Syrer versammeln sich im Bezirk Neukölln
Syrer versammeln sich im Bezirk Neukölln / picture alliance/dpa | Julius-Christian Schreiner

Der politische Islam und unsere offene Gesellschaft Appeasement können wir uns nicht mehr leisten

Der politische Islam ist kein fernes Problem, sondern auch hierzulande ein alternatives Gesellschaftsmodell zur liberalen Demokratie. Von Teheran bis Berlin geht es um dieselbe Frage: Freiheit des Individuums oder religiöse Herrschaft? Wer das verkennt, unterschätzt die Gefahr für die Demokratie.

VON MARIA WESTPHAL am 6. April 2026 6 min

Autoreninfo

Maria Westphal, geboren 1984 in Recklinghausen, arbeitet als Oberstudienrätin an einem Kölner Berufskolleg und unterrichtet dort Deutsch, Sport und Politik. Die FDP-Politikerin trat 2025 als Kölner Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl an, heute ist sie Vorsitzende des FDP-Kreisverbands Köln sowie Mitglied im Landesvorstand der FDP NRW sowie im Bundesvorstand der FDP. 

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Die Debatte über Islamismus ist in Deutschland lange wie ein fernes außenpolitisches Thema behandelt worden – etwas, das im Iran oder in Syrien stattfindet, aber nicht im politischen und gesellschaftlichen Zentrum Deutschlands. Spätestens seit dem Besuch des syrischen Machthabers und Islamisten Ahmed al-Scharaa in Berlin ist diese Illusion jedoch schwer aufrechtzuerhalten. Während die Bundesregierung ihn offiziell empfing, wurde er gleichzeitig von tausenden Syrern in Berlin gefeiert. Ein ehemaliger Dschihadistenführer wird in der deutschen Hauptstadt politisch empfangen und auf der Straße bejubelt – dieses Bild markiert einen politischen und gesellschaftlichen Einschnitt. Es zeigt, dass der politische Islam nicht mehr nur ein Problem ferner Regionen, sondern längst Teil der politischen Realität in Deutschland und Europa geworden ist.

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Brigitte Miller | Mo., 6. April 2026 - 09:27

der Islam ist eine "Ideologie, die Religion zur politischen Herrschaftsordnung erhebt".
Der Islam per se i s t politisch per se.

Und da heute schon "Rechts" als "Rechtsextremismus" bezeichnet wird, vermisse ich die "klare Sprache"dort.

Thomas Veit | Mo., 6. April 2026 - 10:45

Wissens ist im Islam die Herrschaft des selben in Form des Kalifats in der gesamten Geselkschaft bereit angelegt..., und somit Gesrllschaftsbildend.

Nun könnte man von verschiedenen Ausprägungen des gelebten Islam sprechen - gemäßigt oder radikal (oder nur pro-forma?) etc., politisch oder nicht?, aber alle Formen beziehen sich letztenlich auf den selben Koran, meines Wissens... - mit den entsprechenden Folgen impliziert für unsere Gesellschaften... ... 🤔

WIR sollten den Islam neu denken, für UNSERE Gesellschaften.

Ingbert Jüdt | Mo., 6. April 2026 - 09:41

Wer eine Resilienz gegen den politischen Islam hier im eigenen Land will, muss nach außen hin glaubwürdig sein! Will Frau Westphal uns allen Ernstes erzählen, es wäre gerechtfertigt, den Iran, mit den Worten Trumps, »in die Steinzeit zurückzubomben«? Und will sie allen Ernstes nicht unterscheiden zwischen einem Israel als Heimstatt der Juden und dem aggressiven Imperialismus eines Netanjahu, der die Interessen religiöser Fundamentalisten mit Gewalt durchsetzen will?

Man kann nicht glaubwürdig die Durchlässigkeit ideologischer Grenzen beklagen, wenn man nicht massiv und entscheiden der Durchlässigkeit des westlichen Ethos für Doppelmoral entgegentritt! Nur wer hier konsequent auftritt, kann »Querfronten« den Boden entziehen. Die Beschwörung von »freiheitlich-liberaler Demokratie, Pluralismus« etc. p.p. ist pure Phraseologie, wenn »null Toleranz gegenüber Terrorverherrlichung« nicht endlich auch einschließt, das Air-Force-Terror-Bombing der USA und Israels am Golf und in Gaza zu ächten!

Sehr geehrte Herr Jüdt, ich weiß nicht, ob Sie sich mit dem Islam befaßt haben und ob Sie sich den Koran einmal durchgelesen haben.
Alles was hier und jetzt geschieht steht dort geschrieben und wird gefordert. Die Übernahme der westlichen Staaten (aller Staaten).
Da von Israel zu erwarten, daß sich die Bürger ohne Gegenwehr abschlachten lassen, daß ihr Staat vernichtet werden soll, daß kann nur aus dem Geiste eines "Gutmenschen" erwachsen. Alles, was mit Israel geschieht, geschieht in einigen Jahren (wenn nicht früher) auch bei uns.

