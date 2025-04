Europa will aufrüsten, Waffen produzieren, seine Armeen verstärken und kampffähig machen. Auch diejenigen, die nicht selbst als Soldaten oder als Arbeiter in der Rüstungsindustrie in Frage kommen, sollen sich auf kriegerische Zeiten einstellen. Der Umschwung kündigte sich zwar über ein paar Jahre an, hat aber nun ein Tempo aufgenommen, dass vielen Hören und Sehen vergeht. Einige schrecken auf und werden, weil sie sich selbst als jahrzehntelange Schlafwandler erkennen, zu besonders eifrigen Vorkämpfern der Kriegstüchtigkeit. Andere mögen das alles nicht glauben, sich nicht von ihren bisherigen friedlichen Weltträumen trennen.

Es entsteht – wieder einmal – eine dramatische Spaltung der Gesellschaft. Auf der einen Seite diejenigen, die den russischen Präsidenten Putin als skrupellosen Aggressor sehen, der, wenn er nicht gehindert wird, das gesamte Gebiet der ehemaligen Sowjetunion unter seine Kontrolle bringen könnte und vielleicht zudem auch noch Herrschaftsambitionen auf andere osteuropäische Länder hat. Auf der anderen Seite die, die meinen, dass Putin viel zu schwach für solche Angriffe wäre, die das alles für Propaganda von Rüstungslobbyisten und Konzernen halten sowie von konservativen Politikern, die unsere Gesellschaft gern wieder ein bisschen straffer organisiert und militarisiert hätten.