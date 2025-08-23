Mohrenstraße

Der „Mohr“ und seine Straße Die wahre Geschichte des Mannes hinter der „Mohrenstraße“

Die Umbenennung der Mohrenstraße ist ein Beispiel für übereifrige Geschichtstilgung im Namen des Antirassismus. Weder der Begriff „Mohr“, noch der Umgang der Zeitgenossen mit dem erstaunlichen Mann, um den es ging, sind Beispiele für historischen Rassismus. Im Gegenteil.

VON MATHIAS BRODKORB am 24. August 2025 8 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Nun also doch. Die Berliner Mohrenstraße wird alsbald einen neuen Namen tragen. Dies entschied am Samstag das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG). Vorausgegangen waren dem Beschluss jahrelange politische Diskussionen und rechtliche Auseinandersetzungen. Bereits im Jahre 2020 hatte sich die Bezirksverordnetenversammlung vom Berliner Bezirk Mitte für eine Umbenennung ausgesprochen. Im Jahr darauf tat es ihr das zustände Bezirksamt gleich. Der neue Name: „Anton-Wilhelm-Amo-Straße“.

Die Gründe für die Entscheidung sind nicht schwer zu erraten. Es geht natürlich um die Tilgung des Wörtchens „Mohr“ aus der Öffentlichkeit. In einem Beschluss des Bezirksamtes hieß es hierzu im März des Jahres 2021: „Nach dem heutigen Demokratieverständnis ist der bestehende rassistische Kern des Namens belastend und schadet dem nationalen und internationalen Ansehen Berlins.“

