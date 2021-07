Und was es bei der heimischen Mischpoke gibt, das gibt es ganz sicher auch in den politischen Parteien. Man erinnere sich nur einmal an Heiner Geißler: Der einstige CDU-Generalsekretär gab in den Achtzigerjahren ja nicht nur nach außen hin den harten Hund, auch im Innern der Union schlug der einstige Jesuitenschüler oft derart heftig auf den Tisch, dass man ihn auf dem CDU-Parteitag von 1989 nicht erneut zum Generalsekretär nominieren wollte.