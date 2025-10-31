Deutscher Realitätsverlust - Zornig in den Niedergang

Deutschland verhält sich wie ein sterbenskranker Patient. Es pendelt zwischen ohnmächtiger Wut und naiven Therapieversuchen. Symbol dieses Zustandes ist die Bundesregierung. Insbesondere die SPD kämpft entschlossen gegen die Realität an. Der Leidensdruck muss noch steigen – und wird es auch.