Das stille Ausknipsen einer Tradition - Milliarden für alles, aber nicht für Weihnachtslichter

Immer mehr Städte schalten ihre Weihnachtsbeleuchtung aus Kostengründen ab. Während Milliarden für oft sinnfreie Projekte fließen, fehlt ausgerechnet für diese Tradition das Geld. Was sagt das über Prioritäten, Kultur und Bürgernähe des Staates aus?