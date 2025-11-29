- Der Kongress hat sich verschanzt
Begleitet von starken Protesten hat die AfD ihre neue Jugendorganisation „Generation Deutschland“ gegründet. Die Veranstaltung war so legitim wie die Proteste draußen auf der Straße – und ebenso routiniert wie erwartbar.
Hätten der Deutsche Gewerkschaftsbund (DBG) und andere Organisationen nicht zu Protesten aufgerufen, hätte Gießen einen normalen Samstag auf dem Weg zum Advent erleben können. Stattdessen kam es zum größten Polizeieinsatz seiner Geschichte.
