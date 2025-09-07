- Lästiges Grundgesetz
Zensur findet nicht statt, sagt das Grundgesetz. In einem aktuellen Fall geht es um ein Buch, das einigen nicht passt. Es sei reaktionär, es könnte sogar verfassungsfeindlich sein, so ein Gutachter. Ein Richter in Frankfurt rettet die Meinungsfreiheit – auch wenn es ihm offenbar schwer fällt.
Man sollte ja meinen, dass Rechtsprofessoren und Richter wie folgt arbeiten: Wird ihnen eine Rechtsfrage vorgelegt, ziehen sie sich im Namen des Gemeinwohls auf den Standpunkt eines fairen, unbeteiligten Beobachters zurück. Sie halten ihre persönlichen Meinungen und weltanschaulichen Positionen aus der Sache ganz heraus und beantworten nur eine einzige Frage: Verstößt ein Bürger mit seinem Verhalten gegen geltende Gesetze oder tut er es nicht? Justitia, die römische Göttin des Rechts, hat nicht umsonst die Augen verbunden und eine Waage in der Hand.
Die Realität sieht in Deutschland mitunter anders aus. Das zeigt ein jüngst ergangenes Urteil vor dem Landgericht Frankfurt am Main und dessen Vorgeschichte. Konkret geht es um den Politikwissenschaftler Martin Wagener. Eigentlich ist er Professor an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung und bildet den künftigen Nachwuchs deutscher Geheimdienste aus. Seit Oktober 2021 tut er das unter Fortzahlung der Bezüge allerdings nicht mehr. Veranlasst hat das sein Arbeitgeber, der Bundesnachrichtendienst, unter tätige Mithilfe des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.