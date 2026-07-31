Blick in den Plenarsaal des Deutschen Bundestags
Blick in den Plenarsaal des Deutschen Bundestags / picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Demokratie Die Fünfprozenthürde ist kein Dogma

Mit dem Vorschlag, die Fünfprozenthürde bei Bundestagswahlen auf drei Prozent abzusenken, hat Ex-Bundesverfassungsrichter Hans-Jürgen Papier eine wichtige Diskussion losgetreten. Denn nicht repräsentierter Wählerwille ist undemokratisch.

KOLUMNE: GRAUZONE am 1. August 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Der entscheidende Satz findet sich im Bundeswahlgesetz § 4, Absatz 2, Satz 2. Dort kann man lesen, dass nach einer Wahl die Sitze im Bundestag im Verhältnis der Zahl der Zweitstimmen zwischen den Parteien verteilt werden. Nicht berücksichtigt werden dabei jedoch „Parteien, die weniger als 5 Prozent der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben“.

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Rolf | Sa., 1. August 2026 - 14:24

„Der rheinland-pfälzische Landtag hat am 6. Mai 2026 das notwendige Minderheitenquorum zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses von bisher einem Fünftel auf ein Viertel der Abgeordneten angehoben.“

Und genau jetzt kommt der Vorschlag, die Fünf-Prozent-Hürde anzutasten – zufälligerweise genau dann, wenn die FDP draußen ist und die SPD in einigen Bundesländern selbst an der Grenze kratzt. Es ist nachgerade eine Komödie, wie die mediale und politische Blase ihre Panik vor der AfD so öffentlich zur Schau trägt. Und wie transparent das Muster ist: Kaum geht es den etablierten Parteien selbst ans Leder, muss man plötzlich die Regeln ändern.

Rolf Schmidt

Armin Latell | Sa., 1. August 2026 - 16:21

Da wird mal eben mit dem abgewählten Parlament aufs Schändlichste das Grundgesetz geändert, da muss eine demokratische Wahl wiederholt werden, weil das Ergebnis nicht genehm ist, "falschen" Leuten wird das passive Wahlrecht entzogen, jahrzehntelang gültige Regeln des Bundestages geändert, weil eine konservative Opposition ins Parlament gewählt wurde. Ich bin gespannt, welche Sauereien die Politgangster sich noch alles einfallen lassen.

Ingo Frank | Sa., 1. August 2026 - 14:36

Würde beispielsweise sofort in SA die 5% Hürde auf 3% abgesengt, wären die Grünen & die SPD im Parlament vertreten um eine Alleinregierung der AfD zu verhindern bzw. eine Minderheitsregierung unter der Führung der CDU mit SPD & Grünen samt Tolerierung der SED Erben aufs „demokratische Schild“ zu heben.
Welch ein „ genialer Einfall“ den Machterhalt der etablierten Parteien fortzuschreiben.
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

Sunstreet | Sa., 1. August 2026 - 14:52

Gottseidank sind die Parteien in Deutschland stark genug ihre Macht und ihre Willkür beliebig auszuweiten, auch wenn es einmal eng wird an den geliebten Macht- und Finanzquellen zu bleiben. Plötzlich schwurbeln Politiker und willfährige Journalisten, dass eine 5%-Hürde nicht repräsentativ und demokratiefeindlich ist. Es wird wirklich langsam immer lächerlicher und auch für Nicht-AfD-Fans ist diese Schmierenkomödie immer schwerer zu ertragen. Herr Grau, vielleicht analysieren Sie zur Abwechslung mal Pippi Langstrumpfs Lied „ Zwei mal drei macht vier
Widde-widde-witt und drei macht neune
Ich mach mir die Welt
Widde-widde, wie sie mir gefällt

Hey, Pippi Langstrumpf
Tralla-li, tralla-he, tralla-hopsasa
Hey, Pippi Langstrumpf
Die macht, was ihr gefällt“.

