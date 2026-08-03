- Was nicht kaputt ist ...
Ex-Verfassungsgerichtspräsident Papier plädiert für die Abschaffung der Fünfprozenthürde. Dass selbst kleinste Interessengruppen im Parlament vertreten sind, mag theoretisch wünschenswert sein. Praktisch würde ein Wahlrecht ohne Sperrklausel Regierungsbildungen massiv erschweren.
Die Bundesrepublik zeichnet sich die längste Zeit durch eine in Europa fast einzigartige politische Stabilität aus. Von 1949 bis 1980 waren im Bundestag drei Parteien vertreten – CDU/CSU, SPD und FDP. 1983 kamen die Grünen dazu, nach die Wiedervereinigung 1990 die in PDS umbenannte SED (heute: Die Linke). Die politischen Lager waren – zumindest im Bund – klar auszumachen: Schwarz-Gelb auf der einen und Rot-Grün auf der anderen Seite. Mit der PDS wollte bisher im Bund niemand koalieren. 2017 kam die AfD als sechste Partei dazu. Das machte die Mehrheitsbildung schwieriger. Aber unverändert galt auf Bundesebene der Grundsatz: Für Schwarz-Rot oder Rot-Schwarz, also eine Große Koalition, reicht es immer.
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