Der Schlagabtausch zwischen dem Kanzler und dem Oppositionsführer ist in dieser Legislaturperiode zu einem Serienhit geworden. Anders als in den Zeiten der Großen Koalition stehen sich mit Olaf Scholz und Friedrich Merz zwei Kontrahenten gegenüber, von denen nicht nur der eine Kanzler ist und der andere es werden will, sondern es streiten sich auch zwei so unterschiedliche Typen und Charaktere, dass die Auseinandersetzung bisweilen zu Höhepunkten in der politischen Debatte werden. Der rhetorisch gewandte Merz steht da oft einem etwas steifen Scholz gegenüber, aber das Blatt hat sich bisweilen auch gedreht und der Kanzler war angriffslustiger als erwartet, und Merz seinerseits konnte auch dahinter zurückstehen.

Nun mag man angesichts der dramatischen Lage der Weltpolitik und auch der desaströsen Performance der Ampel meinen, die Zeiten seien zu ernst für derartige Schauläufe. Doch da entgegnete gestern ausgerechnet die Grünen-Fraktionschefin, dass eben genau diese Auseinandersetzungen die Demokratie ausmachen würden. Und wer in schwierigen Zeiten gemäßigtere Debatten erwarte, verstehe das Wesen des Parlaments nicht. Es sei gerade dessen Aufgabe, heftig und offen zu ringen und zu streiten. Und es war Katharina Dröge, die als Dritte ans Rednerpult trat, die am Mittwoch nach der Regierungserklärung und der Replik des CDU/CSU-Fraktionschefs auf eben diese aktuelle Diskussionslage in Deutschland hinwies.

Die Debatte im Bundestag zur internationalen Politik vor dem Europäischen Rat, der in diesen Tagen in Brüssel tagt, hat noch einmal sichtbar gemacht, wie zerstritten die Ampel-Regierung ist. Aber es ist nicht nur ein banaler Streit, es ist ein tiefes inhaltliches Zerwürfnis, das die eingeübte Sortierung der Fraktionen in Regierung und Opposition durcheinander gebracht hat. Dröge hielt eine emotionale Rede, in der sie sich deutlich und klar vom Bundeskanzler abgrenzte.

Merz betonte grundsätzliche Übereinstimmung in der Bewertung der Lage in der Ukraine

Die Grünen-Fraktionschefin erklärte, die Ukraine benötige mehr militärische Unterstützung, als Deutschland derzeit zu geben bereit sei. Ohne Taurus zu erwähnen, war die Anspielung auf den Marschflugkörper, den Scholz nicht liefern will, klar. Und dann griff sie ein Zitat des Kanzlers auf und erklärte: An dieser Debatte „ist nichts Lächerliches dran“. Wenn in so existenziellen Fragen die Koalitionäre aufeinander losgehen, dann steht ein Regierungsbündnis eigentlich am Abgrund.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte gestern im Interview mit dem Tagesspiegel die Auseinandersetzung mit Äußerungen des SPD-Fraktionschefs kommentiert. Rolf Mützenich hatte im Bundestag erklärt, man dürfe nicht nur über die Fortführung des Krieges reden, sondern müsse auch über das „Einfrieren“ und die Beendigung des Krieges sprechen. An vorderster Stelle hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) durch heftiges Kopfschütteln schon in der Debatte in der vergangenen Woche ihr Missfallen kundgetan. Andere Wortmeldungen führten zur heftigen Auseinandersetzung um den Begriff „Einfrieren“. Der Kanzler nun erklärte: „Diese Debatte in Deutschland ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten.“ Das ließ sich die grüne Fraktionschefin nicht bieten und konterte entsprechend.

So war der Auftritt Dröges noch bemerkenswerter als die Replik des CDU-Chefs Merz, vor allem weil die Grüne direkt auf die Ausführungen des Schwarzen Bezug nahm. Merz hatte zunächst einen angriffslustigen Einstieg gewählt, in dem er über die Ausführungen des Kanzlers zur Rente lästerte. Diese dienten dazu, emotionale Begeisterung in der SPD-Fraktion auszulösen, die zu wecken des Kanzlers außenpolitische Ausführungen nicht in der Lage seien. Mit dem Thema der Debatte zum Europäischen Rat aber habe die Rente nichts zu tun. Merz machte etwas sanfter weiter. Er betonte grundsätzliche Übereinstimmung in der Bewertung der Lage in der Ukraine und Russland. Auch in der Frage der Unterstützung Israels gebe es große Gemeinsamkeiten, so der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende. Er mahnte allerdings höhere Verteidigungsausgaben an; die müsse die Koalition leisten.

