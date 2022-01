So erreichen Sie Daniel Gräber:

Die Berliner „Tageszeitung“ (taz) ist das Zentralorgan der Anti-Atom-Bewegung in Deutschland. 1978 als linksalternative Gegenstimme zum damals noch deutlich konservativeren Presse-Mainstream gegründet, war der Kampf gegen die Atomkraft von Anfang an eines der Kernthemen und Herzensanliegen des Blattes. Das letztendlich selbst die CDU auf diesen Kurs umgeschwenkt ist und sich nicht einmal Friedrich Merz traut, den von Angela Merkel durchgesetzten und bald vollendeten Atomausstieg in Frage zu stellen, ist auch ein Ergebnis der Beharrlichkeit, mit der die taz die Risiken dieser Technologie aufgebauscht und den „Atomstaat“ bekämpft hat.

Ausgerechnet jetzt, während sich Klimaminister Robert Habeck dazu aufschwingt, den Windmühlenstaat zu errichten, rückt die taz von einer ihrer Grundüberzeugungen ab. Nicht die gesamte Redaktion sicherlich, aber das Blatt öffnet sich der dringend notwendigen Debatte, die in anderen Ländern schon längst viel offener und pragmatischer geführt wird: „Was wäre, wenn die anderen, die Atomkraftbefürworter*innen, recht hätten? Wenn die Bedeutung der AKWs und die Gefahr, die von ihnen ausgeht, in Zeiten des Klimawandels, der großen Überlebensfrage für die Menschheit, neu bewertet werden müssen?“, fragt die taz-Journalistin Silke Mertins in einem lesenswerten Meinungsbetrag.