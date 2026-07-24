- Korrekturen in der Krise
Der Kanzler verkündet einen Kabinettsumbau – macht aber gleich klar, dass es noch weitere Wechsel geben soll. Was steckt dahinter? Und was wird aus Verkehrsminister Schnieder?
„Vergeude keine gute Krise!“ Dieses Motto Winston Churchills scheint sich Friedrich Merz zu eigen zu machen. Den Rücktritt des bisherigen Fraktionschefs Jens Spahn nutzt der Kanzler für einen tiefgreifenden Personalumbau. „Es wird weitere Veränderungen im Bundeskabinett geben“, so Merz am Morgen im Garten des Kanzleramtes. „Darüber werde ich Sie zu gegebener Zeit informieren.“ Dabei ist es in Berlin längst ein offenes Geheimnis: Verkehrsminister Patrick Schnieder muss gehen.
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