Das beschreibt nämlich das, was Sie hier propagieren und die Parteiwn seit Jahren immer dreister betreiben.

Urban Will | Sa., 1. August 2026 - 15:21

vernehmlich danach schreien, sind die absaufenden Sozen. Und nur aus einem Grund: ein Aufrechterhalten der demokratieverachtenden Brandmauer in SA.
Solange durch diese die gespielte Demokratei in diesem Lande zelebriert wird, sollten die 5 bleiben. Zumal die Splitterpartei SPD dann weiterhin die Politik bestimmen wird.
Es liegt an der Union, hier endlich mal Realismus und Wählerachtung zu zeigen.
Macht ein Ende mit stumpfsinnigen, die schlimmsten Verbrechen unserer Geschichte auch noch kolossal verharmlosenden Ausgrenzungen politischer Gegner.
Macht das, was ihr den Menschen versprochen habt und hört mit den stumpfsinnigen Spielchen auf.
Eine stabile Demokratie braucht in der Tat keine 5%-Hürde. Sie braucht nur vernünftige Politiker und Wähler. Und gegenseitigen Respekt.

Achim Koester | Sa., 1. August 2026 - 15:28

soll mit Sicherheit dazu dienen, in den Ostländern die Sozen und Grünen im Parlament zu halten, damit die linke Präsenz nicht gefährdet ist. Ich wäre eher dafür, die Hürde auf 10% zu erhöhen.

Armin Latell | Sa., 1. August 2026 - 16:11

dabei jedoch „Parteien, die weniger als 5 Prozent der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben“. So, so! Faktisch wird aber nicht berücksichtigt die Partei (genaugenommen deren Wähler!!!), die 20% und mehr Stimmanteile hat. Was ich als Bürger in Schland merke, ist, dass es völlig egal ist, was ich wähle: ich bekomme immer links! Was ich merke, ist, dass jetzt plötzlich, wo die Feinde der Demokratie langsam aber sicher ihre Pfründe verlieren, sie kurz vor der 5% Hürde stehen, diese in Frage gestellt wird. Das war jahrzehntelang kein Problem, jetzt soll es eines sein? Verarschen kann ich mich selbst.

Rainer Mrochen | Sa., 1. August 2026 - 16:33

Ich denke jedoch sie greifen sehr weit vor, Herr Grau wenn sie Reformen der Gestalt ihres Textes einfordern oder mindestens als Gedankengang sehen. Die derzeitige Koalition ist schon nicht in der Lage selbstgeschaffene Probleme zu lösen. X Parteien, so berechtigt die Anliegen ihrer Wähler sein mögen, werden wohl kaum Abhilfe schaffen.

Markus Michaelis | Sa., 1. August 2026 - 17:36

Gefährlich ist sie, wie alle guten Diskussionen, weil es kein richtig und falsch gibt, und daher Chaos droht. Wenn man ewig anliegende Diskussionen scheut, droht aber auch Chaos.

Die Argumente für eine Absenkung der 5% sind bekannt und spätestens wenn die jetzige Entwicklung noch etwas weitergeht, würde ich das auch für richtig halten, allerdings eher auf 3% als 0,3%. Der Hauptzweck der Demokratie ist ja nicht alle Stimmen zu repräsentieren. Wäre es das, würden wir alle unsere Ansichten auf Zettel schreiben, die schmeißen wir alle zusammen, Politik folgt daraus nicht. Demokratie ist dazu da Entscheidungen herbeizuführen, die notwendig gerade nicht alle Stimmen berücksichtigen, nur eben nach Regeln, die alle einhalten. Wir Deutschen sehen die Verfassung, die diese Regeln festlegt, als heilig an. In dem Moment, in dem jemand sagt, dass die Verfassung nicht heilig ist, sondern Regeln festlegt, die auch anders sein könnten, weiß man nicht genau, wohin das geht?

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