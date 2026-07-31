- Die Fünfprozenthürde ist kein Dogma
Mit dem Vorschlag, die Fünfprozenthürde bei Bundestagswahlen auf drei Prozent abzusenken, hat Ex-Bundesverfassungsrichter Hans-Jürgen Papier eine wichtige Diskussion losgetreten. Denn nicht repräsentierter Wählerwille ist undemokratisch.
Der entscheidende Satz findet sich im Bundeswahlgesetz § 4, Absatz 2, Satz 2. Dort kann man lesen, dass nach einer Wahl die Sitze im Bundestag im Verhältnis der Zahl der Zweitstimmen zwischen den Parteien verteilt werden. Nicht berücksichtigt werden dabei jedoch „Parteien, die weniger als 5 Prozent der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben“.
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