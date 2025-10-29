picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
Christian Ströbele / picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Christian Ströbele Der König von Kreuzberg

Eine Mischung aus alt gewordenem Kindskopf und Gralshüter einer linken Bewegung – ein bisschen störrische Altersrechthaberei ist auch dabei. Ein Besuch bei Hans-Christian Ströbele in Kreuzberg.

VON MAX THOMAS MEHR am 29. Oktober 2025 8 min

Autoreninfo

Max Thomas Mehr lebt als freier Journalist in Berlin.

So erreichen Sie Max Thomas Mehr:

Zur Artikelübersicht

Nirgendwo sonst in der Republik sind die Grünen so stark wie in Berlins Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain. „Hier sind wir längst Volkspartei“, sagt der einzige direkt gewählte Bundestagsabgeordnete der Öko-Partei, Christian Ströbele. Selbst alte SED-Parteikader in den Plattenbauten rund um die einstige Stalinallee hätten sich ihm schulterklopfend als seine Sympathisanten offenbart, erzählt der 73-Jährige, der durchaus Chancen hat, als Alterspräsident den nächsten Bundestag zu eröffnen – sollte er noch einmal antreten. 

Muss man sich wirklich neue Wählerschichten erschließen, fragt er bei einem Stück Torte und heißer Schokolade im „Kuchenkaiser“, gleich um die Ecke des Kreuzberger Kreisbüros seiner Partei. „Wo doch jetzt schon die CDU aus der Atomkraft aussteigt, und Schäuble und Merkel die Tobin-Steuer fordern?“ Doch was ändert das an den Lebensverhältnissen in seinem Wahlkreis? Der Grüne ist eine Mischung aus alt gewordenem Kindskopf und Gralshüter einer linken Bewegung, die dazu neigt, ihre Lebenslügen und Irrtümer lieber unter den Teppich zu kehren, als sich mit ihnen – womöglich auch noch öffentlich – auseinanderzusetzen. Ein bisschen störrische Altersrechthaberei ist auch dabei.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.