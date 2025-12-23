Meine Generation ist mit einem Versprechen groß geworden. Wenn du dich anstrengst, kannst du aufsteigen. Heute wirkt dieses Versprechen leer. Viele erleben den Staat nicht als Ermöglicher, sondern als Reißwolf ihrer Träume. Er frisst Zeit, Geld, Chancen und am Ende den Mut, es überhaupt noch zu versuchen. Und das passiert nicht zufällig, sondern systematisch. Beim Einstieg ins Berufsleben, bei der Wohnungssuche, bei der Familiengründung, bei der Altersvorsorge – egal wo, werden jungen Menschen Steine in den Weg gelegt.

Das ist kein Jammerruf einer „sensiblen” Jugend. Es ist ein strukturelles Problem einer alternden Demokratie. In einer Rentnerdemokratie leben junge Menschen quasi in einer Letztwähler-Diktatur. Nicht wörtlich, sondern als Logik, in der ihre Interessen strukturell nach hinten rutschen. Nicht, weil die Älteren „schuld“ wären, sondern weil Politik kurzfristige Wohltaten für die größte, verlässlichste Wählergruppe verteilt und die Rechnung an die Zukunft durchreicht. Politische Mehrheiten entstehen dort, wo die meisten Stimmen sind, das ist legitim. Doch wenn Politik nur in Wahlperioden statt in Lebensläufen denkt, wird aus dieser legitimen Logik eine gefährliche Routine. Wer seit Jahrzehnten wählen geht, wird umworben. Wer gerade anfängt, wird verkauft. Und genau so wird aus einem politischen Konstruktionsfehler ein sozialer Brandbeschleuniger. Ein Generationenkampf, der nicht „natürlich“ ist, aber entfacht wird und droht auszubrechen, wenn Lasten systematisch nach hinten geschoben werden.

Der Reißwolf wird mit uns gefüttert

Wenn Politik die Zukunft immer wieder in kleine, „vertretbare“ Portionen zerlegt, hier ein Wahlgeschenk, dort ein Aufschub, noch ein Kompromiss auf Kosten von morgen, dann entsteht ein Staat, der nicht nur einmal zugreift, sondern dauerhaft. Nicht mit einem großen, sondern mit vielen kleinen Bissen. Dafür wartet der Reißwolf-Staat an jeder Treppenstufe des Lebens und ernährt sich vom Aufstiegsversprechen junger Menschen.

Sobald das Aufstiegsversprechen droht zu greifen, springt der Reißwolf an. Die Ausbildung oder Studium sind geschafft, man steigt ins Berufsleben ein und dann kommt der Moment, in dem Freiheit spürbar werden sollte: wenn das erste eigene Gehalt aufs Konto kommt. Für viele beginnt dort vor allem die Ernüchterung. Fast die Hälfte geht weg für Steuerabgaben und Sozialbeiträge. Was bleibt ist das diffuse Gefühl, dass man später für all das kaum etwas zurückbekommt. Wenn einem dann gesagt wird, die eigene Generation sei „faul“, ist das eine Beleidigung. Meine Generation ist nicht faul. Sie erlebt, dass Leistung zwar gefordert, aber zu oft bestraft wird. Die erste eigene Lohnabrechnung müsste ein Freiheitsmoment sein, stattdessen ist sie einer, in dem man merkt: Der Reißwolf wird mit uns gefüttert.

Der Reißwolf rekrutiert seine Opfer gleich mit

Es ist aber noch perfider. Der Reißwolf frisst nicht nur unsere Chancen, er rekrutiert seine Opfer gleich mit. Aktuell würden sich 43 Prozent der Berufseinsteiger für eine Stelle im öffentlichen Dienst entscheiden statt für die Privatwirtschaft. Man könnte das als Bestätigung lesen: „Der Staat macht etwas richtig.“ Genau dieser Reflex ist die Falle. Denn diese Zahl ist kein Kompliment, sie ist ein Symptom. Der Staat macht Freiheit teuer und verkauft danach Sicherheit als Ausweg. Während er die Zukunft junger Menschen in „vertretbare“ Portionen zerlegt, verleibt er sich fast die Hälfte derer, die diese Zukunft eigentlich bauen müssten, ein. Das ist kein Vorwurf an die, die diesen Weg wählen. Wenn das Risiko draußen so hoch aufgeladen wird – durch Abgaben, Bürokratie, Unsicherheit –, dann ist Sicherheit rational.

