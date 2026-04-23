- Weniger Kassen, weniger Kosten?
93 gesetzliche Krankenkassen versorgen mehr als 70 Millionen Menschen. Mit weniger Kassen ließe sich viel Geld einsparen, lautet ein sehr populäres Argument. Aber ganz so einfach geht das nicht.
Die gesetzlichen Krankenkassen geben jeden Tag fast eine Milliarde Euro aus. Und die Ausgaben laufen den Einnahmen davon. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will deshalb Milliarden einsparen. Da drängt sich die Frage auf, ob wir tatsächlich 93 gesetzliche Krankenkassen (GKV) brauchen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann jedenfalls ist der Meinung, zehn Krankenkassen reichten. Aktuell würden da „Milliarden ausgegeben für nichts, weil es keinen Wettbewerb gibt“. SPD-Gesundheitsexperte Christos Pantazis hielte „maximal ein Dutzend große, leistungsfähige Kassen“ für angebracht.
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