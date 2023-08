Freisbach ist nicht gerade ein malerisches, aber doch ein schönes Dorf. Mit einer Dorfkirche aus dem 18. Jahrhundert, einem direkt daneben stehenden Rathaus aus derselben Zeit, das einst die Dorfschule war, und vielen anderen alten Bauernhäusern. Das Dorf ist in den letzten Jahrzehnten ziemlich gewachsen und hat daher, wie die meisten deutschen Dörfer, auch einen größeren Anteil von Neubau-Eigenheimen am Ortsrand. Dafür gibt es keinen nennenswerten Durchgangsverkehr und kein Industriegebiet – die Bewohner arbeiten fast alle in den nächstgelegenen Städten, Germersheim, Landau, Speyer.