Chris Groll | Mo., 6. April 2026 - 10:06

Bin gespannt, ob mein Kommentar zu diesem Artikel veröffentlicht wird.
Leider ist das so eine Sache mit der freien Rede in Wort und Schrift.

Brigitte Miller | Mo., 6. April 2026 - 10:30

Hamed abdel Samad, ein kluger Kopf, sagte, der IS verwirkliche exakt die Ziele des Islam in Koran, Hadithen und Scharia.
Die Trennung in Islam und Islamismus ist eine künstliche.
Dass es friedliche Muslime zu Abertausenden gibt, die diese Ziele nicht für erstrebenswert halten, ist jedem klar, der nachdenkt und beobachtet. Schönen Ostermontag.

Chris Groll | Mo., 6. April 2026 - 11:18

Liebe Frau Miller, vielen Dank für Ihre Antwort. Ja so ist es, es gibt keinen Unterschied zwischen Islam und Islamismus. Was nicht bedeuten soll, daß es nicht viele friedliebende Mohammedaner gibt. Wahrscheinlich die Mehrzahl.
Ihnen auch einen schönen Ostermontag.

Ingbert Jüdt | Mo., 6. April 2026 - 10:35

Israel verfügt seit vielen Jahren eine auf in Deutschland gebaute U-Boote (Dolphin-Klasse) gestützte nukleare Zweitschlagskapazität (12 x Hiroshima pro Sprengkopf). Keine islamistische Macht kann es daher riskieren, Israels Existenz im Kern zu bedrohen. Deswegen betreibt Netanjahu keine Selbstverteidigung, sondern es wedelt mit ihm und den radikalen Siedlern in Israel der fundamentalistische Schwanz mit dem säkularen Hund.

Ja, ich weiß, was im Koran steht. Aber auch »Mullahs« sind keine programmierten Automaten, sondern überall in der Welt, auch im Islam, werden religiöse Texte pragmatisch ausgelegt. Ich bin sehr dafür, den politischen Islam in Deutschland (und in anderen Ländern Europas) in die Schranken zu weisen. Aber das wird nicht funktionieren, wenn man sich (wie z. B. die christlichen Zionisten der USA) daran beteiligt, die Konfliktwahrnehmung apokalyptisch zuzuspitzen.

Und die »westlichen Werte« taugen nicht als universelle Wertsprache, wenn sie ständig missbraucht werden.

her ambivalent☝, zweifellos. Aber sich auf eine Zweitschlagkapazität im Atomaren zu verlassen wäre bei extremen Islamisten mit Atomwaffen als Gegner ein völliges GLÜCKSSPIEL - extreme Islamist:innen freuen sich nämlich auf den Tod für ihren Gott bzw. dessen Sache..., und für die Männer derer warten ja schließlich auch noch die Jungfrauen - reichlich.

Und ZWEIT-SCHLAGSKAPAZITÄT bedeutet auch, dass 'ihr Land' bereits atomar getroffen wurde..., bei einem Land der Größe Israels reden wir dabei de facto von völliger Vernichtung und Unbewohnbarkeit, bereits VOR dem Zweitschlag. 🤔

Wäre auch alles nur Theorie, hätten die iranischen Mullahs und ihre Verbündeten in der Region nicht die letzten 40 Jahre gebetsmühlenartig DIE VOLLSTÄNDIGE VERNICHTUNG ISRAELS und der USA öffentlich zum Gesellschaftsdogma stilisiert..., und parallel offen an Ihrem Atomwaffenarsenal incl. Trägerraketwn gebastelt... ...

Ebenfalls sehr ambivalent, der Iran. ☝

>> NICHTS IST SCHWARZ-WEISS IN DIESEM KONFLIKT! (mMn)

"...es wedelt mit ihm und den radikalen Siedlern in Israel der fundamentalistische Schwanz mit dem säkularen Hund." - ist auf jeden Fall richtig... 🤔

Sehr geehrter Herr Jüdt. "Islamisten" ist es egal, ob Juden oder irgendjemand, eine Atombombe hat. Sie geben ihr Leben gerne hin. Als „Märtyrer“ stehen ihnen alle Himmelspforten offen. Jeder andere würde sein Leben höher einschätzen. Das gilt nicht für "Islamisten". Das ist die größte Gefahr, die von ihnen ausgeht.

Sorry, Herr Jüdt, ich glaube hier deuten Sei etwas fehl: "Die Beschwörung von »freiheitlich-liberaler Demokratie, Pluralismus« etc. p.p. ..." bezieht sich auf unsere Gesellschaft, die liberal und frei für den Einzelnen sein möchte, im Gegensatz zum islamistischen Gesellschaftsbild. Da hat Frau Westphal zweifellos Recht.

Was in anderen Regionen der Welt zu zweifellos völkerrechtlich nicht gedeckte Angriffskriegen führt, nicht nur im Nahen Osten, berührt diese Vorstellung von einer liberalen offenen freiheitlichen Gesellschaft wie sie Frau Westphal als Liberale hier skizziert mMN nicht, und sollte es auch im Grundsatz nicht.

