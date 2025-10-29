Muss man sich wirklich neue Wählerschichten erschließen, fragt er bei einem Stück Torte und heißer Schokolade im „Kuchenkaiser“, gleich um die Ecke des Kreuzberger Kreisbüros seiner Partei. „Wo doch jetzt schon die CDU aus der Atomkraft aussteigt, und Schäuble und Merkel die Tobin-Steuer fordern?“ Doch was ändert das an den Lebensverhältnissen in seinem Wahlkreis? Der Grüne ist eine Mischung aus alt gewordenem Kindskopf und Gralshüter einer linken Bewegung, die dazu neigt, ihre Lebenslügen und Irrtümer lieber unter den Teppich zu kehren, als sich mit ihnen – womöglich auch noch öffentlich – auseinanderzusetzen. Ein bisschen störrische Altersrechthaberei ist auch dabei.