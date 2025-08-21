Die NGO-Republik
Wo endet die Meinungsvielfalt, und an welcher Stelle beginnt die Einmischung des Staates? / Illustrationen: Julia Kluge

Demokratieretter gefährden die Demokratie Die NGO-Republik

Der Wildwuchs staatlich alimentierter Nichtregierungsorganisationen sorgt für immer mehr Ärger – vor allem wegen deren politischer Einseitigkeit. Inzwischen stellt sich die Frage, ob die selbsternannten Demokratieretter nicht selbst eine Gefahr für die Demokratie sind.

VON RALF HANSELLE, ALEXANDER MARGUIER UND VOLKER RESING am 28. August 2025

Cicero Cover 09-25

Am Anfang sah alles noch gut aus. Kaum hatte sich der Verein „Fulda stellt sich quer“ vor gut elf Jahren in der osthessischen Bischofsstadt gegründet, folgte wenige Monate später bereits ein erstes Highlight: Die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano war im April 2015 zu Gast bei einer Lesung, während der sie vor Schülerinnen und Schülern von ihrem Martyrium im Konzentrationslager Auschwitz erzählte, wo sie Mitglied im Mädchenorchester war. Eine unvergessliche Mahnung. „Esther Bejarano war eine Stimme für die Menschlichkeit und gegen Unrecht, Antisemitismus und Rassismus“, hieß es sechs Jahre später in einem Nachruf von „Fulda stellt sich quer“ auf die 2021 verstorbene Musikerin. Bis heute schmücken Bilder von Bejaranos Auftritt die Homepage jener Vereinigung, die sich als „Bildungsverein zur Aufklärung über Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und rechte Tendenzen in unserer Gesellschaft“ versteht.

Doch dieses hehre Ziel ist seit einiger Zeit in den Hintergrund gerückt, denn die seit 2019 mit mehr als 144.366 Euro aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ geförderte Initiative muss sich mit schwerwiegenden Vorwürfen auseinandersetzen. Es geht um unzulässige Honorarverträge, Mehrfachabrechnungen – und nicht zuletzt um eine Verletzung des Neutralitätsgebots. Projekte, „die sich ausdrücklich gegen politische Parteien richten und willkürlich die Chancengleichheit der politischen Parteien beeinträchtigen“, sind im Rahmen des Programms nämlich „nicht förderfähig“, wie es in einer Mitteilung des federführenden Bundesfamilienministeriums aus dem Jahr 2022 ausdrücklich heißt.

Liebe Leserinnen und Leser,
Günter Johannsen | Do., 28. August 2025 - 10:33

„Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die unbeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen… „ (Karl Popper )

Günter Johannsen | Do., 28. August 2025 - 10:46

"Inzwischen stellt sich die Frage, ob die selbsternannten Demokratieretter nicht selbst eine Gefahr für die Demokratie sind."
Es stellt sich nicht nur die Frage, ob ... Die SED-Grün-LINKE-Einheitsfront hat sich mithilfe unseres Steuergeldes und dieser NGO-Falle bislang über Wasser halten können und behindert inzwischen alle demokratischen Aktionen der demokratisch gewählten Regierung (siehe Plästinenser-Demos, die keine sind, sondern Hetz- bzw. Propagandaaufmärsche linXer NGOs!). Wollen wir - der Souverän - uns von diesen ideologischen Falschspielern die Freiheitliche Demokratie zerstören lassen ... und das mit unseren Steuergeldern? DAS sind keine Gemeinnützigen Vereine, sondern gemeingefährliche linksextremistische Vereinigungen! Diesen kriminelle Vereinigungen muss JETZT der Hahn (sprich: Fördergelder für Gemeinnützigkeit) abgedreht werden, sonst gerät unser Land gänzlich außer Kontrolle!

Heidemarie Heim | Do., 28. August 2025 - 10:58

niemanden zu interessieren scheinen sofern sie nicht als ursächlich "rächts" zu interpretieren oder sonst wie zu verorten sind, ist sowieso "game over". Zumal checks and balances bzw. die dazu gehörigen "Kontroll-Organe" nicht "rechtzeitig" in das Geschehen eingreifen, wahrscheinlich aus "von Gesetzes wegen" geltender Nichtzuständigkeitsgründen;), weil die hierarchische Reihenfolge nicht eingehalten wurde oder einfach wie im Fall Ludwigshafen aus "Zeitgründen" man ja im Nachhinein in aller Ruhe die wahren interessengeleiteten oder ideologisch handelnden Demokratie-Gefährder ausmachen bzw. Verfassungswidrigkeiten feststellen kann. Wer wie in anderen Fällen sehenden Auges abwartet bis der feindliche Panzer im wahren Leben sprichwörtlich gerade dabei ist im eigenen Vorgarten zu parken während er nach Omas weißem Laken sucht um die Übergabe friedlich zu gestalten, der hat die Grundlagen von Freiheit entweder nicht verstanden o. verrät diese m.E. bewusst. Was leider gleich elend endet! MfG

