Die wachsende Unruhe auf den Weltmärkten, das wackelnde Geschäftsmodell des Globalisierungsgewinners Deutschland, trifft die Unternehmen in einer ohnehin herausfordernden Zeit. Einer Zeit des politisch gewollten Umbruchs, der „großen Transformation“. Europa und Deutschland wollen ihre Volkswirtschaften radikal umbauen. Im Namen der Klimaneutralität sollen fossile Energieträger, also Erdöl, Kohle und später auch Gas, durch erneuerbare ersetzt werden. Der Weg dorthin ist steinig, unsicher und teuer. Und so wie ihn Brüssel und Berlin derzeit angehen, führt er zu mehr staatlich gelenkter Wirtschaft und weniger unternehmerischer Freiheit.