- Der König von Kreuzberg
Eine Mischung aus alt gewordenem Kindskopf und Gralshüter einer linken Bewegung – ein bisschen störrische Altersrechthaberei ist auch dabei. Ein Besuch bei Hans-Christian Ströbele in Kreuzberg.
Nirgendwo sonst in der Republik sind die Grünen so stark wie in Berlins Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain. „Hier sind wir längst Volkspartei“, sagt der einzige direkt gewählte Bundestagsabgeordnete der Öko-Partei, Christian Ströbele. Selbst alte SED-Parteikader in den Plattenbauten rund um die einstige Stalinallee hätten sich ihm schulterklopfend als seine Sympathisanten offenbart, erzählt der 73-Jährige, der durchaus Chancen hat, als Alterspräsident den nächsten Bundestag zu eröffnen – sollte er noch einmal antreten.
Muss man sich wirklich neue Wählerschichten erschließen, fragt er bei einem Stück Torte und heißer Schokolade im „Kuchenkaiser“, gleich um die Ecke des Kreuzberger Kreisbüros seiner Partei. „Wo doch jetzt schon die CDU aus der Atomkraft aussteigt, und Schäuble und Merkel die Tobin-Steuer fordern?“ Doch was ändert das an den Lebensverhältnissen in seinem Wahlkreis? Der Grüne ist eine Mischung aus alt gewordenem Kindskopf und Gralshüter einer linken Bewegung, die dazu neigt, ihre Lebenslügen und Irrtümer lieber unter den Teppich zu kehren, als sich mit ihnen – womöglich auch noch öffentlich – auseinanderzusetzen. Ein bisschen störrische Altersrechthaberei ist auch dabei.
