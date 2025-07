In den USA sind Kandidaturen für Richterstellen am Supreme Court von jeher hochgradig politisiert. Jeder Präsident versucht, den Gerichtshof mit Richtern zu besetzen, die die eigene politische Linie favorisieren. In den Anhörungen im Senat kommt es dabei zum Teil zu erbitterten Auseinandersetzungen, und in jüngerer Zeit ist es auch nicht ganz ungewöhnlich, dass man versucht, Kandidaten durch Hinweise auf vermeintliches privates Fehlverhalten in früheren Lebensphasen zu diskreditieren, wie die Demokraten es 2018 mit Brett Kavanaugh versuchten.

Die Härte der Auseinandersetzungen ist verständlich, da das Oberste Gericht durch seine Urteile oft faktisch neues Recht schafft und nicht nur die bestehende Verfassung auslegt. Der Einfluss des Gerichtes auf die Politik wuchs überdies in dem Maße, wie es immer schwieriger wurde, die Verfassung auf dem Wege der Gesetzgebung zu ändern. Die Hürden dafür waren in den USA immer recht hoch, da 38 der insgesamt 50 Bundesstaaten zustimmen müssen. Diese Hürde wurde zuletzt 1992 mit dem 27. Amendment genommen. Danach geschah das nie wieder, auch weil die politische Polarisierung immer weiter voranschritt. Damit kommt aber faktisch dem Obersten Gericht die Aufgabe zu, die Verfassung fortzuentwickeln und an neue Herausforderungen anzupassen, und das ist natürlich eine hochpolitische Aufgabe, die weit über die bloße Interpretation geltenden Rechts hinausgeht.