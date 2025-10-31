CDU-Bundesgeschäftsstelle
Deutscher Realitätsverlust Zornig in den Niedergang

Deutschland verhält sich wie ein sterbenskranker Patient. Es pendelt zwischen ohnmächtiger Wut und naiven Therapieversuchen. Symbol dieses Zustandes ist die Bundesregierung. Insbesondere die SPD kämpft entschlossen gegen die Realität an. Der Leidensdruck muss noch steigen – und wird es auch.

KOLUMNE: GRAUZONE am 1. November 2025

Alexander Grau

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Erinnern Sie sich noch an Elisabeth Kübler-Ross? In den 60er Jahren führte die Schweizer Psychiaterin in ihrer neuen Heimat Chicago Gespräche mit 200 tödlich erkranken Patienten. Dabei stellte sie fest, dass Menschen mit entsprechenden Diagnosen fünf Stadien durchleben: 1. Nicht-Wahrhaben-Wollen, 2. Zorn, 3. Verhandeln, 4. Depression, 5. Akzeptanz.

Konkret bedeutet das: Patienten nach einer tödlichen Diagnose leugnen diese zunächst. Es kann einfach nicht sein, was nicht sein darf. Danach kommt die Phase ohnmächtiger Wut: Warum gerade ich? Schließlich beginnen die Patienten innerlich zu verhandeln: Wenn ich das und jenes in meinem Leben ändere, kann ich mein Schicksal vielleicht noch abwenden. Wenn sie bemerken, dass genau das nicht funktioniert, werden sie apathisch und depressiv. Zum Schluss beginnen sie ihre Situation zu akzeptieren und nehmen sie für sich an.

Günter Johannsen | Sa., 1. November 2025 - 12:17

"Dazu gehört auch, dass der Vizekanzler Klingbeil Kanzler Merz eine Sprache der Spaltung unterstellt und SPD-Vizefraktionschefin Wiebke Esdar auf linken Anti-Stadtbild-Demos mitläuft."
Sie SPD ist längst unterwandert von SED/LINKE-Genossen, die ihre Pfründe seit 1989 sehr vermissen und deshalb das Rad der Geschichte zurück drehen wollen. Es ist immer klarer zu erkennen, wohin die Reise mit der SPD gehen soll. Wer mit der untergegangenen DDR Erfahrung gemacht hatte - dort leben musste - weiß, was ihn erwartet: Unterdrückung, Ausbeutung, Diktatur einer linksextremen Clique, denen dann das "Volkseigentum" gehören wird. Nochmal zum Mitschreiben: 1989 hat der Souverän deutlich und klar und ein für allemal entschieden: nie wieder Kommunismus - weder Roten, noch Grünen! Ergo: mit Roten und Grünen kann es keine Koalition geben! Ich hoffe, dass es CDU/CSU endlich kapiert. DAS ist nämlich der mehrheitliche Wille des Souverän!

Karl-Heinz Weiß | Sa., 1. November 2025 - 12:26

Deutschlands Zukunft ist aktuell in Frankreich zu besichtigen: Realitätsverweigerung in Reinform. Wenn der Euro taumelt, könnten sich dort die 68er-Unruhen wiederholen. Auch damals schaute ein angeblich "starker" Präsident ohnmächtig zu.

Jens Böhme | Sa., 1. November 2025 - 12:41

Ich kenne das Prinzip des Leidensdruck bei Alkoholkranken. Bevor man das offensichtliche Elend an sich selbst nicht erkennt bzw. nicht wahrhaben will, ist keine (Selbst-)Hilfe möglich. Die vielfältige Natur kann man nicht umerziehen. Wenn ein Geschöpf einen Weg geht, dann geht dieses Geschöpf diesen Weg. Ob das frühere Abbiegen des Lebensweg der Bessere ist, weiss niemand. Die mehreren Chancen kann man bei frühzeitigen Abbiegen zwar benennen, aber ob die eine Chance, die kurz vorm Exitus eingegangen, die noch Bessere wäre, weiss auch niemand.

Gerhard Weißenberger | Sa., 1. November 2025 - 12:57

Um beim Bild vom sterbenskranken Patienten zu bleiben: Deutschland und erst recht die EU-Kommission leiden an einer Autoimmun-krankheit. Eine Heilung ist bisher nur durch radikale Zerstörung des Immunsystems möglich. 1945 war das noch möglich.