Friedrich Merz gab dann noch mal sichtlich mit einem gewissen Vergnügen die Bundestagssitzung wieder, in der Mützenich gesprochen hatte. Er zitierte aus dem Plenarprotokoll, und die Unruhe im Saal wurde hörbar, denn für die Sozialdemokraten wurde es nun etwas ungemütlich. Applaus hatte Mützenich für seine Äußerungen zum Kriegs-Einfrieren ausgerechnet von SPD, Linke, BSW – und AfD bekommen. Von den Koalitionspartnern FDP und Grünen hingegen nur Schweigen. Noch schlimmer war, wie die grüne Abgeordnete Agnieszka Brugger auf Mützenich geantwortet hatte. Gerade das Zögern und Zaudern bei Waffenlieferungen und Unterstützung ermuntere Putin und führe eben nicht zu Frieden, sondern möglicherweise zu einem Sieg Putins. Das war auch als Kanzler-Kritik gemeint.

Ein Riss zwischen der SPD auf der einen und FDP und Grünen auf der anderen Seite

Merz zitierte nun im Schlagabtausch mit Scholz nur zu gerne den Wortbeitrag der grünen Abgeordneten. Diese hatte auf die Ernsthaftigkeit der Debatte hingewiesen, dass auch Risiken abgewogen werden müssten, dies würden sie und die Grünen auch tun. „Und dies lassen wir uns auch vom Kanzler nicht absprechen“, sagte Agnieszka Brugger. Die tiefen Gräben in dieser Frage waren also schon letzte Woche immer wieder sichtbar geworden, setzten sich auch fort im öffentlichen Schlagabtausch von FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast in dieser Sitzungswoche. Merz brauchte nur mit dem Finger dezent in Richtung Wunde zu weisen, schon war der Aufruhr groß.

„Was meinen Sie mit Lächerlichkeit“, fragte Merz rhetorisch den Kanzler, um dessen Formulierung bloßzustellen. Der Zustand der Koalition und der damit einhergehende Autoritätsverlust des Kanzlers schwäche auch dessen Position auf europäischer Ebene. Deutschland müsse eine Führungsrolle in der Europäischen Union übernehmen, das gelinge aber dem Kanzler nicht, weil dieser durch den Zustand der eigenen Koalition zu geschwächt sei, so Merz. In Richtung Mützenich sagte der Oppositionsführer: „Friedfertigkeit kann das Gegenteil von Frieden bewirken.“ Dass allerdings in der Bevölkerung ein zurückhaltender Kurs gegenüber Waffenlieferungen an Zustimmung gewinnt, erwähnte er nicht.

Es ist doch wirklich erstaunlich, wie sich nach gut zwei Jahren Ampel in dieser so entscheidenden Frage der Ukraine-Unterstützung ein Riss zwischen der SPD auf der einen Seite und FDP und Grünen auf der anderen Seite auftut. Und wie sich zugleich eine so große Nähe von CDU/CSU und FDP und Grünen bei diesen Themen anbahnt. Dabei geht es nicht nur um Waffenlieferungen, sondern auch etwa um den Verteidigungsetat, den auch Grüne und FDP eher bereit wären, anwachsen zu lassen, als die SPD-Fraktion unter Führung von Mützenich. Wenn es nur um die Ukraine ginge, dann hätten wir sehr schnell eine Jamaika-Koalition unter Führung von Merz mit FDP und Grünen.

Damit es also bei aller Farbenverwirrung im Parlamentsrund nicht zu bunt wird, waren die Redner dann doch bemüht, auch noch das Trennende in der bewährten Sortierung zu betonen. Merz kritisierte wie gesagt die Rentenpläne der Regierung. Und Dröge warf Merz Herzlosigkeit vor. Die Union habe keinen Sinn für die sozialen Belange, beklagte sie. Und überhaupt seien es die 16 Merkel-Jahre gewesen, die mit einer zu großen Nähe zu Russland Wohlstand und Sicherheit Deutschlands gefährdet hätten. An diesem Punkt ließe sich dann vielleicht sogar wieder ein Draht zu Merz knüpfen, der in diesen 16 Jahren ja weitgehend abgetaucht war.