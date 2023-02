Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Im Zuge unserer Berichterstattung vom 30. Dezember 2022 über eine Transgender-Familie, deren kleiner Sohn nach 14 Tagen fristlos aus einem Kasseler Kindergarten geworfen wurde, weil die Transmutter die Eingewöhnungszeit zu einer Propaganda-Aktion ganz eigener Art mit dem Ziel „geschlechtsneutraler Erziehung“ zu nutzen versuchte, hat sich ein merkwürdiger und so bislang nicht für möglich gehaltener Nebenschauplatz entwickelt: Die Behörde des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI) unter Leitung von Professor Alexander Roßnagel sah sich veranlasst, zu versuchen, unsere Informanten zu ermitteln und auszuforschen. Und das kam so:

Weil wir es im Zuge unserer Recherchen für selbstverständlich hielten, haben wir auch der Rechtsanwältin der Transeltern Gelegenheit gegeben, ihren Standpunkt aus juristischer Sicht darzustellen. Immerhin ging es um eine fristlose Vertragskündigung durch den Kindergartenvorstand, was ja nur nach schwerwiegenden Verfehlungen von Eltern oder Kindern und bei dauerhafter Unzumutbarkeit haltbar ist.

Bitte um zitierfähige Stellungnahme

Frau A. nahm dieses Angebot am 29. Dezember gerne an, als hätte sie auf unseren Anruf gewartet, und schickte uns nach kurzem Telefonat 15 Minuten später ihre Stellungnahme, die wir tags drauf vollständig und weitgehend wörtlich berücksichtigten.

Ihre E-Mail versah sie mit der Bitte, den Artikel gleich nach Publikation zugesandt zu bekommen. In der Betreffzeile stand unverändert „AW: Kontakt Jens Peter Paul – Konflikt um Transmutter in Kindergarten – Zitierfähige Stellungnahme für Artikel auf Cicero online“. Die erste Zeile ihrer Antwort lautete: „Sehr geehrter Herr Paul, vielen Dank für Ihre Nachricht und das Interesse an unserer rechtlichen Einschätzung.“

Eine Stunde, nachdem der Artikel online gegangen war, verlangte Anwältin A. in einer weiteren E-Mail überraschend die unverzügliche Löschung des Beitrags. Sie behauptete, Cicero habe gegen die Zusicherung verstossen, dass ihr Name nicht genannt werde, und drohte mit rechtlichen Schritten. Das war am Freitagnachmittag.

Die Behauptung ist unzutreffend. Und wenn es keine Absprache gibt und auch sonst keinen Grund, einen Namen nicht zu nennen, dann nennen wir ihn, weil eine namentliche Quelle immer glaubwürdiger ist als eine anonyme. Darüber hinaus hatten wir in diesem Fall sogar annehmen dürfen, dass Frau A. auf die Nennung ihres Namens Wert legen würde. Ihr Statement war vollkommen sachlich, so dass aus inhaltlicher Perspektive ebenfalls kein Grund erkennbar war, nicht als Urheberin genannt zu werden.

„Verstoß gegen Menschenwürde“

Da dies alles in allem aber für uns keine große Sache war, weil die Beweiskraft des Textes nicht an diesem Detail hing, kamen wir ihr am Montagvormittag ohne Anerkennung einer Rechtspflicht entgegen und löschten ihren Namen, sprechen seither nur noch von der „in dieser Sache mandatierten Rechtsanwältin“. Das hätte sie mit einem unkrawalligen Anruf beim Autor am Freitagnachmittag auch sofort haben können, aber wenn uns jemand in dieser Weise kommt wie hier geschehen, dann steht das einer schnellen einvernehmlichen Lösung im Wege, weil erst einmal redaktionsintern geprüft und beraten werden muss.

Ungeachtet unserer Entscheidung sah sich Frau A. veranlasst, noch am selben 2. Januar eine Beschwerde beim Deutschen Presserat einzureichen, weil der Artikel „gegen die Menschenwürde“ verstoße und bei der Recherche – siehe oben – „unlautere Methoden“ angewandt worden seien. Cicero hat darauf ausführlich unter Beweisantritt erwidert; am 23. März will sich der Beschwerdeausschuss mit der Sache befassen. So weit, so unspektakulär.

