Bundeswehr
Bundeswehrsoldaten in Hamburg / picture alliance / ABBfoto | -

Der neue Wehrdienst Wer verpflichten will, steht selbst in der Pflicht

Der neue Wehrdienst setzt auf Hoffnung statt Reformen. Ohne ehrliche Bestandsaufnahme von Personal, Reserve und Bürokratie droht er zur politischen Ausweichbewegung auf Kosten der jungen Generation zu werden.

VON KERRY HOPPE am 16. Dezember 2025 7 min

Kerry Hoppe

Autoreninfo

Kerry Hoppe studiert Jura und ist Reserveoffizier der Bundeswehr. Sie engagiert sich bei den Jungen Liberalen. 

So erreichen Sie Kerry Hoppe:

Zur Artikelübersicht

Nun ist er also beschlossene Sache, der neue Wehrdienst. Es ist nicht ohne politische Ironie, dass die Abstimmungen im Deutschen Bundestag über den Wehrdienst und das große Rentenpaket von Union und SPD auf denselben Tag fielen. Gleich zwei vorzeitige Weihnachtsgeschenke für die junge Generation, die das Ergebnis einer doppelten Mut- und Ambitionslosigkeit als Bürde und Hypothek künftig tragen muss. Leidtragende der mangelnden Reformlust sind im Falle des Rentenpakts die Jungen, im Falle der Wehrpflicht neben den Jungen auch die jetzt dienenden Soldaten, die mehr verdient hätten als den personalpolitisch schlechten Kompromiss einer Wehrpflicht auf Bedarf mit fragwürdigem Haltbarkeitsdatum.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.