- Zornig in den Niedergang
Deutschland verhält sich wie ein sterbenskranker Patient. Es pendelt zwischen ohnmächtiger Wut und naiven Therapieversuchen. Symbol dieses Zustandes ist die Bundesregierung. Insbesondere die SPD kämpft entschlossen gegen die Realität an. Der Leidensdruck muss noch steigen – und wird es auch.
Erinnern Sie sich noch an Elisabeth Kübler-Ross? In den 60er Jahren führte die Schweizer Psychiaterin in ihrer neuen Heimat Chicago Gespräche mit 200 tödlich erkranken Patienten. Dabei stellte sie fest, dass Menschen mit entsprechenden Diagnosen fünf Stadien durchleben: 1. Nicht-Wahrhaben-Wollen, 2. Zorn, 3. Verhandeln, 4. Depression, 5. Akzeptanz.
Konkret bedeutet das: Patienten nach einer tödlichen Diagnose leugnen diese zunächst. Es kann einfach nicht sein, was nicht sein darf. Danach kommt die Phase ohnmächtiger Wut: Warum gerade ich? Schließlich beginnen die Patienten innerlich zu verhandeln: Wenn ich das und jenes in meinem Leben ändere, kann ich mein Schicksal vielleicht noch abwenden. Wenn sie bemerken, dass genau das nicht funktioniert, werden sie apathisch und depressiv. Zum Schluss beginnen sie ihre Situation zu akzeptieren und nehmen sie für sich an.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.