Datenschutz als Vorwand für Ausforschung unserer Informanten

Gleichzeitig oder in den Folgetagen wandte sich Rechtsanwältin A. aber zusätzlich an den Hessischen Datenschutzbeauftragten, ebenfalls mit einer Beschwerde, hier nun wegen eines angeblichen Verstoßes gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen. Frau A. verlangte von den Bediensteten des Professor Roßnagel, für sie zu ermitteln, wer uns ihren Namen als Rechtsbeistand der hier in Rede stehenden Transgender-Eltern verraten habe. Und sie nannte auch gleich jenen Personenkreis, den sie für besonders verdächtig hielt, etwa den Vorstand des Kasseler Kindergartens „Kleine Strolche e. V.“. Dort, so ihre Anregung, sollte der HBDI mit seinen Ermittlungen sinnvollerweise anfangen.

Als Cicero von diesem Vorgang erfuhr, Frau A. aber für uns seit längerer Zeit unerreichbar war, taten wir am 10. Februar 2023 wiederum das Naheliegende: Wir erkundigten uns in Wiesbaden bei der Pressestelle der Behörde, ob die uns aus vertrauenswürdiger Kasseler Quelle übermittelte Darstellung tatsächlich zutreffe:

Sehr geehrte Damen und Herren, am 30. Dezember 2022 hat die Online-Ausgabe des Magazins Cicero einen von mir auf der Grundlage ausführlicher Recherchen erstellten Artikel über die Vorwürfe einer Transperson gegen einen Kasseler Kindergarten veröffentlicht, in dem auch eine Stellungnahme der Anwältin dieser Transperson namens A. zitiert wird. Wir haben dabei nachweislich korrekt sowie journalistisch und juristisch unangreifbar gearbeitet. Die Vorwürfe der Transperson erwiesen sich als unbegründet und regelrecht absurd, was sogar den sich für zuständig haltenden Staatssekretär des Bundesfamilienministeriums wenige Stunden nach Veröffentlichung des Artikels zu einer öffentlichen Korrektur seiner Vorverurteilung der Leitung des Kindergartens zwang. Frau A. war aber offensichtlich mit dem Artikel unzufrieden, vor allem mit der Tatsache, dass sie namentlich als Urheberin der juristischen Einschätzung aus ihrer Sicht genannt wurde. [...] Es versteht sich von selbst, dass wir Berichte zu derart heiklen Gegenständen auf möglichst viele vertrauenswürdige und voneinander unabhängige Quellen stützen. Mehrere Personen berichten uns nun, Rechtsanwältin A. habe sich unter anderem beim Hessischen Datenschutzbeauftragten beschwert und diesen aufgefordert, für sie herauszufinden, wer der Cicero-Redaktion ihren Namen als Anwältin der Transperson genannt habe. Darauf habe der Hessische Datenschutzbeauftragte wie von ihr gewünscht reagiert und seinerseits mehrere Personen und Institutionen – schwerpunktmässig in Kassel – angeschrieben und/oder angesprochen mit dem Verlangen, Namen unserer Informanten zu nennen. Die Vorgehensweise der Behörde habe auf die Beteiligten als Laien durchaus einschüchternd gewirkt, wurde uns zusätzlich erklärt. Dafür liegen uns Belege vor. Sollte diese Darstellung ganz oder auch nur zum Teil zutreffen, wäre das ein bemerkenswerter Vorgang. Der journalistische Quellenschutz hat aus gutem Grund Verfassungsrang, und zwar an hervorgehobener Stelle. Ein Datenschutzbeauftragter, der versucht, Quellenschutz und Zeugnisverweigerungsrecht auf Wunsch einer aus irgendwelchen Gründen unzufriedenen Person mit den Möglichkeiten und Mitteln seines Amtes auszuhebeln, könnte kaum länger als für sein Amt geeignet gelten. Informanten müssen – gerade in hochsensiblen Fällen wie hier, die jederzeit grosse öffentliche Aufregung hervorrufen können, was dann auch prompt geschehen ist – sich jederzeit darauf verlassen können, anonym zu bleiben, auch und gerade gegenüber Behörden und offenbar feindselig gestimmten Beteiligten. Ich bitte daher um rasche Aufklärung über den tatsächlichen Sachverhalt und was der Hessische Datenschutzbeauftragte hier konkret unternommen und wie er sich verhalten hat.

