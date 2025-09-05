Demonstration
Demokratie braucht Markt! Warum „demokratischer Sozialismus“ ein Widerspruch in sich ist

Heidi Reichinnek träumt weiter vom „demokratischen Sozialismus“: Aber wirkliche Demokratie gibt es nur mit ökonomischem Wettbewerb. Zu viel Umverteilung gefährdet Freiheit und Wohlstand aller.

VON JAN UPHOFF am 5. September 2025

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

Gegenwärtige politische Debatten vermitteln die Ansicht, es ließe sich jedes Problem Deutschlands einfach durch „mehr Staat“ lösen. In Berlin plant etwa die SPD eine Vergesellschaftungsbehörde für große Mietskasernen. Doch damit nicht genug: Unter dem Motto „Alles muss denkbar sein“ bringt Parteichef Lars Klingbeil weitere Steuererhöhungen ins Spiel. Seine Partei schwärmt neuerdings von einer neuen „Reichensteuer“ von 45 Prozent. Die gibt es inklusive Soli für die Topverdiener zwar ohnehin schon, aber Schwamm drüber. Staatsgläubigkeit ist nämlich heute wieder en vogue.

Gerechtfertigt werden derlei Träumereien dann oft vor dem Hintergrund von wachsender Vermögensungleichheit in Deutschland. Die ist zwar vor allem das Resultat von Globalisierung und Deindustrialisierung – Kapital wächst nämlich schneller als Löhne. Die Lösung soll dann aber dennoch automatisch der starke umverteilende Staat sein. Für jemanden mit einem Hammer ist schließlich jedes Problem ein Nagel. Was dabei jedoch immer übersehen wird: Umverteilung schafft keinen Wohlstand, sondern verwaltet nur strukturelle Mängel.

