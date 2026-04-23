Logo und Schriftzug "Die Techniker" auf einer modernen Gebäudefassade, Foto.
Logo der Techniker Krankenkasse / picture alliance / NurPhoto | Michael Nguyen

Der große Irrtum im Gesundheitssystem Weniger Kassen, weniger Kosten?

93 gesetzliche Krankenkassen versorgen mehr als 70 Millionen Menschen. Mit weniger Kassen ließe sich viel Geld einsparen, lautet ein sehr populäres Argument. Aber ganz so einfach geht das nicht.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 24. April 2026 4 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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Die gesetzlichen Krankenkassen geben jeden Tag fast eine Milliarde Euro aus. Und die Ausgaben laufen den Einnahmen davon. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will deshalb Milliarden einsparen. Da drängt sich die Frage auf, ob wir tatsächlich 93 gesetzliche Krankenkassen (GKV) brauchen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann jedenfalls ist der Meinung, zehn Krankenkassen reichten. Aktuell würden da „Milliarden ausgegeben für nichts, weil es keinen Wettbewerb gibt“. SPD-Gesundheitsexperte Christos Pantazis hielte „maximal ein Dutzend große, leistungsfähige Kassen“ für angebracht.

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Achim Koester | Fr., 24. April 2026 - 07:50

vorausgesetzt, man könnte alle quasi verbeamteten Verwaltungsposten streichen. Das geht aber nicht, weil diese "Hochqualifizierten" dann ein neues Betätigungsfeld bekämen, noch mehr Bürokratie aufbauen und noch mehr Schaden anrichten könnten.

Christian van der Ploeg | Fr., 24. April 2026 - 08:48

Man müsste wenn auch die Privaten einbeziehen. Also private Zusatzversicherung, 1-Zimmer-Belegung gegen entsprechenden Aufpreis gerne. Ansonsten alle in eine.
Hier in Japan gibt es im Prinzip nur eine Versicherung für alle.
Wann immer ich zum Arzt gehe kriege ich direkt einen Termin, der Arzt nimmt sich Zeit, ich kann direkt ein MRT, Ultraschall etc. erhalten, muss 30% selber zahlen (also im obigen Fall ca. 1050 Euro). Und alles auf einem Niveau über privatpatienten-Level. Einfach nur perfekt.

Christian van der Ploeg | Fr., 24. April 2026 - 08:53

Es sollte heißen 10 bis 50 Euro.

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