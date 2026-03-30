Es ist eine Gleichung, die mit einfacher Arithmetik kaum noch zu lösen ist: Obwohl Deutschland so viel Geld für Gesundheit ausgibt wie kaum ein zweites Land auf der Welt, werden die Lücken bei der Finanzierung mit jedem Jahr größer und größer. Und so erinnern sich heute vielleicht nur noch die Älteren an eine Zeit, in der es auch hierzulande möglich war, die Einnahmen und Ausgaben der Krankenkassen in einer Balance zu halten. Es war nämlich zuletzt 2009, als sich die Einnahmen aus dem Gesundheitsfonds auf damals 165,3 Milliarden Euro beliefen, während die Ausgaben der Krankenversicherungen 167,1 Milliarden Euro betrugen. Ein ausgeglichener Haushalt also.