Hans Jürgen Wienroth | Sa., 1. November 2025 - 12:58

Zitat: „Deutschland befindet sich, wie andere westeuropäische Länder, in einem Dilemma. Noch wären Reformen möglich, doch die sind politisch nicht durchsetzbar, da es den Menschen noch zu gut geht.“
Ist das so oder muss man den Menschen nur die Wahrheit über die Situation sagen? Das wäre die Aufgabe verantwortlicher Politiker (am besten jener, die sich keiner Wahl mehr stellen müssen, wie z. B. der Bundespräsident) und der Journalisten, die sich gerne als 4. Gewalt sehen. Da diese jedoch dem Sozialismus / Kommunismus anhängen, glauben der Staat, für den sie sich halten, wisse alles besser und der Kapitalismus wäre das Böse schlechthin, kann sich nichts ändern.
Ein großer Teil der Menschen im Land hat die Situation bereits erfasst, hat bei der letzten Wahl die linke Politik abgewählt. Nur gibt es im linken Lager viele Akteure, die sich mit der Organisation von Demonstrationen auskennen, wie z. B. Gewerkschaften, NGO usw., aber wer im rechten, meist arbeitenden Lager hat Erfahrung darin?

Ernst-Günther Konrad | Sa., 1. November 2025 - 13:05

Und wer könnte da der Therapeut sein? Vielleicht der AFD-wählende Wähler? Denn wie Sie selbst schreiben Herr Grau, die SPD und auch die CDU sind beide psychisch erkrankt und sie werden ohne Hilfe von außen nicht bereit sein sich selbst zu ändern. Ja, Selbsterkenntnis ist der erste Weg der Besserung sagt der Volksmund. Da ist auch viel Wahrheit dahinter. Nur fehlt es der SPD an der Selbsterkenntnis und der UNION am Willen aus der Selbsterkenntnis heraus die Veränderung an sich selbst zu wollen und durchzuführen. Sie hofft noch sich hinter der Brandmauer verstecken zu können und für sich zu bleiben, ihre psychische Erkrankung für sich selbst zu pflegen und zu hegen. Sie diskutiert noch mit sch selbst aus, spielt quasi Schnick, Schnack, Schnuck, mit sich selbst und ist noch immer nicht bereit erkennen zu wollen, dass diese realitätsferne SPD ihre Partei bestimmt und lenkt, sie längst unterworfen hat und kräftig daran arbeitet, dass die bröckelnde Brandmauer nicht ganz fällt.

Markus Michaelis | Sa., 1. November 2025 - 13:19

So wie ich die Gesellschaft wahrnehme, ist das Bild ganz zutreffend. Ich würde auch die Einordnung zwischen Phase 2 und 3 teilen.

Ob die Gesellschaft zu einem neuen Konsens finden wird, ist offen. Die Veränderungsgeschwindigkeit ist im Moment höher als die Anpassungsleistungen und es ist auch kein Selbstläufer, dass Gesellschaften überhaupt zu einer gemeinsamen Basis finden. In historischen Beispielen kann das auch einige Generationen dauern, wenn es starke gemeinsame Grundlagen gibt. In Gesellschaften, die eher heterogen zusammengewürfelt sind, können unterschiedlichste Gruppen und Weltsichten auch über Jahrhunderte stabil sein. Nun ist die Welt heute mit Technologie und Vernetzung nicht mehr unbedingt mit historischen Vorbildern zu vergleichen.

Ich denke, der weitere Verlauf ist recht offen. Vielleicht gibt es bald eine Phase 5 - eine gemeinsame neue Akzeptanz. Vielleicht auch eine Phase 6: den Tod der alten Gesellschaft und Einzelteile sortieren sich woanders neu. Wer weiß?

Michael Kaufmann | Sa., 1. November 2025 - 13:23

Ich finde es keineswegs Beruihigend das es sich ändern wird. Denn die Frage ist in welche Richtung es sich ändert.
Sein Seelenheil in Rüstungsinvestitionen und auf der anderen Seite einen völlig Wahnhaften Ego Kult der Eitelkeiten bevorzugt, ist nicht nur widersprüchlich sondern geradezu Explosiv.
Explosionen haben nur selten was gutes, außer im Verbrenner Motor, also nichts wie weg mit dem restlichen Sprit oder Spirit der noch übrig ist bevor uns alles um die Ohren fliegt.
Oder der angebliche Souverän wird es auch.

Günter Johannsen | Sa., 1. November 2025 - 13:34

Das Vokabular zeigt deutlich, wie weit diese SPD schon in den ideologischen Schuhen der SED/LINKE läuft. Ja sie wollen den „konsequenten Klassenkampf“!
Eine solche Partei, die einen Systemwechsel hin zum Kommunismus anstrebt, gehört nicht in unser Land. Auch darf man mit einer Kommunistische Partei keinesfalls koalieren!
Diese Vokabel "Klassenk(r)ampf" sollte endlich auch den verbotenen (demokratiefeindlichen) Vokabeln zugeordnet werden! Denn: "Was die Marxisten gestern wie heute aber gerne
mal verschweigen: Der wissenschaftliche Kommunismus von Karl-Marx hat allein in der Sowjetunion, in China und in der DDR an
die hundert Millionen Tote zu verantworten!
Und auch der Antisemitismus ist den Marxisten nicht fremd."
(aus "Als das Rote Meer Grüne Welle hatte" GHV)

