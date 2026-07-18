- Jens Spahn tritt zurück, sieht aber nichts ein
Jens Spahn hat erkannt, dass er als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht länger tragbar ist. Er hat sein Amt niedergelegt. Tut aber so, als habe er nichts falsch gemacht und wäre ein Opfer. Kanzler Merz dürfte nicht allzu traurig über den Abgang sein.
Jens Spahn wird es erwartet haben, dass seine Entscheidung, ein Kind seines Mannes von einer Leihmutter in Amerika zur Welt bringen zu lassen, auf heftige Kritik stößt – bei der Opposition, bei den Kirchen, bei konservativen Unionspolitikern. Aber eines muss ihn doch überrascht haben: Dass kein aktiver CDU-Politiker von Gewicht ihm öffentlich beigesprungen ist. Allein der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch hat den „Shitstorm“ gegen Spahn, mit dem er befreundet ist, kritisiert. Koch argumentierte so: Die CDU sei eine Partei, keine Religionsgemeinschaft. Da dürfe jeder auch abweichende Meinungen haben, selbst in gesellschaftspolitischen Fragen.
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