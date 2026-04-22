„Das Interview“ mit Rüdiger Safranski - „Liebe zum eigenen Land spüre ich bei unseren Politikern selten“

Rüdiger Safranski gilt als einer der prägenden Intellektuellen des Landes. Im Interview spricht der Philosoph über die Hasenfüßigkeit des Bundeskanzlers und das Fehlen einer selbstbewussten konservativ-bürgerlichen Elite. Außerdem erklärt er, was die CDU von Giorgia Meloni lernen kann.