Sabine Lehmann | Sa., 1. November 2025 - 13:58

Den Phasen-Modellen wohnt ja der "Zauber" von Veränderung inne. Nun, diese Diagnose ist, um im Medizinischen zu bleiben, eine Fehldiagnose. Denn Deutschland befindet sich seit 20 Jahren in einer kognitiven Starre, erstickt vom Mehltau aus der Uckermark. Die Wüste, die unter dem Deckmantel aus Mehltau und politischer Inkontinenz "erblühen" konnte, ist ohnehin irreversibel. Heißt im Klartext, selbst der Wille zur Umkehr würde nichts mehr fruchten. Der Zug ist mit dem Bahnhof längst abgefahren und sämtliche Kinder sind unwiederbringlich in den Brunnen politischer Eitelkeiten gefallen, wie in einem ganz schlechten Horrorfilm zu Halloween.
Um bei Metaphern und Redewendungen zu bleiben, es gibt da diesen Spruch "Andere Länder, andere Sitten". Bei uns ist es umgekehrt...(sacken lassen...): Bei uns gelten inzwischen die Sitten der "Anderen". Und die Menschen und ihre ehemalige Freiheit in unserem Land? Man kann Menschen mit Argumenten abholen.....oder im Bademantel, wie bei uns in Deutschland.

Christa Wallau | Sa., 1. November 2025 - 14:07

Ja, das ist völlig richtig, und es sagt sich so leicht.
Was aber bedeutet das konkret?

Man wünscht sich quasi Zustände herbei, die noch vielschlimmer sind als jetzt: viel mehr Firmenschließungen mit entsprechend zunehmender Arbeitslosigkeit, schlechte Schulen mit immer kargeren Lernerfolgen u. immer stärker verrohten Schülern, insolvente Krankenhäuser, unzuverlässige Bahn, marode Straßen und Brücken, Wegzug hoch-qualifizierter Menschen aus Deutschland, aber weitere illegale Einwanderung Mindergebildeter ... und so weiter und so fort.
Ja, und dann?
Das Ausmisten des Augiasstalles dürfte immer schwerer werden und nicht ohne Aufruhr abgehen.

Dafür darf sich am Ende dann doch die AfD hergeben, während sich die eigentlich Verantwortlichen feige in ihren vornehmen Hütten verkriechen, um von da aus wieder ihre Nazi-Keulen zu schwingen, wenn - endlich - die drastischen Maßnahmen erfolgen, die es längst hätte geben müssen.

Ach, die Zukunft, sieht verdammt düster aus für uns Deutsche!

Walter Buehler | Sa., 1. November 2025 - 14:36

... die Promi-Blase in Deutschland, die sich im versumpften und fieberverseuchten Dschungel-Camp der Medien herumtreibt und sich gegenüber dem doofen Volk als Elite inszeniert.

Man kennt doch die Namen der Führungsgestalten, die uns in die jetzige Lage geführt haben und uns immer tiefer in die Misere hinein führen.

Aber sonst haben Sie schon recht, Herr Grau: wenn das Wahlvolk nicht mehr aus seinen Schlaraffen-Träumen aufwachen will, oder wenn von den deutschen Hochschulen nur noch halbgebildete Deppen produziert werden, dann wird dieses alte Land wie schon sehr viele Länder der Vergangenheit eben einfach aufhören zu existieren.

Das ist leider nicht unmöglich, da unsre jetzigen Obrigkeiten wieder einmal wie Schlafwandler einem großen Krieg zusteuern, dem sie in keiner Weise gewachsen sind.

Bernhard Marquardt | Sa., 1. November 2025 - 14:57

Unter Ulla Schmidt (und Karl Lauterbach) wurden die Weichen gestellt:
https://www.cicero.de/wirtschaft/monopoly-spiele-mit-der-gesundheit-der…
Dieses Unterfangen ist, zumindest hinsichtlich der medizinischen Versorgung, erkennbar gescheitert. Aber weiterhin wird an Symptomen herumgemurkst und wichtig(!), eine Kommission gebildet. Sicher einmal mehr aus professoralen Kapazitäten ohne Bezug zum Geschehen an der Basis. Der Augiasstall voller Lobbyisten bleibt wie er ist.
Mehr als 30 Jahre habe ich mich als von der Entwicklung unmittelbar Betroffener kritisch mit den Problemen im deutschen Gesundheitswesen auseinander gesetzt, weit über die berufspolitischen und berufsrechtlichen Aspekte hinaus.
Zuzahlungen und Steuerzuschüsse steigen.
Die Versorgung verschlechtert sich.
Obwohl längst im Ruhestand habe ich der naturgemäß unbedarften neuen Ministerin persönlich Unterstützung angeboten.
Keine Antwort.
Dummheit und Arroganz gedeihen bekanntermaßen auf demselben Acker.

Bernd Windisch | Sa., 1. November 2025 - 16:00

Kein Grund in Zynismus abzugleiten. Das die Aufklärung weitgehend für die Katz gewesen ist wissen wir. Dennoch leben wir in der besten aller bisherigen Welten und wir sollten alles dafür tun damit es so bleibt.

