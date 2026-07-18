Jens Spahn wird es erwartet haben, dass seine Entscheidung, ein Kind seines Mannes von einer Leihmutter in Amerika zur Welt bringen zu lassen, auf heftige Kritik stößt – bei der Opposition, bei den Kirchen, bei konservativen Unionspolitikern. Aber eines muss ihn doch überrascht haben: Dass kein aktiver CDU-Politiker von Gewicht ihm öffentlich beigesprungen ist. Allein der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch hat den „Shitstorm“ gegen Spahn, mit dem er befreundet ist, kritisiert. Koch argumentierte so: Die CDU sei eine Partei, keine Religionsgemeinschaft. Da dürfe jeder auch abweichende Meinungen haben, selbst in gesellschaftspolitischen Fragen.