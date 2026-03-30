Nina Warken (CDU)
Wenn Mathematik allein nicht weiterhilft: Gesundheitsministerin Nina Warken versucht die Finanzierungslücke im Gesundheitssystem zu schließen / picture alliance / dts-Agentur | -

Krankenversicherungsreform Ein Masterplan mit vielen Unterplänen

Eine von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eingesetzte Kommission hat an diesem Montag Vorschläge zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge vorgestellt. Ihre 66 Punkte zielen in die richtige Richtung. Die Rettung hängt jetzt am Überlebenswillen des Systems.

VON RALF HANSELLE am 30. März 2026 7 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Autoreninfo

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Zur Artikelübersicht

Es ist eine Gleichung, die mit einfacher Arithmetik kaum noch zu lösen ist: Obwohl Deutschland so viel Geld für Gesundheit ausgibt wie kaum ein zweites Land auf der Welt, werden die Lücken bei der Finanzierung mit jedem Jahr größer und größer. Und so erinnern sich heute vielleicht nur noch die Älteren an eine Zeit, in der es auch hierzulande möglich war, die Einnahmen und Ausgaben der Krankenkassen in einer Balance zu halten. Es war nämlich zuletzt 2009, als sich die Einnahmen aus dem Gesundheitsfonds auf damals 165,3 Milliarden Euro beliefen, während die Ausgaben der Krankenversicherungen 167,1 Milliarden Euro betrugen. Ein ausgeglichener Haushalt also.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

IngoFrank | Mo., 30. März 2026 - 18:47

sind 90 zu viel da sie sich in ihren Leistungen nur minimal unterscheiden. Weg mit dem gut bezahlten Wasserkopf !
Wenn die Verantwortlichen in Parteien und der Regierung meinen eine Willkommenskultur der offenen Grenzen zu fröhnen und pro Goldstück 125 € Krankenkasse zahlen und den Rest die Solidargemeinschaft zu tragen hat, ist dies nicht akzeptabel. Außerdem bemängele ich die Schnelligkeit mit der heut zu Tage krank geschrieben wird. Schon beim kleinsten Hüsterchen gibt’s schon 14 Tage AU …..
Auch ohne Überweisung zum FA finde ich nicht o.k. & hat m M auch Einsparungspotential.
Schon das einsparen einer „Kommission“ kann zum Sparen beitragen wenn man verlangt, das Abgeordnete im Gesundheitsausschuss sich mit dem Thema zu befassen und nicht nur dummes Zeug schwatzen,
MfG a d Erfurter Republik

Heidemarie Heim | Mo., 30. März 2026 - 18:57

Denn das Interessanteste für die Beitragszahler dürfte die Abschaffung der Familienmitversicherung sein und die Hiobsbotschaft für unseren Finanzminister gefälligst die versicherungsfremden Leistungen der Bürgergeldbezieher bzw. deren Beitrag von jetzt gerade mal 120€ auf berechnete 400€ an die Krankenkassen zu löhnen. Und das Argument, dass ja auch die mitversicherte nicht arbeitende Ehefrau eine versicherungsfremde Leistung darstelle gehört zum Vergleich von Äpfeln u. Birnen. Denn deren arbeitender Ehemann und sein Arbeitgeber zahlen Beiträge, u. ein besser verdienender Fach- oder Schichtarbeiter dies nicht zu knapp. So wie die Rentner auf ihre Altersvorsorge-Kapitalversicherungen 10 Jahre lang davon einen je nach Auszahlungsbetrag des in Jahrzehnten angesparten locker einen 5stelligen Beitrag zusätzlich abdrücken dürfen o. lebenslang auf ihre Betriebsrente. Auch das nicht zu knapp! Und nun soll Ehefrau mit Kind
über 6 Jahre u. ohne zu pflegende Angehörige gefälligst arbeiten gehen!

Sie haben vollkommen Recht, Frau Heim. Was mich noch interessieren würde ist die Frage, ob wir noch immer für die von der Kommissionspräsidentin übermäßig und dem vorherigen Gesundheitsminister aufgestockten mRNA-Impfstoffe zahlen dürfen? Die Praxen jedenfalls verimpfen diese in meinem Bekanntenkreis noch immer in Verbindung mit dem Grippeimpfstoff, trotz der inzwischen bekannten möglichen Nebenwirkungen.

Der Autor propagiert eine Lenkungssteuer für ungesundes Leben auf Tabak, Alkohol und Zucker. Was ist mit dem Sport? Wie viele Menschen verletzen sich in der Freizeit, wie viele der von ihm beklagten Knie- oder Hüftgelenk-Operationen sind Spätfolgen des Sports?

Man kann vieles anführen und ich glaube, viele Leser und Autoren sind keine Experten, die das komplexe Feld umfassend ergründet und analysiert. Meine ehem. „reiche“ Krankenkasse zahlt z. B. Hörhilfen nur alle 9 Jahre, die der „armen“ AOK werden alle 6 Jahre bedacht. So geht der Sozialstaat.

Heidemarie Heim | Mo., 30. März 2026 - 19:12

Der glaubt auch daran, dass die angeblich gerechte Lastenverteilung 45% Einsparung oder Einnahmen durch die gesetzlich versicherten Beitragszahler und 50% durch Krankenhausreform, Pharmaindustrierabatte von 7 auf 14% und Ärzteschaft samt ihren Verbänden zustande kommen. Not in my backyard! heißt das oberste Verhandlungsziel.
Und ich lege noch den Weihnachtsmann oben drauf für die Gläubigen🤑! MfG

Thomas Veit | Mo., 30. März 2026 - 20:28

auch irgendwie 'bedacht' in den Reformvorschlägen...?, oder haben die mal wieder schlichtweg eine perfekte Lobbyarbeit geleistet..., in diesem Falle?

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.