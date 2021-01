So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb war Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gehört der SPD an.

Das Drama nahm am 14. Oktober 2020 seinen Anfang. Nach Monaten hatte die Kanzlerin die Ministerpräsidenten wieder persönlich nach Berlin zum Gipfel geladen. Durch diesen symbolischen Akt sollte auch klargestellt werden: Die Lage ist ernst. Während in anderen europäischen Ländern die Infektionen bereits davongaloppierten, deutete sich eine ähnliche Entwicklung auch für Deutschland an.

Der Immunologe Michael Meyer-Hermann sollte an der Seite Merkels Deutschlands führende Politiker mit Modellrechnungen wachrütteln, aber es wollte nicht recht gelingen. Heraus kam ein politischer Formelkompromiss der Zögerlichkeiten. Konsequente Entscheidungen wurden vertagt. Nur wenige Stunden nach dem Gipfel musste der sichtlich zerknirschte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) im ARD-Morgenmagazin eingestehen, dass die beschlossenen Maßnahmen „vermutlich nicht ausreichen“ würden. Was die Politik nicht geschafft hatte, sollten nun andere besorgen: „Deshalb kommt’s jetzt auf die Bevölkerung an.“ Das war der erste Teil einer politischen Kapitulationserklärung.