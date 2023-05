Das von der Bundesregierung im vergangenen Dezember auf den Weg gebrachte „Demokratiefördergesetz“ stieß bei vielen Kommentatoren daher auf Stirnrunzeln oder – je nach Temperament – einfach nur auf Spott. Die Einwände sind naheliegend. Da ist zum Beispiel der eher formale Kritikpunkt, dass der Staat sich hier in die Meinungsbildung der Bürger einmischt, also in einen Prozess, der ihn definitiv nichts angeht. Viel wichtiger ist jedoch ein ganz praktisches Argument. Denn faktisch wird mit Hilfe des Demokratiefördergesetzes nicht die Demokratie gefördert, sondern linke Politprojekte und Subkulturen mit Milliarden aufmunitioniert.