Mittelalterlicher Pranger
„Blick erst auf dich, dann richte mich“: Dieses Mindestmaß an Selbstkritik wäre auch heutigen woken Kulturkämpfern zu wünschen / picture alliance / imageBROKER | Heinz-Dieter Falkenstein

Der Pranger von Köln Wie der Staat Menschen und Meinungen stigmatisiert

Die Stadt Köln listet auf einer offiziellen Website „extrem rechte Medienaktivisten“ mit vollem Namen auf. Ein solcher digitaler Pranger ist ein klarer Verstoß gegen Grundrechte und rechtsstaatliche Prinzipien. Für die Kulturkämpfer gegen Rechts ist die Verfassung nur noch totes Papier.

VON VOLKER BOEHME-NESSLER am 4. Mai 2026 7 min

Volker Boehme-Neßler

Autoreninfo

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

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Die Stadt Köln engagiert sich im „Kampf gegen Rechts“. Dazu betreibt sie eine Website, die sich „Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus (MBR Köln)“ nennt. Seit letztem Sommer ist dort ein Text veröffentlicht, der es in sich hat. Das ist lange nicht aufgefallen. Jetzt hat ein investigativer Journalist darauf aufmerksam gemacht. Der Oberbürgermeister von Köln steht im Impressum; es ist ein offizieller Text der Stadt. Er zeigt wie unter einem Brennglas, welche Zerstörungen in Gesellschaft und Politik der Furor anrichtet, der hinter dem „Kampf gegen Rechts“ steckt. 

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Ingo Frank | Mo., 4. Mai 2026 - 11:13

die Hauptsache ist, keine der etablierten Parteien, die für den politisch wirtschaftlichen Irrsinn verantwortlich sind, zu wählen.
Da helfen auch keine Petzportoale wie in Köln oder anderswo was mehr an die Stasi der untergegangenen DDR erinnert, als einen einen Staat der vorgibt, „demokratisch“ zu sein ……
Der Links Grüne Zuspruch bröckelt immer mehr
Auch in der urbanen Ballungscentren wird dieser Prozess beginnen wenn’s der gehobenen Mittelschicht auch empfindlich ans Portmonee geht.
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Achim Koester | Mo., 4. Mai 2026 - 11:44

gegen die Stadt Köln keinen Erfolg haben würde, insofern können sich die "Kämpfer gegen räääächts" auf unsere vom "Marsch durch die Institutionen" gekennzeichneten Gerichte bedingungslos verlassen.

Nämlich mich kundig zu machen,was Herr Prof Boehme-Nessler als zwingend erachtet bezüglich einer zuständigen Kommunalaufsicht lieber Herr Köster!Die in Kölle soweit ich es verstanden habe der Bezirksregierung unterliegt und verschiedene Fachabteilungen hat.Auch soll es wohl eine Beschwerdestelle für Bürger geben,um sich über z.B. unfreundliche Beamte oder Mitarbeiter in der Verwaltung auszulassen.Dienstaufsichtsbeschwerden z.B. gegen den im Impressum erwähnten Oberbürgermeister im Kampf gegen Rächte wären jedoch ausgeschlossen,da keine höhere Instanz oder so ähnlich formuliert.An dem Punkt habe ich meine "Recherche" abgebrochen."Sechs!Setzen!"
Und so mein persönliches Fazit,wird den amtlich bestellten "Pranger-Hauptbeauftragten" auch weiterhin die Ausübung ihrer Dienste nicht nur nicht erschwert ,geschweige denn auch nur ein Haar gekrümmt
werden.Und falls doch werden die Omas gegen rechts mit unterstützenden Glockengeläut des Domkapitels auf der dazugehörenden "Platte" mobilisiert;)!

Markus Michaelis | Mo., 4. Mai 2026 - 12:08

Wenn der Staat sich auf diese Art politisch positioniert, könnte das in größeren Teilen der Bevölkerung auch zu mehr Gelassenheit führen. Man betrachtet Aussagen des Staates, von Gerichten etc. nicht als päpstliche Letztwahrheit, sondern als einen Beitrag, den man nicht immer teilen muss. Staatliche Institutionen könnten dann auch mal Dinge veröffentliche, die nicht ins Letzte ausdiskutiert und durchdacht sind. Die Leute hören sich das an und nehmen daraus ein paar Infos mit, oder ignorieren es eben. Das könnte auch ganz gesund sein, demokratisch gesehen.

Im Moment ist es glaube ich eher wie der Artikel sagt, dass mit allen Mitteln Letztwahrheiten vertreten werden sollen. Das führt dann einerseits zu verfeindeten gesellschaftlichen Gruppen, andererseits zu unrealistischen gesellschaftlichen Zielsetzungen. Wer nur eine Wahrheit als möglich ansieht, versucht leicht auch unrealistisch weit gesellschaftlich in diese Richtung zu gehen.

Ich glaube eher nicht.

Ein Staat wird von Menschen "positioniert", genauer gesagt von Gruppen (Faktionen, Fraktionen, Religionen oder Parteien), aus denen sich die Regierung des Staates rekrutiert. Regierende Gruppen verfügen über deutlich mehr Macht, wenn sie den Staat zwingen können, in ihrem Sinne zu handeln.

Deswegen ist es auch in der Demokratie viel schwieriger und auch viel gefährlicher, sich explizit gegen staatlich Verordnungen zu stellen, als sich öffentlich gegen gewisse Positionen einer Partei auszusprechen.

Darum kann ich persönlich es nicht mit Gelassenheit hinnehmen, wenn der Staat von den regierenden Parteien in verfassungsfeindlicher Weise irgendwohin positioniert wird.
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Obwohl Sie natürlich doch auch recht haben: auch bei so ernsten Sachen wie dem Staat ist ein Hauch von süddeutscher (bayerischer und badischer) Anarchie und Schmunzeln schon was sinnvolles (s. Ludwig Thoma).

Jens Böhme | Mo., 4. Mai 2026 - 17:15

Zumindest muss die Stadt Köln auch eine Prangerliste von Linken und Linksextremen bereitstellen. Sonst entsteht der Eindruck, Köln sei von linken und linksextremen Vernetzungen frei. Letzteres wäre ein gutgetarnter, öffentlicher Witz der Stadt Köln.

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