Zudem wird der aktuelle US-israelische Krieg im Iran auch in Deutschland und auch von der deutschen Regierung durchaus auch kritisiert, wenn man hinhören will... .... Aber jede Medaille hat eben zwei Seiten, in der 'echten Welt , wie mein Enkel immer sagt, wenn er etwas 'unumstößlich Ernst meint'.

Ich verstehe wohl, dass Frau Westphal vorrangig die in unserem Land geltenden Werte verteidigen will. Das will ich auch, und darum machen die »Querfronten«, die sich bei uns beobachten lassen, auch mir Sorgen! Die Berufung auf eben diese »westlichen Werte« ist aber immer auch mit dem Anspruch aufgetreten, als weltweit gültige, universelle Wertsprache zu funktionieren. Auf diese Weise haben wir selbst sie an das weltpolitische Verhalten westlicher Staaten gekoppelt. Darum hat der mangelnde Respekt vor unseren Werten in unserem Land auch damit zu tun, wie wir mit diesen Werten außerhalb unserer nationalen Grenzen auftreten. Und solange Deutschland solchen Verhaltensweisen wie denen der USA nicht entschieden widerspricht, werden auch wir – von außen und von innen – der Sphäre dieser Doppelmoral zugerechnet.

Ein neu gefundenes innenpolitisches Rückgrat kauft uns niemand ab – auch keine Islamisten –, wenn wir in unseren außenpolitischen Stellungnahmen Weicheier und Vasallen bleiben.

auch, ist aber meiner Einschätzung nach nicht ein wesentlicher Aspekt.

Oder anders ausgedrückt: 'Die (Islamisten) wären auch alle so-oder-so hier her gekommen, nach Merkels 'de facto Einladung' in 2015, egal welches außenpolitische Narrativ wir pfleg(t)en...' - also zur Erinnerung: der Artikel bezieht sich auf wachsenden Islamismus in Deutschland, NICHT auf die Aussen- und Bündnispolitik der letzten 40 Jahre... (deshalb 'in Teilen!!' oben...)

Angelika Sehnert | Mo., 6. April 2026 - 10:02

Leider haben die Liberalen wie die Konservativen zugelassen, teils sogar unterstützt, dass Linksgrün ein undurchdringliches Geflecht von Gesetzen und Verordnungen geschaffen hat, das es unmöglich macht , einen Islamisten abzuschieben. Die Sicherheitsbehörden wurden geknebelt, die unterstützenden NGOs aufgerüstet, um den endlosen Klageweg abgelehnter Asylbewerber zu betreiben- die am Ende dann doch im Land bleiben, gleich wie die Verfahren enden.Allein die von Staat getragenen Anwaltskosten sind horrend, tauchen aber nirgendwo als Migrationskosten auf. All das geschah im Namen einer vorgeblichen Rechtsstaatlichkeit, die im Ergebnis den Rechtsstaat untergräbt. Das war lange erkennbar. Genauso erkennbar war, das ein buchstabengetreu gelebter Islam eben nicht mit einer liberalen, westlich geprägten Gesellschaft kompatibel ist. Stichwort Gleichberechtigung von Frau und Mann.
Das Adjektiv „aller“ (Geschlechter) im Text ist übrigens so falsch wie überflüssig, aber entlarvend.Arme FDP.

Weil Linksgrünwoke mit dessen Akzeptanz (Islamismus) seine IDEOLOGISCH MOTIVIERTEN GLEICHHEITSIDEALE durchsetzen kann in westlich-liberalen Gesellschaften - "Alle dürfen kommen!" >> "Kein Mensch ist illegal!" >> "Israel ist der (alleinige!) Aggressor!" etc. usw..

Ichwilldasnicht | Mo., 6. April 2026 - 11:14

Wenn die Farbe grün & rot miteinander vermischt werden, welcher Farbton kommt dabei heraus?

Welche Farben der politischen Außenränder verbinden sich sehr stark mit dem politischen Islamismus?

Wie lange soll das noch so weitergehen?

Wer hat diese Konstellation über Jahrzehnte hier in Deutschland komplett übersehen bzw. hervorgebracht? Stimmt der 07.10.2023 hat es erneut gezeigt. Dieses Thema ist schon seit Jahrzehnten ein Thema.

Maria Westpahl danke für Ihren Artikel, bitte dringend dieses Thema mit Wolfgang Kubicki & Martin Hagen besprechen! Das Thema muss dringend auf Ihre politische Agenda um es ein für alle mal zur Diskussion zu bringen! Das ist ein absolutes Thema für die neu aufzustellende FDP. Wie so viele andere Themen, die uns derzeit auf den Nägel brennen. Bringen Sie sich in die politische Verantwortung mit der FDP. Sie bringen tatsächlich neue Impulse in diese Organisation hinein.

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