Diese Entscheidung entsteht nicht aus Bequemlichkeit, sondern Angst. Einer aufgezwängten Angst, die so konsequent produziert wird, dass viele nicht mehr wagen, sondern nur noch durchkommen wollen. Und dann passiert etwas Gefährliches: Man lässt Eigenständigkeit fallen. Nicht freiwillig, sondern Schritt für Schritt. Der Reißwolf muss dich dafür nicht zwingen. Er muss dir nur oft genug zeigen, wie unberechenbar das Feld ohne ihn ist, wie teuer jeder Fehler werden kann. Dann klingt sein Angebot „fair“. Er kümmert sich um dich, wenn du ihm deine Zukunft schenkst. Wenn du dich verwalten lässt. Wenn du dich in sein System einbaust, statt außerhalb etwas eigenes zu wagen. Dabei sollte der öffentliche Dienst Dienstleister am Bürger sein und nicht andersrum. Statt Neues zu schaffen, entsteht so ein System, das vor allem verwaltet, reguliert und blockiert. So wird aus Angst Anpassung. Aus Anpassung Abhängigkeit. Und aus Abhängigkeit die nächste Generation vom Reißwolf-Staat geschreddert.

Der Reißwolf-Staat traut jungen Menschen nichts zu

Wenn die Angst nicht reicht, dreht der Reißwolf auf. Dann kommt der Zwang. Gerade dann, wenn er seine eigenen Versäumnisse bemerkt. Er repariert sich nicht selbst, er verpflichtet die Menschen. Bei der schwarz-roten Regierung heißt das plötzlich neuer Wehrdienst. Bei den Grünen taucht das verpflichtende Gesellschaftsjahr auf. Unterschiedliche Farben, gleiche Reflexe. Wenn Freiwilligkeit im kaputten System nicht mehr trägt, wird aus „Du kannst“ ein „Du musst“. Der Reißwolf-Staat sagt nicht: „Wir machen die Bundeswehr attraktiver, die Verwaltung schlanker, das Soziale effizienter.“ Er sagt: „Ich habs verbockt, du musst jetzt ran.“ Nicht Strukturen werden besser, sondern junge Lebensläufe werden geschreddert. Bundeswehr vernachlässigt? Wehrpflicht. Pflegekräfte fehlen? Pflichtjahr. Sozialkassen leer? Beiträge höher. Haushalt eng? Steuern rauf. Und irgendwann sind junge Menschen endgültig nur noch Verfügungsmasse. Erst ignoriert, dann verpflichtet. Wer für unsere Freiheit aus Überzeugung leisten oder sie gar verteidigen soll, sollte sie im Alltag erstmal selbst erleben dürfen.

Nimmt man diese Stationen zusammen, entsteht ein Muster: Der Reißwolf-Staat reguliert Probleme, statt sie zu beseitigen. Denn er lebt von einem Grundprinzip: Er traut jungen Menschen nichts zu. Er traut dir keine Selbstständigkeit zu, keine Vorsorge, keinen Mut, kein Scheitern, kein Wiederaufstehen. Er traut dir nur zu, verwaltet zu werden. Er verschiebt Entscheidungen auf morgen, statt jetzt Verantwortung für die Lösung von unbequemen Wahrheiten zu übernehmen. Und genau deshalb wächst er immer weiter, weil er jedes Problem wie eine Ausrede behandelt, um dir noch ein Stück Freiheit abzuschneiden – „zu deinem Besten“, versteht sich.

Die Gegenlogik heißt Vertrauen

Was wäre also eine Gegenlogik? Wie weist man einen Staat in die Schranken, der sich an der Zukunft satt frisst und dabei immer übergriffiger wird?

