feind, unsere Feinde sind diejenigen, die unsere Sicherheit und unseren Wohlstand zugunsten ihrer wirtschaftlich-strategischen Vorteile opfern!

Alex | Mi., 29. April 2026 - 08:42

Wir sind nicht vorbereitet, unsere Armee ist ein Witz, die Behörden ebenso, wir sind nicht flexibel, wir können nicht kommunizieren und vor allem fehlt es an fähigen Politikern, die im Interesse des Bürgers handeln und beim Bürger Vertrauen erwecken können!

Wir sind für den Ernstfall denkbar schlecht gerüstet! Allein deswegen sollten wir den Ball so flach halten, wie es irgendwie möglich ist! Drohgebärden in Richtung Rußland sind irre!

Kaputtgespart, Wehrdienst abgeschafft. Und jetzt wird es die stärkste Armee Europas. Von einem Extrem ins andere, deutschtypisch eben + die wieder erwachte alte Großmannssucht. Eine ganz normale, verteidigungsfähige Armee würde völlig ausreichen. Ihre Rolle wäre ohnehin gering. Denn ganz ohne Feindberührung kann sämtliche Infrastruktur zerstört werden. Und woher soll dann das Krisenmanagement kommen, dass es bisher ohnehin nicht gibt? Und dass - trotz möglicherweise vorhandenem Verantwortungsbewusstsein der zuständigen Stellen - garnichts ausrichten kann? Aber es geht natürlich weiter, wenn eine neue Regierung alles repariert und die Versorgungssicherheit wieder hergestellt hat. Wenn man sich die Bedeutung immer effizienterer Drohnenangriffe I'm aktuellen Krieg anschaut, könnte man zu der Schlussfolgerung kommen, dass eine "mächtige Armee" weniger auf Mannschaftsstärken als auf Digitalisierung, Kommunikation und Schutz der Infrastruktur beruhen könnte. Da gibt es Nachholbedarf

es gibt fast überall Nachholbedarf in Deutschland. Dronen wie auch die gesamte „digitale“ Kriegsführung sind sicher eine Herausforderung, um nicht zu sagen DIE Herausforderung. Wir verplempern unsere Ressourcen/Energie aber lieber im Bereich der Ausweitung der (unqualifizierten) Migration, der Alimentierung arbeitsunwilliger/-unfähiger, dem Kampf gegen einen nicht aufzuhaltenden Klimawandel und ganz wichtig, dem Kampf gegen die nicht vorhandene Gefahr von rechts!

Bei den digitalen Techniken haben wir den Anschluß längst verloren. Unsere „Forschung“ konzentriert sich primär auf den „Klimawandel“ und andere woke Ziele, echte Forschung mit Realitätsbezug findet kaum mehr statt, weil sie von grünlinks nicht mehr finanziert wird.

Ich sehe allerdings nicht, daß unsere Armee absehbar stark sein wird, das sind Lippenbekenntnisse realitätsferner Politiker, mehr nicht. Die vorhandenen Strukturen erlauben das gar nicht.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.