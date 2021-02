Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, hat dem Spiegel ein Interview gegeben. Er spricht darin über den Leerstand in vielen Dörfern, über die schlechte Ökobilanz von Einfamilienhäusern und das Problem der Zersiedelung durch immer neue Wohnviertel. Zur Frage, welche Rolle die Politik in dieser Frage spielen sollte, lautet sein zentraler Satz: „Natürlich wollen die Grünen nicht die eigenen vier Wände verbieten. Die können übrigens sehr verschieden aussehen: Einfamilienhaus, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Mietshaus. Wo was steht, entscheidet allerdings nicht der Einzelne, sondern die Kommune vor Ort.“ Hofreiter will also, dass die Kommunen in dieser Frage mehr Kompetenzen bekommen.

So weit, so unaufregend.