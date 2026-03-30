Die Debatte über Islamismus ist in Deutschland lange wie ein fernes außenpolitisches Thema behandelt worden – etwas, das im Iran oder in Syrien stattfindet, aber nicht im politischen und gesellschaftlichen Zentrum Deutschlands. Spätestens seit dem Besuch des syrischen Machthabers und Islamisten Ahmed al-Scharaa in Berlin ist diese Illusion jedoch schwer aufrechtzuerhalten. Während die Bundesregierung ihn offiziell empfing, wurde er gleichzeitig von tausenden Syrern in Berlin gefeiert. Ein ehemaliger Dschihadistenführer wird in der deutschen Hauptstadt politisch empfangen und auf der Straße bejubelt – dieses Bild markiert einen politischen und gesellschaftlichen Einschnitt. Es zeigt, dass der politische Islam nicht mehr nur ein Problem ferner Regionen, sondern längst Teil der politischen Realität in Deutschland und Europa geworden ist.