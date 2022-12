Die Weihnachtsgeschichte geht mit dem Unterbringungsproblem recht pragmatisch um. Bei Lukas heißt es dazu eigentlich nur im Nebensatz, der Neugeborene sei in eine Krippe gelegt worden, „denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge“. Also offenbar hatte der Wirt zwar kein Bett frei, aber doch in der Not geholfen und bei den Tieren etwas Platz gemacht. Manche sagen sogar, dies sei letztlich im Wohnraum gewesen, denn die Tiere seien in kalten Tagen im Haus gewesen. Also gar kein Stall.

Doch auch kurz vor dem Fest bleibt es meist schräg und mitunter sogar scheinheilig, mit dem Fest der Geburt Jesu konkrete Migrationspolitik betreiben zu wollen. Das gilt für den Bautzener CDU-Landrat Udo Witschas vor allem, und für manche plötzlich frömmelnden Widersacher auch. Die Ansprache des Politikers, die nun für Empörung sorgt, lässt sich dabei nicht als Missgeschick abtun.