„Wenden Sie sich an Presserat“

Sechs Tage und eine Erinnerung später erhielten wir von Behördensprecher Daniel Scheck folgende Antwort:

Der HBDI prüft und berät nach rechtsstaatlichen Grundsätzen. Den Vorwurf eines Versuches der Ausforschung weist der HBDI zurück. Hinsichtlich des von der Anwältin vorgetragenen Vorwurfs, der in Rede stehende Journalist der Cicero-Redaktion habe entgegen der Absprache zwischen diesem und der Anwältin den Namen der Beschwerdeführerin unautorisiert veröffentlicht, wurde seitens des HBDI mangels Zuständigkeit der Betroffenen anheimgestellt, sich an den Deutschen Presserat zu wenden.

Diese Antwort vom 16. Februar war insofern erstaunlich, als wir ja zuverlässig wussten, dass eine sich amtlich gebende Person unter anderem den Vorstand des Kindergartens „Kleine Strolche e. V.“ angesprochen hatte mit dem Verlangen, Auskunft zu geben, wer uns den Namen der Anwältin genannt hatte. Vom Vorstand des Kindergartens und/oder anderen möglichen Hinweisgebern – der konkrete Umfang und Hergang der Ermittlungen ist noch unbekannt, denn Akteneinsicht wird uns bisher verweigert – wurde im Rahmen eines förmlichen Ermittlungsverfahrens eine Art Geständnis verlangt.

Zwei sehr unschöne Erklärungen

Wir baten HBDI-Pressesprecher Scheck noch am selben Tag, noch einmal ganz genau nachzudenken, ob sein Antworttext wirklich, vorsichtig formuliert, eine gute Idee ist:

Sehr geehrter Herr Scheck, nach dem Wortlaut Ihrer Stellungnahme in o. g. Sache sehen wir nur zwei Möglichkeiten der Erklärung, und beide sind ausgesprochen unschön: a) Der HBDI sagt die Unwahrheit, lässt zumindest wichtige Bestandteile seiner tatsächlichen Vorgehensweise aus oder b) Jemand hat sich unter anderem gegenüber dem Vorstand des Kindergartens „Kleine Strolche e. V.“ [fälschlich] als Vertreter oder Vertreterin des HBDI ausgegeben, was nach Lage der Dinge nur die Beschwerdeführerin selbst oder eine von ihr entsprechend beauftragte und detailliert instruierte Person gewesen sein kann. Das wäre jenseits allen für Rechtsanwälte geltenden Standes- und Berufsrechts ein Straftatbestand. Eine dritte Möglichkeit sehen wir angesichts der uns vorliegenden Beweislage nicht. [...] Auch insofern hat Ihr Haus hier unseres Erachtens – und sicherlich auch für Sie und den Behördenleiter nachvollziehbar – eine erhebliche Verantwortung und jedes Wort mit maximaler Sorgfalt zu wählen und die Sachlage so korrekt und vollständig darzustellen, dass sie jeder Prüfung standhalten kann. Vor diesem Hintergrund schlage ich vor, Ihre Stellungnahme von heute 10:00 Uhr noch einmal eingehend auf Wahrhaftigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Wir betrachten sie selbstredend als unmittelbare Darstellung des Behördenleiters selbst.

Behörde leugnet ihr Vorgehen

Eine Anwältin, die sich – aus welchen Gründen und mit welchen Motiven auch immer – als amtliche Datenschutzbeauftragte ausgibt, um etwas in Erfahrung zu bringen, das sie in eigener Sache interessiert, ginge noch am selben Tag ihrer Zulassung verlustig und müsste sich nach acht Jahren Studium und zwei Staatsexamina einen neuen Job suchen, komplett von vorne anfangen. Sie wäre am Ende.

Genau dies suggerierte hier aber wissentlich die Behörde von Professor Roßnagel, indem sie ihre eigene Vorgehensweise zunächst zu leugnen versuchte. Eine hohe kriminelle Energie wollten jedenfalls wir aber Frau A. bis zum Beweis des Gegenteils nicht zutrauen oder unterstellen. Das war auch gut so, denn tags drauf, am 17. Februar, nahm der Vorgang eine weitere Wendung – jetzt in Gestalt von HBDI-Pressesprecherin Maria Christina Rost:

