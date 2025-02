In den USA gibt es die Tradition, den Bürgerkrieg nachzuspielen. Wer will, kann mit ein paar Tausend anderen deswegen einmal im Jahr in Gettysburg siegen oder verlieren (je nach politischer Ausrichtung), während er in einer schicken Uniform aus den Tagen Abraham Lincolns steckt. So eine Art von Beschäftigung mit Geschichte wird Living History genannt und erfreut sich auch für andere Epochen großer Beliebtheit. Für jeden also, der sich darüber ärgert, für Hannibals Marsch über die Alpen gute 2200 Jahre zu spät geboren worden zu sein, gibt es demnach gute Nachrichten! Die Überquerung findet weiterhin regelmäßig statt. Aber nicht nur die: Steinzeit, Mittelalter, Wikinger, Reformation, Befreiungskriege. Es gibt fast alles zum Nachspielen.

Was aktuell in Deutschland passiert, erinnert stark an ein solches Living-History-Rollenspiel. Zehntausende Deutsche gehen auf die Straße, fest davon überzeugt, dass nur noch ihr „Wir haben Haltung“-Plakat das Vierte Reich verhindert. Was für ein Gefühl! Das streichelt das Ego. Friedrich Merz als Paul von Hindenburg, die Berliner Republik als Weimarer Republik und man selbst als ein Mix aus Sophie Scholl, Dietrich Bonhoeffer und Georg Elser (nur – noch – ohne Sprengstoff). Die deutsche Linke liebt dieses Rollenspiel, für das sie zusätzlich auch das politische Vokabular entkernt und sich „die Mitte“ nennt, während sie CDU-Gebäude besetzt, CDU-Wahlkämpfer bedroht und CDU-Politiker als Nazis beschimpft. Alles Dinge, die eher nicht zum Repertoire der bürgerlichen Mitte gehören. Aber gut, CDU und FDP spielen das Spiel ja begeistert mit und nennen in ihren Stellungnahmen die Linken weiterhin brav „Mitte“.