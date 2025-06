Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Unsere politische Kultur leidet daran, dass an Begriffen gerne Grundsatzdebatten aufgehängt werden. Mehr noch, statt über Probleme zu sprechen, wird versucht, die Verwendung von einzelnen Wörtern moralisch zu diskreditieren und so die Debatte schon mit Hilfe von sprachlichen Verbotsschildern einzuengen. Aktuell steht der Begriff der „Drecksarbeit“ im Fokus. Diesen hatte Bundeskanzler Friedrich Merz in einem Interview mit der ZDF-Journalistin Diana Zimmermann aufgegriffen und sich zu eigen gemacht. Die Empörung folgte auf den Fuß.

Vor der imposanten Kulisse der Rocky Mountains hatte Zimmermann den Kanzler gefragt, ob es nicht sehr verlockend sei, dass Israel nun die „Drecksarbeit“ für die Welt erledige, gegen ein Regime im Iran, das viele als Störfaktor wahrnehmen würden. Merz sagte daraufhin, er sei dankbar für den Begriff Drecksarbeit. „Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht, für uns alle.“ Auch Deutschland sei von dem Terror Irans betroffen. „Dieses Mullah-Regime hat Tod und Zerstörung über die Welt gebracht.“ Im Verlauf des Gesprächs erklärt Merz zudem, die klare Stellungnahme der G7-Staaten zum Iran sei nicht selbstverständlich gewesen.