Der HBDI ist nach Art. 57 Abs. 1 lit. f DS-GVO verpflichtet, sich mit Beschwerden einer betroffenen Person im Sinne des Art. 77 Abs. 1 DS-GVO „zu befassen, den Gegenstand der Beschwerde in angemessenem Umfang (zu) untersuchen und den Beschwerdeführer innerhalb einer angemessenen Frist über den Fortgang und das Ergebnis der Untersuchung (zu) unterrichten“. Nach Art. 77 Abs. 1 DS-GVO hat jede betroffene Person das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt. Dieser Verpflichtung ist der HBDI nachgekommen. Den Verantwortlichen i. S. d. Art. 4 Ziff. 7 DS-GVO haben wir nach Eingang der Beschwerde gemäß § 28 VwVfG angehört. Nach Art. 4 Ziff. 7 DS-GVO ist „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Die Antwort des Verantwortlichen war so, dass nicht von einem Datenschutzverstoß auszugehen war. Das Verfahren wurde daher ohne weitere Maßnahme eingestellt und die Beschwerdeführerin darüber informiert. Weitere Informationen kann ich Ihnen aufgrund § 3 Abs. 1 Ziff. 2 Hessisches Pressegesetz nicht erteilen.

Eine Lüge aus Wiesbaden

Daraus folgt: Die erste Auskunft des Hessischen Datenschutzbeauftragten war falsch. Es trifft nicht zu, dass seine Behörde Frau A. mangels Zuständigkeit abge- und an den Deutschen Presserat verwiesen hat – wie es bereits nach einer ersten groben Abwägung der hier in Rede stehenden Rechtsgüter richtig und notwendig gewesen wäre. Vielmehr eröffnete er – wie von der Anwältin verlangt – ein förmliches Ermittlungsverfahren und konfrontierte den Vorstand des Kasseler Kindergartens „Kleine Strolche e. V.“ mit dem Vorwurf, uns unerlaubt den Namen der Anwältin der Kasseler Transgender-Eltern genannt zu haben, woraufhin Cicero sie anrufen und ihr Gelegenheit zu einer Stellungnahme aus Sicht der Gegenseite geben konnte, wie es dann auch geschah.

Professor Alexander Roßnagel und seine Behörde haben also – Stand heute – nicht nur versucht, den grundgesetzlich geschützten Quellen- und Informantenschutz zu unterlaufen, sondern anschließend diese Tatsache auch noch bestritten und damit billigend in Kauf genommen, dass Rechtsanwältin A. in Verdacht gerät, sich selbst als Beamtin des Hessischen Datenschutzbeauftragten ausgegeben oder jemanden entsprechend beauftragt zu haben, um herauszufinden, woher Cicero ihren Namen weiß. Eine Sache, die ohne weiteres in der Lage gewesen wäre, aus anfangs nichtigem Anlass die Karriere der Frau A. nicht einmal ein Jahr nach dem Zweiten Staatsexamen und der Zulassung zur Rechtsanwältin zu ruinieren.

Roßnagel: Alles richtig gemacht

Eine solche Vorgehensweise ist gleich in zweierlei Hinsicht unentschuldbar – zumal für einen Hochschullehrer mit Spezialgebiet Öffentliches Recht. Dessen ungeachtet ist sein Haus auch auf Vorhalt bis heute davon überzeugt, alles richtig gemacht zu haben. Laut Roßnagel hat ihm die Datenschutzgrundverordnung – siehe oben – gar keine andere Wahl gelassen. Ins Blaue hinein von einer unzufriedenen Person Beschuldigte bezeichnet er ohne Umschweife als „Verantwortliche“ für einen vermeintlichen Datenschutzverstoß, die es zu vernehmen gelte – könnte ja klappen.

Die Tatsache, dass Mitglieder des Vorstands des Kindergartens de facto und de jure als Beschuldigte vernommen wurden, ohne dass den Betroffenen – so die uns vorliegenden Darstellungen – dieser Umstand und seine rechtlichen Konsequenzen vorab korrekt erklärt worden ist, deutet Professor Roßnagel als „Anhörung“ im Sinne von Paragraph 28 Verwaltungsverfahrensgesetz um. Diese Bestimmung ist gedacht für Bürger, die von einer behördlichen Entscheidung, etwa der Verweigerung einer Baugenehmigung, betroffen sind, nicht aber für Beschuldigte in einem Verfahren, in dem es um eine angebliche widerrechtliche Weitergabe eines Namens („Verarbeitung von personenbezogenen Daten“) geht, was niemand besser weiß als Professor Roßnagel.

