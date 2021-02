Corona-Beschränkungen speziell für Geimpfte früher aufzuheben, hält der Deutsche Ethikrat für falsch. Die Medizinethikerin und Vorsitzende des Rates, Alena Buyx, sagte auf einer Pressekonferenz am heutigen Donnerstag, dass es für Geimpfte weiterhin zumutbar sei, die allgemeinen Corona-Empfehlungen zu befolgen. Das weitere Tragen einer Mund-Nase Maske oder das Abstandhalten sei somit auch für Geimpfte weiterhin angemessen, so der Ethikrat in seiner Empfehlung an die Bundesregierung.

Darüber hinaus sei es schlechterdings nicht möglich, dass beispielsweise im ÖPNV kontrolliert wird, ob Pendler einen Impfpass mit sich führen oder nicht. Würden viele Menschen ohne Maske in Bussen und Bahnen unterwegs sein, so die Befürchtung des Ethikrats, nähme auch bei den anderen Fahrgäste die Bereitschaft ab, sich an die Maskenpflicht zu halten.

Buyx sprach sich dagegen aus, im Zusammenhang mit Lockerungen für Geimpfte von „Privilegien“ zu sprechen, da dieser Begriff zum einen unpräzise sei, zum anderen aber auch die öffentliche Debatte unnötig verschärfe.

Lockerungen bei Alten- und Pflegeheimen

Im Hinblick auf Alten- und Pflegeheime mahnte der Ethikrat, die extremen Kontaktbeschränkungen nach der Impfung aufzuheben. Isolationsmaßnahmen führten zu Depressionen und begünstigten das Voranschreiten einer Demenz-Erkrankung. Sie seien nur zu rechtfertigen, wenn die Bewohner der jeweiligen Einrichtungen noch nicht geimpft seien.

Der Ethikrat wies zudem ausdrücklich auf den Unterschied zwischen staatlichen Maßnahmen und privaten Entscheidungen von Unternehmen hin. Von staatlicher Seite dürfe es keine Ungleichbehandlung geben.

Private Unternehmen können selbst entscheiden

Wenn sich auf der anderen Seite aber Betreiber von Konzerthallen dazu entschieden, nur Geimpften einen Zugang zu gewähren, dann sei das legitim. Buyx betonte, dass sich daraus keine „Impfpflicht durch die Hintertür“ ergebe; schließlich sei alternativ möglich, die Nicht-Geimpften am Eingang zu testen.

Der Ethikrat soll Politikern und der Gesellschaft mit seinen Stellungnahmen Orientierung geben. Die Mitglieder werden vom Bundestagspräsidenten ernannt.

arn / dpa