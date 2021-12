Prof. Dr. Wolfgang Merkel ist Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin und Professor für Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Nun kommt sie doch. Genauer, sie soll kommen, irgendwann im Februar oder März nächsten Jahres. Es geht um die Impfpflicht, die allgemeine Impfpflicht. Die ist umstritten, wenngleich mittlerweile eine Mehrheit der Bürger für sie eintritt, da sie sich zunehmend von Impfverweigerern in ihren eigenen Freiheitsrechten eingeschränkt sieht. Das Vertrackte ist, beide Seiten berufen sich auf „die Freiheit“, „ihre Rechte“ und „ihre körperliche Unversehrtheit“. Doch der Reihe nach. Um die Nebelschwaden von Ethik, Recht und politischer Klugheit zu lichten, bedarf es überzeugender Antworten auf folgende Fragen: Lässt sich eine allgemeine Impfpflicht ethisch begründen? Wie ist die Rechtslage? Und wenn eine allgemeine Impfpflicht ethisch rechtfertigbar ist und die Rechtslage sie erlaubt, ist es dann auch politisch klug, sie gesetzlich zu normieren und real durchzusetzen?

Ethik

Es steht für mich außer Zweifel, dass die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht, also die Impfpflicht der Angestellten in Pflegediensten, Altenheimen und Krankenhäusern, nicht nur ethisch zulässig, sondern ethisch geboten ist. Sie ist deshalb ethisch geboten, weil hier eine Infektionsübertragung die Schwächsten unserer Gesellschaft trifft, was zum Tod der Infizierten führen kann und tatsächlich auch führte. Diese einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht frühzeitig in Deutschland und anderen europäischen Ländern durchgesetzt zu haben, ist eines der tragischen Versäumnisse in der Pandemie.

Die sektorspezifische Impfpflicht ließe sich abgeschwächt auch für Kitas und Schulen denken. Denn dort befinden sich ebenfalls Schutzbedürftige wie kleine Kinder oder Jugendliche. Sie sind besonders zu schützen. Auch wenn deren Infektionen bei ihnen zu weniger schweren Krankheitsverläufen führen. Bei den Lehrern ließe sich zudem hinzufügen, dass sie als Beamte einer besonderen Schutzpflicht gegenüber den Kindern und einer Treuepflicht gegenüber dem Staat unterliegen.

„Die Freiheit des einen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt.“ Der Satz wird gerne, aber fälschlicherweise den beiden Freiheitsphilosophen Immanuel Kant (1724—1804) oder John Stuart Mill (1806—1873) zugeschrieben. Auch wenn er nicht diese höchsten philosophischen Beglaubigungen aufweist, birgt er eine überzeugende Logik: Unsere Freiheit können wir nur schützen, wenn wir sie auch bewusst dort beschränken, wo wir die Freiheitsrechte Dritter beschädigen. Die je individuelle und damit in der Summe gemeinschaftliche Einschränkung der Freiheitsrechte birgt die beste Garantie für ihre individuelle Unversehrtheit. Auch deshalb steht in der Erklärung der Menschenrechte vom 26. August 1789 in Artikel 4 der berühmte Satz: „Die Freiheit besteht darin, das man alles tun kann, was einem anderen nicht schadet.“

Jene aber, die sich nicht impfen lassen, sind mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit zu etwa 90% an allen Infektionen beteiligt. Zu etwa demselben Prozentsatz belegen sie auch die Intensivstationen der Hospitäler. Damit nehmen sie anderen nicht coronainfizierten Patienten dringend benötigte Betten und Personal weg. Sie belasten Ärzte und Pfleger mit Stress und Mehrarbeit. Indirekt, so lässt sich argumentieren, verschulden sie verzögerte Tumorbehandlungen und den Tod anderer intensiv erkrankter Patienten. Die von der Allgemeinheit zu tragenden Kosten für die Behandlung der Impfverweigerer sollen hier nur am Rande erwähnt sein. Eine allgemeine Impfpflicht lässt sich also ethisch und aus einem anspruchsvolleren Freiheitsbegriff gut begründen.

Recht

Gilt dies auch für das Recht? Wie häufig im Verfassungsrecht gibt es darauf keine eindeutige Antwort. Für das Herausmendeln einer herrschenden Meinung ist es noch zu früh. Dennoch deuten sich Mehrheiten unter Verfassungsrechtlern ab, die eine Corona-Impfpflicht für verfassungskonform halten. Ob dies im Sommer unter dem Eindruck niedriger Inzidenzen auch schon der Fall war, wissen wir nicht, kann aber bezweifelt werden. Otto Schily, einstiger Innenminister der ersten Rot-Grünen Koalition (1998—2005) und ein Star unter den Strafverteidigern der alten Bundesrepublik, hält die Impflicht für „unverantwortlich“, gar eine „verfassungswidrige Anmaßung des Staates“. Nicht einmal in der autoritären Volksrepublik China bestehe eine solche Impfpflicht.

Das sind starke Worte. Durchaus erwartbar, wenn sich Schily in öffentliche Diskurse einmischt. Wie das Verfassungsgericht entscheiden wird, das sicherlich angerufen werden wird, wissen wir nicht. Das jüngste Urteil zu den von der Regierung getroffenen Lockdown-Maßnahmen im Frühjahr 2020 deutet allerdings darauf hin, dass das höchste deutsche Gericht Parlament und Regierung in so tiefen Krisen wie jener der Pandemie einen möglichst vollen „Instrumentenkasten“ zur Durchsetzung überragender Gemein- und Individualgüter wie die „Unversehrtheit von Leib und Leben“ belassen will. Soweit dabei das Primat des Parlaments gewahrt wird, erscheint dies im Rahmen eines demokratischen Rechts- und Verfassungsstaates nachvollziehbar.

