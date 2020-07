Es beginnt mit der phallushaften Siegessäule in der Mitte des Platzes, die an gleich drei gewonnene Preußenkriege (gegen Dänemark, Österreich und Frankreich) erinnert. Dass die Kannelierungen auch noch mit 60 vergoldeten Kanonenrohren aus Beutebestand ausgestattet wurden und das ganze Machwerk von einer Bronzestatue der Siegesgöttin Viktoria gekrönt ist, die in der linken Hand ein Feldzeichen mit dem Eisernen Kreuz hält, trägt auch nicht gerade zur Entspannung bei. Kein Wunder, dass der verstorbene CDU-Generalsekretär Heiner Geißler das Monument am liebsten in die Luft hätte sprengen lassen, noch bevor der Denkmalsturm jetzt groß in Mode kam.