Acht Mal kommt der Begriff „Kindergrundsicherung“ im Koalitionsvertrag der Ampel vor. Insofern kann der FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner nicht behaupten, er habe von nichts gewusst. Doch das, was Familienministerin Lisa Paus (Grüne) jetzt offenbar vorschlägt und unter den Begriff „Kindergrundsicherung“ subsumiert, ist weitaus mehr, als sich die Koalitionäre Ende 2021 vorgenommen haben. Inzwischen hat sich die Debatte zu einer sozialpolitischen Schlacht ausgeweitet, in der auf dem Rücken von bedürftigen Kindern und Jugendlichen falsche symbolpolitische Kämpfe ausgetragen werden, die mit der Realität wenig zu tun haben.

Der Begriff „Kindergrundsicherung“ klingt zu schön, als dass man dagegen vorgehen mag. Doch vielleicht weckt er bei manchen Erwartungen, die unrealistisch und auch ordnungspolitisch falsch sind. Die Formel „Bekämpfung von Kinderarmut“ wird dabei als so was wie ein Entwaffungszauber verwandt. Nach dem Motto: „Expelliarmus“, es geht um Kinderarmut, Du darfst nichts dagegen sagen. Zu leicht wird Kritik an dem Konzept polemisch aufgeladen als Ignoranz gegenüber den Sorgen der nachwachsenden Generation. Das Gegenteil ist der Fall.

Eine Neuordnung der Maßnahmen ist richtig

Die Idee der „Kindergrundsicherung“ ist vom Prinzip her nicht schlecht. Sie besagt, die verschiedenen sozialpolitischen Leistungen, die Kinder betreffen, zu bündeln, und so effektiver zu organisieren und auch für die Betroffenen einfacher – sprich: digitaler – zur Verfügung zu stellen. Die gravierendste Veränderung dabei ist das Aus für das bisherige Kindergeld, das alle Eltern für ihre Kinder beziehen. Hier handelt es sich im engeren Sinne aber nicht um eine Sozialleistung, sondern um eine familienpolitische Maßnahme. Die Vermischung mit der Unterstützung für Bedürftige birgt schon die ersten Risiken.

Den so genannten „Grundbetrag“ sollen künftig alle Kinder erhalten, den „Zusatzbetrag“ nur einkommensabhängig diejenigen, die ihn nach sozialpolitischen Erwägungen wirklich brauchen. Der Fehler liegt nun darin, dass Lisa Paus den Umfang der Umverteilung ausweiten und nicht nur die bisherigen aufgesplitterten Leistungen zusammenfassen will. Was die Familienministerin jetzt vorschlägt, bzw. wahrscheinlich vorschlägt, denn Konkretes gibt es öffentlich noch gar nicht, gibt der Koalitionsvertrag in dem Maße nicht her. Deswegen ist die Kritik von Lindner eben kein Wortbruch, wie von einigen Grünen nun behauptet wird, sondern nur folgerichtig. Natürlich ist es legitim und richtig zu diskutieren, ob es besser ist, mehr Geld direkt auszuzahlen oder etwa in Bildung und Betreuung zu investieren.

Alarmismus als grünes Politikprinzip

Der Grundfehler in der Debatte ist der erneute Alarmismus, der haltlos und zynisch ist – und irgendwie zum Markenkern grüner Politik zu werden scheint. Anders als in anderen Ländern gäbe es in Deutschland eine „verdeckte Armut“ von Kindern, die „Teilhabe“ verhindere, sagt Außenministerin Annalena Baerbock (!) ohne jeden belastbaren Beleg für die Behauptung. Das Funktionieren unseres Sozialsystems belegen vielmehr die aktuellen Zahlen. Die Zahl der Kinder, die Sozialleistungen bezogen haben, ist in der Zeit von 2010 bis 2022 gesunken. Gestiegen ist die Zahl der ausländischen Kinder, die – berechtigter Weise! – Hilfen erhalten haben. Das sind Fakten, die benannt werden müssen. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider, erklärt nun, es sei „unsäglich, wenn der Finanzminister nun anfängt, arme Kinder aus Deutschland auszuspielen gegen die Kinder, die mit ihren Familien aus der Ukraine zu uns flüchten mussten.“ Wirklich unsäglich ist, dass Schneider wider besseren Wissens Lindner derartiges unterstellt.

Der frühere Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes, Georg Cremer, warnt vor den üblichen sozialpolitischen Gefechten. Es gehe in dem Streit nicht nur um Geld, sondern auch um ungeklärte Ziele, schreibt er in einem Gastbeitrag auf Zeit-Online. Armutsbekämpfung gelinge nicht einfach durch höhere Transferzahlungen, zumal wenn der angelegte Armutsbegriff, der „Armutsgefährdung“ beschreibt und eine 60-Prozent-Schwelle anlegt, nichts weiter sei als eine „willkürliche statistische Festlegung“. Investitionen in Infrastruktur und Geldzahlungen müssten nüchtern abgewogen werden, so Cremer. Wenn die Ministerin hingegen weiter die „Rhetorik der Schande“ bediene, erreiche sie am Ende gar nichts. Und Cremer beklagt: „Im Sozialbereich gibt es viele Virtuosen der Empörung.“

Cremer mahnt eine politische Entscheidung an. Die Kindergrundsicherung solle nicht am Geld für soziale Institutionen scheitern, doch in der Frage wie viele Ressourcen aufgewendet werden, müsse es eine Abwägungen geben. „Eine großzügige Kindergrundsicherung, die Transfers bis weit in die Mitte der Gesellschaft leistet, würde dann armutspolitisch kontraproduktiv, wenn zu ihrer Finanzierung an der sozialen Infrastruktur gespart würde“, erklärte der habilitierte Volkswirt Cremer. Da nütze es auch nichts, wenn reflexartig eingewandt werde, das eine dürfe gegen das andere nicht ausgespielt werden. „Am Ende muss die Ampel auch bezüglich dieser Frage eine Prioritätenabwägung treffen und diese politisch verantworten“, so Cremer.