Die Begründung, die Bundesaußenminister Heiko Maas Ende Juli für die Absage an eine deutsche Beteiligung an einem amerikanischen Militäreinsatz im Persischen Golf zum Schutz des Handelsverkehrs anführte, war eindeutig: Man wolle nicht die US-Strategie des maximalen Drucks auf den Iran unterstützen. Vorausgegangen war dieser Erkenntnis eine tagelang wabernde Diskussion im Konjunktiv, bei der eine Beteiligung der deutschen Marine von verschiedenen Seiten auch mit dem Argument in Aussicht gestellt worden war, man könne nicht abseitsstehen. Die britische Regierung hingegen war zu einem anderen Schluss gelangt: Sie hat für die Royal Navy in der Straße von Hormus eine führende Rolle an der Seite der Vereinigten Staaten übernommen, mit der Begründung, dass sie unter dem Schutz des Völkerrechts die größtmögliche internationale Unterstützung für freie Seewege zustande bringen wolle und sich an den Grundlinien der bisherigen britischen Iranpolitik nichts geändert habe.

Es ist nicht das erste Mal, dass führende europäische Staaten in grundlegenden außenpolitischen Fragen getrennte Wege gehen. In Zeiten der transatlantischen Entfremdung hat dies weitreichende Auswirkungen. Damit verbindet sich die Diskussion über Stil und Schwerpunkte der deutschen Außenpolitik aufs Engste mit der gegenwärtigen Krise Europas. Die Einsicht, dass diese Krise wohl überhaupt nur dann gelöst werden könne, wenn Deutschland seiner Verantwortung und Führungsrolle gerecht werde, wird in Deutschland nicht gerne gehört – sie ist dafür im Ausland umso häufiger anzutreffen.

