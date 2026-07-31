Demokratie - Die Fünfprozenthürde ist kein Dogma

Mit dem Vorschlag, die Fünfprozenthürde bei Bundestagswahlen auf drei Prozent abzusenken, hat Ex-Bundesverfassungsrichter Hans-Jürgen Papier eine wichtige Diskussion losgetreten. Denn nicht repräsentierter Wählerwille ist undemokratisch.