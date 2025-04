Insbesondere die Presse befeuert diese Diskussion. Regelmäßig bietet man Gastautoren eine Plattform für die Forderung nach einer deutschen Bombe. Aber auch die hauseigenen Redakteure legen gerne mal selbst Hand an, wenn es darum geht, den zögerlichen deutschen Entscheidungsträgern die Grundlagen abgebrühter Nuklearpolitik näherzubringen. Selbst im Feuilleton wird der arglose Leser immer wieder von Beiträgen aufgeschreckt, in denen bislang unbekannte Autoren Deutschland gleichsam nuklear kriegstüchtig schreiben wollen. Offenbar gefällt man sich in der Rolle des nuklearen Tabubrechers.