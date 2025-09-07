Deutscher Börsenverein kassiert Niederlage vor Gericht - Lästiges Grundgesetz

Zensur findet nicht statt, sagt das Grundgesetz. In einem aktuellen Fall geht es um ein Buch, das einigen nicht passt. Es sei reaktionär, es könnte sogar verfassungsfeindlich sein, so ein Gutachter. Ein Richter in Frankfurt rettet die Meinungsfreiheit – auch wenn es ihm offenbar schwer fällt.