Allerdings sollte auch ein rechtspragmatisches Argument nicht beiseitegeschoben werden. Wie ist eine solche Impfpflicht durchzusetzen und ihre Zuwiderhandlung effektiv und verhältnismäßig zu sanktionieren? Hans Kelsen, einem der herausragenden Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts, ist das Argument zuzuschreiben, dass eine Rechtsnorm, die keine Geltung und Wirksamkeit besitzt, nicht sanktioniert wird oder sanktionierbar ist, als Rechtsnorm nicht existiert. In der Tat verlöre der Staat an Vertrauen und Folgebereitschaft seiner Bürger, wenn er Gesetze erlassen würde, deren Befolgung von einem beachtlichen Teil der Bevölkerung verweigert würde. Aus diesem Grunde wird in der Diskussion häufig der feine Unterschied gemacht, es könne ja eine „Impfpflicht“ geben, nicht jedoch einen „Impfzwang“, also eine physische Erzwingung der Verabreichung der Spritze. Ersatzvornahme nennen Juristen das. Sie wäre in der Tat kaum vorstellbar, widerspräche zudem grundsätzlichen Menschenrechten und wäre eines demokratischen Rechtsstaates unwürdig. Ob allerdings die feine juristische Differenzierung vom Publikum verstanden wird oder werden will, mag bezweifelt werden. Damit wären wir bei der Politik.

Politik

Landauf, landab konnte man im Verlauf der Corona-Krise von nahezu allen Parteien und ihren Spitzenvertretern in Parlament und Regierung hören: „Mit uns wird es keine Impfpflicht geben.“ Das war fahrlässig, das Gegenteil von Regierungskunst. In Zeiten einer dynamischen Krise und erheblichen Nichtwissens über deren Verlauf sich selbst von möglichen Handlungsoptionen abzuschneiden, war ein großer Fehler. Modelle der Virusausbreitung können nicht die Reaktionsweisen der Bürger und Bürgerinnen voraussagen. Politiker gingen von der hinreißend simplen Vorstellung aus, haben wir erst einen Impfstoff, dann werden alle Menschen danach drängen, und die Logistik der Verteilung werden wir schon organisieren können. „Wer, wenn nicht wir“, hören wir noch stets in unserer kollektiven Selbstüberschätzung.

Indes, vieles von dem ist nicht eingetreten: Zu Beginn zu wenig Impfstoff bestellt, dann die Hausärzte kaum beteiligt, eine Überbürokratisierung zur Feststellung der Impfberechtigten aufgebaut, später erkannt, dass unser Staat deutlich weniger effizient ist, als er in unserer Selbst- und Fremdzuschreibung tradiert wird, und schließlich ließ die Impfwilligkeit erheblich zu wünschen übrig. Eine Bilanz des Versagens. Nun soll es die Impfpflicht richten. Vorher wurde sie unisono abgelehnt, nun will man sie unisono einführen.

Das wird Folgen haben, auch wenn manches für die Impfpflicht in der gegenwärtigen Situation spricht. Die Konsequenz wird sein: Vertrauensverlust. In Zeiten, in denen in Deutschland wie in Europa oder den USA demokratischen Institutionen und politischen Eliten nur wenig Vertrauen entgegengebracht wird, schmälert dies die noch verbliebene Vertrauensbasis. Diese betrifft nun nicht mehr nur den Staat, sondern auch das zwischenmenschliche Vertrauen in der Gesellschaft, nicht zuletzt zwischen Geimpften und Ungeimpften.

Parlament und Regierung stehen nun unter anderem vor der Frage, wo wir weniger Vertrauen verlieren: bei den Geimpften, wenn wir keine Impfpflicht einführen, oder bei den Ungeimpften, wenn wir sie in die Impfpflicht zwingen. Da zwischen Skylla und Charybdis bekanntlich kein Weg führt, haben sich die politischen Führungseliten entschlossen, lieber das schon geringe Vertrauen der Ungeimpften in den Staat noch weiter einzudampfen. Impfpflicht statt überzeugen, verordnen anstatt zu kommunizieren, einen General für die Logistik anstatt eine effiziente Zivilverwaltung. Das war der Politikstil gegenüber der formierten Gesellschaft der Adenauer-Ära. Er taugt nicht mehr für mündige Bürgergesellschaften des 21. Jahrhundert.

Impfpflicht, nein danke? Das wäre dem dynamischen Infektionsgeschehen dieser und einer möglichen fünften Welle nicht angemessen. Die Politiker haben dies erkannt, und man soll ihnen auch nicht in populistischer Manier jede Lernfähigkeit absprechen. Der Freiheits-, Gesundheits- und Lebensschutz der Geimpften lässt nun aber kaum eine andere Lösung als die Impfpflicht zu. Vielleicht bekennen sich in letzter Minute doch noch hinreichend viele Menschen zu ihrer Verantwortung, die sie gegen sich und andere haben. Dann verlöre die Impfpflicht ihre Grundlage. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.