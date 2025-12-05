Menschen gehen am Kurfürstendamm (Ku'damm), zum Start der Weihnachtsbeleuchtung
Das stille Ausknipsen einer Tradition Milliarden für alles, aber nicht für Weihnachtslichter

Immer mehr Städte schalten ihre Weihnachtsbeleuchtung aus Kostengründen ab. Während Milliarden für oft sinnfreie Projekte fließen, fehlt ausgerechnet für diese Tradition das Geld. Was sagt das über Prioritäten, Kultur und Bürgernähe des Staates aus?

VON GIDEON BÖSS am 7. Dezember 2025 4 min

Gideon Böss ist Roman- und Sachbuchautor und hat unter anderem über Religionen in Deutschland und Glücksversprechen im Kapitalismus geschrieben.

Immer mehr Städte sparen sich die Weihnachtsbeleuchtung. Egal ob in Heidelberg, Stuttgart, Dresden oder Magdeburg, die Lichter gehen zunehmend später oder gar nicht mehr an. Überall werden dafür als Begründung gestiegene Kosten und leere Kassen genannt. Das ist bemerkenswert für ein Land, das sich weiterhin rühmt, zu den reichsten der Welt zu gehören, das Milliarden Euro an Entwicklungshilfe bereitstellt, das sich einen teuren Sozialstaat leistet und weiterhin eine Migrationspolitik betreibt, die ebenfalls Milliardenbeträge verschlingt.