Die Antwort ist keine jugendliche Revolte, kein Generationenkampf. Die Antwort ist etwas viel Unbequemeres. Eine Politik, die wieder vom Lebenslauf her denkt. Nicht vom nächsten Wahlabend, oder vom nächsten „Paket“, das man noch schnell durchs Parlament schiebt, bevor die Rechnung sichtbar wird. Sondern eine vom echten Leben, von der ersten Lohnabrechnung, der ersten Wohnung, dem ersten Unternehmen, dem ersten Kind, dem ersten Moment, in dem man Verantwortung übernehmen will und spürt, dass dieses Land einen dabei nicht ausnimmt, sondern stärkt.

Die Gegenlogik heißt Vertrauen. Freiheit nicht als Belohnung, sondern als Ausgangspunkt zu verstehen. Ein Staat, in dem man sich mit Leistung wieder etwas aufbauen kann. In der Aufstieg nicht am Rahmen scheitert. Wenn der Reißwolf-Staat vor jeder Stufe lauert, dann ist die Gegenlogik ein Staat, der die Stufen begehbar macht. In der er nicht der Reißwolf ist, sondern das Geländer: stabil, hilfreich, aber nicht im Weg. Geländer geben Halt. Sie reißen dich nicht auseinander.

Hierbei geht es nicht allein um das Dogma “Weniger Staat”. Es geht um Respekt vor den jungen Fleißigen, den Mutigen, den Gründern, den Pflegerinnen in Ausbildung, den Handwerkern, den Studierenden, den jungen Eltern – vor denen, die dieses Land tragen sollen, bevor sie überhaupt die Chance hatten, ein Fundament zu bauen. Wer diese Menschen nur als Statistik sieht, als Beitragszahler, als Rekruten, als Verfügungsmasse, der darf sich nicht wundern, wenn aus Leistungsbereitschaft Entmutigung wird. Entmutigung ist keine Charakterfrage. Sie ist das Ergebnis der politischen Vernachlässigung.

Es geht um die Zukunftsfähigkeit dieses Landes

Die Entmutigung meiner Generation rührt nicht daher, dass sie „zu sensibel“ wäre, sondern weil sie eine Wahrheit gelernt hat, die in keinem Lehrbuch steht: Du kannst alles richtig machen und trotzdem entscheidet das System, ob es sich lohnt. Genau deshalb ist die entscheidende Frage so simpel, dass sie wehtut: Wollen wir ein Land, in dem junge Menschen sich etwas aufbauen können – oder eines, in dem sie sich erst durchkämpfen müssen, bevor sie überhaupt anfangen dürfen?

Aufstieg ist das Versprechen der offenen Gesellschaft. Und dieses Versprechen erneuert man nicht mit mehr Kontrolle, nicht mit mehr Pflicht, nicht mit mehr Misstrauen. Sondern mit mehr Freiheit und Verantwortung. Mit einem Staat, der Probleme löst, statt sie in Verpflichtungen zu übersetzen. Mit einer Politik, die Zukunft nicht länger als Restposten behandelt. Denn am Ende geht es nicht um ein Gefühl, nicht um eine einzelne Generation. Es geht um die Zukunftsfähigkeit dieses Landes. Ein Staat, der das Aufstiegsversprechen schreddert, verliert mehr als Zustimmung. Er verliert seine Zukunft. Er verliert den Mut derer, die eigentlich loslaufen würden. Und wer loslaufen will, muss Luft bekommen. Nicht noch eine Schlinge um den Hals, nur weil die Politik zu träge ist, ihre eigenen Fehler zu reparieren.

Meine Generation will leisten. Sie will sich einsetzen. Für unsere Gesellschaft, für Deutschland, für Freiheit, die nicht nur behauptet, sondern gelebt wird. Sie will nicht die nächste Ladung im Reißwolf, sondern die Zukunft sein. Die Frage ist also nicht, ob die Jugend noch will – sondern ob dieses Land sie endlich wieder lässt.