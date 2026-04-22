Rüdiger Safranski
Rüdiger Safranski / Foto: picture alliance/dpa

„Das Interview“ mit Rüdiger Safranski „Liebe zum eigenen Land spüre ich bei unseren Politikern selten“

Rüdiger Safranski gilt als einer der prägenden Intellektuellen des Landes. Im Interview spricht der Philosoph über die Hasenfüßigkeit des Bundeskanzlers und das Fehlen einer selbstbewussten konservativ-bürgerlichen Elite. Außerdem erklärt er, was die CDU von Giorgia Meloni lernen kann.

INTERVIEW MIT RÜDIGER SAFRANSKI am 30. April 2026

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Das Interview“ ist die neue Bühne für Gespräche, die über das Tagesgeschehen hinaus Bestand haben. Nachdenklich, klug und intim widmet sich das Format den großen Fragen unserer Zeit – vom gesellschaftlichen Zeitgeist bis zu den ganz persönlichen Lebenswegen der Gesprächspartner. Zu Gast sind bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Medienwelt, die Einblicke gewähren, die oft verborgen bleiben. Jeden Donnerstag erscheint „Das Interview“ auf Cicero Online.

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Wolfgang Borchardt | Do., 30. April 2026 - 13:18

an ihrem Oppurtunismus gescheiterten FDP der Demokratie wesentlichen Schaden zugefügt. Das Fehlen einer liberalen Opposition hat es den Altparteien leicht gemacht, einen Alleinvertretungsanspruch auf "ihre" Demokratie zu eröffnen, die sie für die Demokratie Aller ausgeben. Das begründet Machtansprüche, die eigene Feigheit und die Ausgrenzung Andersdenkender. Ja, Herr Safranski meint zu Recht, dass von Liebe, reden wir nur erstmal von Verantwortung für das eigene Land bis zur Verächtlichmachung ("mit D könnte ich noch nie etwas anfangen") wenig zu spüren ist. Von einem Tag auf den anderen die "Verteidigung des Vaterlandes" einzufordern, erscheint in diesem Zusammenhang auch beachtlich.

Markus Michaelis | Do., 30. April 2026 - 13:38

Das finde ich einen guten und wichtigen Punkt. Damit verbunden ist für mich auch konservativ das offenere, vielfältigere und tolerantere Menschen- und Weltbild. Klar gibt es auch die dogmatische Seite "wir machen das hier so, wie schon immer, für alle, und Punkt". Aber heute dominierend ist die Dogmatik bei den Progressiven: "wir machen das jetzt so, wie es für alle Menschen und Gruppen dieser Welt richtig zu sein hat - genau so, für alle und für immer".

Der Konservative heute weiß, dass es viele Gruppen und Sichtweisen gibt, dass Menschen auf nichts wirklich festgelegt sind, dass die Zukunft offen ist; was sehr gute Gründe sind, die Dinge behutsam vom Bestehenden aus weiter zu entwickeln. Mit Entscheidungen verbunden, mit Alternativen, offen eben, nicht durch eine global-universelle Menschheitsdogmatik vorgegeben.

Markus Michaelis | Do., 30. April 2026 - 13:51

Ja, das würde ich auch so sehen. Die CDU ist in dem Sinn auch eine progressive Partei, dass sie an ein universelles Menschenbild glaubt, an DEN richtigen Menschen, DEN richtigen Menschheitsweg, DAS GG und DAS Völkerrecht als Basis jeder Gesellschaft und so weiter und so fort. Das stellt da niemand wirklich tiefer in Frage, man streitet sich über Details, wie genau der richtige Mensch auszusehen hat.

Den Mensch als in sich widersprüchlich und offen begreifen, Gesellschaft als gemeinsame Entscheidungen sehen, nicht als Weg zur vorgegebenen Wahrheit, das macht/mag da eher keiner.

Die AfD ist mehr trotzig an irgendwas hängend (vielleicht alten Dingen, sicher auch nicht einheitlich), ein konstruktiv-konservatives Weltbild gibt es da eher auch nicht, das Veränderungen immer mit einschließt, gerade weil es klar ist, dass es die eine dogmatische Menschheitswahrheit nicht gibt.

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