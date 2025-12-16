Nun ist er also beschlossene Sache, der neue Wehrdienst. Es ist nicht ohne politische Ironie, dass die Abstimmungen im Deutschen Bundestag über den Wehrdienst und das große Rentenpaket von Union und SPD auf denselben Tag fielen. Gleich zwei vorzeitige Weihnachtsgeschenke für die junge Generation, die das Ergebnis einer doppelten Mut- und Ambitionslosigkeit als Bürde und Hypothek künftig tragen muss. Leidtragende der mangelnden Reformlust sind im Falle des Rentenpakts die Jungen, im Falle der Wehrpflicht neben den Jungen auch die jetzt dienenden Soldaten, die mehr verdient hätten als den personalpolitisch schlechten Kompromiss einer Wehrpflicht auf Bedarf mit fragwürdigem Haltbarkeitsdatum.