§ 28 VwVfG ist Ausfluss des Grundrechts auf rechtliches Gehör und darf nicht als Vehikel für einen Versuch einer hessischen Behörde missbraucht werden, Beschuldigte zu überrumpeln und so einen bloßen Verdacht durch Selbstbezichtigung der Verdächtigen zu erhärten. Folgerichtig lautet die Überschrift zu dieser Vorschrift „Anhörung Beteiligter“ und nicht „Anhörung Beschuldigter“.

Kein Geständnis – kein Problem

Kein Grund zur Sorge, es ist doch gar nichts passiert - so die finale Rechtfertigung aus Wiesbaden: „Die Antwort des Verantwortlichen war so, dass nicht von einem Datenschutzverstoß auszugehen war.“ Soll heißen: Es gab kein Geständnis und damit war die Sache für uns erledigt. Das aber war in diesem Fall reiner Zufall, denn es hätte genauso gut auch anders kommen können, zumal mangels einer – so unser Wissensstand – ordnungsgemäßen Aufklärung über den kritischen und für den weiteren Ermittlungsverlauf entscheidenden Charakter der „Anhörung“.

Die ganze Verteidigungslinie des Hessischen Datenschutzbeauftragten in diesem Verfahren ist also bizarr. Eine Merkwürdigkeit reiht sich an die nächste. Und in diesem Stil geht es in Wiesbaden weiter. Wir wollten erfahren, welche „Verantwortliche“ der Hessische Datenschutzbeauftragte wegen einer lächerlichen Detailfrage noch in der geschilderten Weise behelligt hat und wie er konkret in diesem Verfahren vorgegangen ist.

Nachdem Roßnagel und seine Behörde ihre Vorgehensweise für ganz normal und nicht zu beanstanden darstellen, ja im Gegenteil als zwingend auf Grund von Art. 57 Abs. 1 lit. f DS-GVO, Art. 77 Abs. 1 DS-GVO, Art. 4 Ziff. 7 DS-GVO und § 28 VwVfG, muss außerdem davon ausgegangen werden, dass es sich hier nicht um einen Einzelfall handelt, sondern die Ausforschung von Informanten der Presse im Hause Roßnagel Routine ist, jedenfalls nicht auch nur entfernt als problematisch betrachtet wird, sich also jederzeit so oder ähnlich wiederholen kann.

Antrag auf Akteneinsicht

Nachdem uns die Behörde nicht einmal das Aktenzeichen des hier in Rede stehenden Beschwerde- und Untersuchungsverfahrens nennen will, geschweige bereit ist, den Hergang des Verfahrens nachvollziehbar zu schildern, haben wir am 17. Februar auch förmlich Antrag auf Akteneinsicht nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt. Da trifft es sich gut, dass Professor Alexander Roßnagel auch zuständig ist für die Wahrnehmung von Bürgerrechten nach eben jenem Gesetz, kurz IFG. Für jegliche Besorgnis einer Befangenheit, da sind wir zuversichtlich, ist es ganz bestimmt noch zu früh.

Trennung von der Kanzlei

Rechtsanwältin A. hat wenige Tage nach Erscheinen des Cicero-Artikels vom 30. Dezember die Kanzlei, bei der sie angestellt war, verlassen. Aktuell spricht wenig dafür, dass dies freiwillig geschah, aber Genaues weiß man nicht. Zu den Gründen will uns seit fünf Wochen niemand etwas sagen. Ihre ehemalige Arbeitgeberin verspricht Rückrufe, die nie erfolgen. Sie selbst war bis vor wenigen Tagen für uns unerreichbar.

Laut Internetauftritt der ursprünglichen Kanzlei und nach den öffentlich einsehbaren Angaben der Rechtsanwaltskammer Kassel ist die Trennung mittlerweile auch offiziell bestätigt. Unsere Anfrage an Anwältin A. selbst, ob das Mandatsverhältnis mit der Transfamilie L. fortbesteht, blieb bis Redaktionsschluss ohne Antwort. Relevant ist das in erster Linie für das Verfahren vor dem Presserat.

