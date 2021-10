So oder ähnlich verhält es sich dieser Tage wohl auch mit dem abermaligen Zahlensalat am Robert Koch-Institut (RKI): In einem Bericht von vergangenem Donnerstag nämlich hatte das Bundesinstitut im Geschäftsbereich des Gesundheitsministeriums mit einem Mal Zweifel an sich selbst geäußert – genauer gesagt, an den Zahlen, die man dort tagein, tagaus zur Corona-Impfquote aneinandergereiht hatte. In nahezu buchhalterischer Fleißarbeit hatte man so über die zurückliegenden zehn Monate seit Beginn der Impfkampagne eine Impfquote von 79,1 Prozent für mindestens einmal geimpfte Erwachsene errechnet, während sie für vollständig Geimpfte bei 75,4 Prozent liegen sollte.