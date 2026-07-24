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Friedrich Merz bei der Vorstellung seiner ersten Kabinettsumbildung / picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Das Personalkarussell dreht sich Korrekturen in der Krise

Der Kanzler verkündet einen Kabinettsumbau – macht aber gleich klar, dass es noch weitere Wechsel geben soll. Was steckt dahinter? Und was wird aus Verkehrsminister Schnieder?

VON CHRISTIAN WILP am 24. Juli 2026 4 min

Christian Wilp

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Christian Wilp ist freier Autor und lebt in Berlin. 

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„Vergeude keine gute Krise!“ Dieses Motto Winston Churchills scheint sich Friedrich Merz zu eigen zu machen. Den Rücktritt des bisherigen Fraktionschefs Jens Spahn nutzt der Kanzler für einen tiefgreifenden Personalumbau. „Es wird weitere Veränderungen im Bundeskabinett geben“, so Merz am Morgen im Garten des Kanzleramtes. „Darüber werde ich Sie zu gegebener Zeit informieren.“ Dabei ist es in Berlin längst ein offenes Geheimnis: Verkehrsminister Patrick Schnieder muss gehen.

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Dorothee Sehrt-Irrek | Fr., 24. Juli 2026 - 14:35

Herr Müller-Vogg?
Da ich mich etwas herausgezogen habe aus Debatten und der Sommer auch anderes bietet, habe ich gar nicht mitbekommen, dass laut Wiki Herr Christian Wilp neuerdings für den Cicero schreibt.
Was fällt mir dazu ein?
Ein wirklich beachtlicher Neuzugang.
Mir vertraut von n-tv.
Diese Ruhe, die er ausstrahlt und kein bisschen arrogant.
Wow

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