Spendenbitte für Anwaltsrechnung

Unterdessen sammelt Sebastian Kropp, nach eigenen Angaben „Vorsitzender SPDqueer Oberfranken, stellvertretender Vorsitzender SPD Bayreuth, Pressesprecher Queer Bayreuth“ und „Linksgrün-versiffter Homo-Lobbyist“ [sic], auf Twitter Spenden für seine Beschwerde beim Deutschen Presserat gegen einen Artikel von Cicero vom 22. Januar. Thema: Öffentlich-rechtliche Journalisten arbeiten mit zweifelhaften Methoden daran, Kritikerinnen der Transsexuellen-Lobby zu diskreditieren, doch dagegen regt sich Widerstand.

Es wird in allen Details und mit vielen Belegen anhand von zwei krassen Sendungen dargestellt, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg („Kontraste“) und das Zweite Deutsche Fernsehen (Böhmermanns „Magazin Royal“) zwei Frauen fertigmachen, ihnen eine Mitschuld an Gewalttaten gegen Transpersonen bis hin zu Totschlag unterstellen und sie als „Scheißehaufen“ beleidigen – mit den entsprechenden Folgen für die Betroffenen.

Queer-Lobbyist Sebastian Kropp missfällt es, wenn die Helfershelfer in ARD und ZDF einer Queer- und Transgender-Lobby mit Methoden, die man vor kurzem noch für ausgeschlossen und undenkbar gehalten hätte, kritisch und in aller Ausführlichkeit beleuchtet werden, weshalb er am 23. Januar ebenfalls beim Presserat eine Beschwerde einreichte. Aber er brauche dafür dringend Geld, sagt er. Auf Twitter schrieb er an diesem Wochenende:

Ihr Lieben, wie Ihr vielleicht wisst, habe ich eine Beschwerde gegen einen transfeindlichen Artikel des Cicero vor dem Presserat laufen. Ich habe eine kompetente Medienrechtlerin engagiert, die mich vertritt und mir dafür 540 Euro berechnet. Da ich leider Geringverdiener bin, ist dieser Betrag für mich schwierig zu stemmen, obwohl er aber für eine Medienrechtlerin schon gering und human ausfällt.

Ich bitte euch daher, mich mit einer kleinen Spende für die richtige Sache zu unterstützen. Ihr könnt euch vorstellen, wie sich das gerade für mich anfühlt. Ich habe die Medienrechtlerin engagiert, weil ich mich im Presserecht nicht auskenne und mich lieber von einem Profi vertreten lasse, statt mein Laienwissen anzuwenden. Ich kann euch daher nur um Unterstützung bitten.

Ich bin der Vorsitzende der SPDqueer in Oberfranken. Man bekommt für Ehrenämter in Parteien kein Geld, zumindest nicht unterhalb von Bundes- und Landesebene. Bevor es hier zu Fragen kommt: ich führe die Beschwerde als Privatperson. Entsprechend gehen die Spenden ausschließlich an mich und nicht an meine Partei!!!

„Peinlich, dafür um Geld zu betteln“

Tatsächlich ist bereits von befreundeten Instanzen und Gruppierungen, die jede Kritik an ihren Vorgehensweisen und Haßattacken auf Feministinnen für Majestätsbeleidigung, menschen- und verfassungsfeindlich halten und in besagten Fernsehmagazinen als Kronzeugen gegen die beiden angeklagten Frauen auftraten, ausreichend Geld für SPD-Genosse Kropp eingegangen. Andere Reaktionen fallen eher distanziert aus. Beispiele:

Ähm. Presseratsbeschwerden sind 1. kostenfrei, 2. ohne Anwaltszwang, da keine juristische Instanz und 3. im Zweifel sogar ohne Begründung einreichbar. Alles, was es braucht, ist eine Nummer aus dem Pressekodex, auf den man sich bezieht. Kurze Frage also: Wozu zur Hölle Anwalt?!

Mit welcher Begründung denn? Verletzung des Pressekodex? Welche ethische journalistische Grundregel soll denn verletzt worden sein?

Putzig. Spendet ihr euch jetzt gegenseitig?

Finde Meinungsfreiheit wichtig und nicht jede Kritik ist gleich transfeindlich. Verstehe jetzt, warum die Bayern SPD bei 6 Prozent ist.

Hören Sie auf, sich da reinzusteigern, Sie machen sich lächerlich.

Wie unangenehm peinlich, dafür um Geld zu betteln – als Politiker auch noch.

Am 23. März will sich der Beschwerdeausschuss auch mit dieser Eingabe befassen. Zur Sache nur so viel: In beiden beschriebenen Fällen empfiehlt Cicero dem Gremium Zurückweisung.