- Wie der Staat Menschen und Meinungen stigmatisiert
Die Stadt Köln listet auf einer offiziellen Website „extrem rechte Medienaktivisten“ mit vollem Namen auf. Ein solcher digitaler Pranger ist ein klarer Verstoß gegen Grundrechte und rechtsstaatliche Prinzipien. Für die Kulturkämpfer gegen Rechts ist die Verfassung nur noch totes Papier.
Die Stadt Köln engagiert sich im „Kampf gegen Rechts“. Dazu betreibt sie eine Website, die sich „Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus (MBR Köln)“ nennt. Seit letztem Sommer ist dort ein Text veröffentlicht, der es in sich hat. Das ist lange nicht aufgefallen. Jetzt hat ein investigativer Journalist darauf aufmerksam gemacht. Der Oberbürgermeister von Köln steht im Impressum; es ist ein offizieller Text der Stadt. Er zeigt wie unter einem Brennglas, welche Zerstörungen in Gesellschaft und Politik der Furor anrichtet, der hinter dem „Kampf gegen Rechts“ steckt.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.