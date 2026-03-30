- Appeasement können wir uns nicht mehr leisten
Der politische Islam ist kein fernes Problem, sondern auch hierzulande ein alternatives Gesellschaftsmodell zur liberalen Demokratie. Von Teheran bis Berlin geht es um dieselbe Frage: Freiheit des Individuums oder religiöse Herrschaft? Wer das verkennt, unterschätzt die Gefahr für die Demokratie.
Die Debatte über Islamismus ist in Deutschland lange wie ein fernes außenpolitisches Thema behandelt worden – etwas, das im Iran oder in Syrien stattfindet, aber nicht im politischen und gesellschaftlichen Zentrum Deutschlands. Spätestens seit dem Besuch des syrischen Machthabers und Islamisten Ahmed al-Scharaa in Berlin ist diese Illusion jedoch schwer aufrechtzuerhalten. Während die Bundesregierung ihn offiziell empfing, wurde er gleichzeitig von tausenden Syrern in Berlin gefeiert. Ein ehemaliger Dschihadistenführer wird in der deutschen Hauptstadt politisch empfangen und auf der Straße bejubelt – dieses Bild markiert einen politischen und gesellschaftlichen Einschnitt. Es zeigt, dass der politische Islam nicht mehr nur ein Problem ferner Regionen, sondern längst Teil der politischen Realität in Deutschland und Europa geworden ist.
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