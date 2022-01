So erreichen Sie Ulrich Thiele:

Der Philosoph Carl Friedrich Gethmann, geboren 1944, lehrte von 1979 bis 2012 an der Universität Duisburg-Essen. Seit Januar 2021 lehrt er Wissenschaftsethik/Medizinethik an der Lebenswissenschaftlichen Fakultät der Universität Siegen. Von 2016 bis 2021 gehörte er dem Deutschen Ethikrat an.

Herr Gethmann, auf Cicero.de wurde dem Deutschen Ethikrat vorgeworfen, er habe mit seiner Ad-hoc-Stellungnahme zur allgemeinen Impfpflicht der Regierung eine politisch gewünschte Entscheidung geliefert. Ein berechtigter Vorwurf?